株式会社FOR JAPANが音楽と競馬による夢のコラボレーションを発表！

株式会社FOR JAPAN

ガールズグループ「ELFy（エルフィ）」と砂の妖精「エルフィダンス」（競走馬）が夢に向かって走り出す。音楽と競馬が“共鳴”する、夢のガールズコラボレーションが始動。

2025年12月に結成1周年を迎えるガールズグループ「ELFy」と、2025年8月30日（土）にデビューする砂の妖精「エルフィダンス」が、ジャンルを越えて“共に夢の頂点を目指して”挑戦をスタート。

株式会社FOR JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表：近藤純二）がプロデュースする「ELFy」は、「EXTREME LOVE FOR YOU（究極の愛をあなたへ）」という想いを掲げ、音楽を通じて“夢をあきらめない”想いを届ける活動を展開中です。その想いに“共鳴”し、名付けられた砂の妖精「エルフィダンス」（馬主：小林克己）が、競馬界でいよいよ走り出します。

音楽と競馬が融合し、共に盛り上げていこうという新しい挑戦に、ぜひご期待ください。

株式会社FOR JAPAN ロゴ株式会社FOR JAPAN

エイベックスで20年以上の豊富な経験と実績を持つ代表の近藤が2023年3月設立。自身もコロナで大変な経験をしたことから、エンターテイメントの力で「心の中から生まれる笑顔を作り出したい」という想いを込めFOR JAPANと命名。エンターテイメントを軸にカルチャー・スポーツ・社会をつなぎ、新たな価値と感動の創出を目指しております。

ELFy：1周年に向けて加速中

2025年12月に結成1周年を迎えるELFyは現在追加メンバーを募集しており、「GIRLS POP UNIT AUDITION 2025」を開催中。前回のオーディションでは代表自ら出演した募集動画が大きな話題となる。

「究極の愛をあなたへ」「夢をあきらめない」というメッセージを軸に、ステージ上での表現力をさらに磨きながら、さらなる高みを目指しています。

そして、1周年を記念したスペシャルライブの開催も予定。

これまでの軌跡と、これからの挑戦をファンと共に分かち合う、特別な一夜となる予定です。続報をどうぞお楽しみに。

ELFy（左からSHION。AYURA、SATSUKI）ELFyロゴELFy（エルフィ）

ELFyには『EXTREME LOVE FOR YOU（究極の愛をあなたへ）』という想いが込められ、音楽やパフォーマンスを通じて感動と愛を届け、妖精（ELFy）のように人々を魅了するグループを目指し活動中。

エレクトロポップな楽曲をベースに、ボーカル＆ダンスで魅了するパフォーマンスグループ。

エルフィダンス：8月30日（土）、いよいよ挑戦の始まり

ELFyの想いに“共鳴”し、共に夢を目指す存在として命名された「エルフィダンス」は、2025年8月30日（土）に船橋競馬場にてデビュー日を迎えます。

見た目も性格も“かわいい女の子”。彼女は砂の妖精として、多くの人々に希望を届ける存在を目指して走り出します。活躍にご期待ください。

砂の妖精 エルフィダンス

そして、共に夢の頂点を目指して。

「ELFy」と「エルフィダンス」は、それぞれのステージで“夢をあきらめない”姿勢を貫きながら、エルフィ＝北欧神話の妖精のように人々を魅了し、夢へ向かって走り続けます。

その一歩一歩が、誰かの“あきらめない気持ち”を照らす光になることを願って。

株式会社FOR JAPAN 代表より一言

ステージを駆ける「ELFy」、砂の上を駆ける「エルフィダンス」による妖精の共鳴”。

夢のガールズコラボレーションが誕生しました。 これからどのような共演が見られるのかお楽しみに！

また弊社が掲げるガールズポップユニットプロジェクトでは、夢を追いかける他業界のガールズと、この先もコラボレーションしていく予定です。どうぞご期待ください。

株式会社FOR JAPAN 代表取締役 近藤純二

ELFy HP：https://elfy.tokyo/

GIRLS POP UNIT AUDITION 2025：https://for-japan.com/audition

オーディション動画：https://www.tiktok.com/@for.japan/video/7542388451216313617

TikTok代表出演動画：

１. https://www.tiktok.com/@for.japan/video/7289397122112244993

２. https://www.tiktok.com/@for.japan/video/7291568174703627522

株式会社FOR JAPANについて

社名：株式会社FOR JAPAN

本社所在地： 東京都渋谷区渋谷1-1-3 511

代表取締役：近藤純二

事業内容：音楽プロダクション、アーティストマネジメント事務所

設立： 2023年3月31日

HP：https://for-japan.com/