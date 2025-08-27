日本初上陸のカナダのカジュアル・アパレルブランド「Red Canoe（レッドカヌー）」公式ウェブストア8月27日よりオープン

株式会社 常盤商行

株式会社常盤商行（本社：東京都大田区、代表取締役：常盤秀和）は新たにカナダ発のアパレルブランド「Red Canoe（レッドカヌー）」の公式ウェブストアを2025年8月27日にオープンします。


https://redcanoebrands.jp/


インスタグラム：@redcanoe_japan


Red Canoeは日本初上陸となるカナダ・トロント発のアパレルブランドです。



同ブランドはカジュアルウェアを中心としたブランドでTシャツやアウターウェア、キャップ、バッグなどを展開しています。カナダの大自然を感じさせるアウトドア感あふれるデザイン、歴史ある航空関係企業ボーイングやセスナなどのメーカーや歴史的な名機アブロ・ランカスター、B-17、P-40などのロゴやイラストなどをカジュアルに楽しめるデザインが特長です。


ランドローバーとのコラボ商品はランドローバーオーナーやファンが身に着けたり、持ち歩きたくなるようなアパレルやバッグをラインナップしています。


ランドローバー・コラボアイテム


ロゴ入りTシャツ

アウトドアに最適なTシャツ




ロゴ入りキャップ

伝統と誇りを常に




様々なバッグ

シーンに合わせて豊富なバリエーション




その他のアクセサリ

身近に常に愛車を感じる様々なアイテム




ランドローバーとのオフィシャルコラボ製品はトップス、帽子、カバンなど同社の歴史やタフな車作りのイメージに沿ったヴィンテージ感や無骨さ溢れるラインナップです。



航空機関連アイテム

ボーイングやセスナなどの歴史あるメーカーのほか第二次世界大戦までの名機をフィーチャーしたTシャツやバッグなど。航空機好きにはたまらないデザインとカッコよさを兼ね備えたグッズが豊富にあります。



世界の名機のTシャツ

こだわりを表現するデザインのTシャツ




歴史的メーカーのキャップ類

印象的なロゴデザインの航空機メーカー




旅に出たくなるバッグ

これをもって空の旅に出たくなるバッグたち




シーンに合わせて

季節やシーンに合わせて着れるアパレルが豊富に




カナダを感じるアイテム

カナダの自然と隣り合わせの空気感、厳選された素材の自然な手触り、一緒に冒険に出たくなる、そんな気持ちをRed Canoeは貴方に呼び起こしてくれることでしょう。



メープルリーフ

歴史と誇りと由来あるメープルリーフ




自然と歴史と共に

デザインとカラーのバリエーション豊富なキャップ




さりげなくそばにある

カナダを常に身近に感じる落ち着いたデザインのバッグ




豊かな自然と静けさ

カナダの静謐さとやさしさを感じるデザイン




販売は公式ウェブサイトからもしくは各所でポップアップ出店も予定されています。情報は公式ウェブサイトもしくはInstagramアカウント（@redcanoe_japan）から。



この商品に関するお問い合わせは：


（株）常盤商行営業部 （担当：常盤秀和）または


https://redcanoebrands.jp/　（2025年8月27日オープン）からどうぞ。




（株）常盤商行について


「世界のユニークで優れた製品を適正価格でユーザーに提供し、ストックディストリビュータ―として日本のユーザーに迅速に安定供給する事」を企業方針として掲げる輸入商社。


設立：1971年10月


所在地：東京都大田区大森北1-6-8ウィラ大森ビル


TEL:　03-3766-6701


会社サイト：https://www.tokiwaelenet.jp/