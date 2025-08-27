きいやま商店マスト氏特別デザイン「MA-T(R)気流空間洗浄機」を大阪・関西万博に出展

クリーン・テクノロジー株式会社

一般社団法人日本MA-T工業会に属するクリーン・テクノロジー株式会社（本社：大阪府泉南市、代表取締役：淡路敏夫、以下 「クリーン・テクノロジー」）は、2025年8月27日より大阪・関西万博『大阪ヘルスケアパビリオン』において、『ミライのヘルスケア１』ゾーンの日本MA-T工業会ブースに、クリーン・テクノロジー万博アンバサダー「きいやま商店」メンバーのマスト氏が特別にデザインを手掛けました「MA-T(R)気流空間洗浄機」を期間限定にて特別展示いたします。

今回、大阪・関西万博が残り2か月を切った中、より多くのご来場者の方にMA-T(R)とドクトーレ技術を知っていただく機会として、クリーン・テクノロジー万博アンバサダー、石垣島出身のエンタメユニット「きいやま商店」のメンバーであり、多岐にわたる分野でご活躍中のアーティスト、マスト氏にデザインを依頼いたしました。マスト氏ならではの遊び心と温かさが感じられるデザインは、従来のデザインイメージを刷新し、見る人に驚きと喜びを与えます。

本展示を通じて、MA-T(R)気流空間洗浄機がもたらす安心・安全な空間づくりだけでなく、アートとのコラボレーションによる新たな可能性も発信してまいります。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ 展示概要

出展期間： 2025年8月27日（水）～2025年10月13日（月）

場所： 2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）

大阪ヘルスケアパビリオン 一般社団法人日本MA-T工業会ブース

展示内容： きいやま商店マスト氏特別デザイン「MA-T(R)気流空間洗浄機」

ドクトーレ技術特設サイト：https://expo2025.clean.co.jp/

（MA-T(R)気流空間洗浄機の体感アンケートにご協力いただけますようお願い申し上げます。）

マスト プロフィール：

ミュージシャンとして、兄のリョーサといとこのだいちゃんとともに、石垣島出身エンタメユニット「きいやま商店」として活動。また、バンド活動として「ノーズウォーターズ」のボーカルやギターを担当。そして、コロナ禍で音楽活動が制限された中、Instagramで「俺のおうち時間」と題し、独特のタッチで描いた日常のイラストを投稿。これが多くの人々の共感を呼び、大きな人気となりました。このアート活動がきっかけとなり、2023年3月から5月にかけて、石垣島のホテルククル内の「蔵元SAKE&GALLERY」で初の個展となる「MAST ART展」を開催。その後も、2024年2月にはホテルエメラルドアイル石垣島でも「MAST ART EXHIBITION」を開催するなど、精力的にアート活動を行っています。マストのアートは、ミュージシャンとしての表現力とはまた異なる、温かく、ユーモアに満ちた独自の「マストワールド」が特徴です。音楽とアート、多方面で才能を発揮されています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

クリーン・テクノロジー株式会社 特機チーム

電話：072-450-0126 メールアドレス：k-harada@clean.co.jp

HP : https://www.clean.co.jp/