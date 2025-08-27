Synspective、日本スタートアップ大賞2025の防衛大臣賞を受賞

株式会社Synspective

小型SAR衛星の開発・運用からSARデータの販売とソリューションの提供を行う株式会社Synspective（本社：東京都江東区、代表取締役CEO：新井元行）は、「日本スタートアップ大賞2025」の「防衛大臣賞（防衛スタートアップ賞）」を受賞したことをお知らせいたします。防衛大臣賞は、今年度より新たに設けられたものであり、当社は2022年の「文部科学大臣賞」に続き、二度目の受賞となります。

「日本スタートアップ大賞（旧：日本ベンチャー大賞）」は、次世代のロールモデルとなるような、インパクトのある新事業を創出した起業家やスタートアップを表彰し称える制度です。起業を志す人々や社会に対し、積極的に挑戦することの重要性や起業家一般の社会的な評価を浸透させ、もって社会全体の起業に対する意識の高揚を図ることを目的としています。経済産業省、農林水産省、文部科学省、厚生労働省、国土交通省、総務省、防衛省が広く募集をかけて、経済団体、有識者等で構成される審査委員会において受賞者を決定しています。

今回新設された「防衛大臣賞」は、防衛分野に大きな将来性や技術的貢献が期待される企業に授与されるものです。SynspectiveのSAR衛星は、防災・国土強靭化や安全保障など、幅広い分野での利活用が期待されており、全天候・高頻度・高解像度のデータ提供能力が、防衛やインテリジェンス分野においても重要な役割を果たすと評価されました。

株式会社Synspective 代表取締役 CEO 新井元行のコメント

「このたび、防衛大臣賞という栄誉ある賞を受賞できたことを、心より光栄に存じます。本受賞は、弊社メンバーとパートナー各社の弛まぬ努力の賜物であり、また私たちの事業が安全・安心な社会の実現に貢献しうることの証でもあります。今後もコンステレーション構築をさらに推進するとともに、官公庁をはじめとした関係各所との連携を強化し、レジリエントな未来を実現するための新たなインフラ構築に邁進していきます。」