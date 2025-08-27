フルラからイタリアンジェラートの様にカラフルな新作バッグ「フルラ イリデ」が登場

写真拡大 (全9枚)

フルラ ジャパン株式会社


1927年に創業し、イタリアンライフスタイルを体現する代表的なレザーブランドであるフルラから、ブランドのアイデンティティーともいえるカラフルで遊び心のあるスピリットや、喜びが溢れ出る躍動感を究極的に表現したバッグ、「フルラ イリデ」が登場。中心にあしらわれたハードウェアは、


フルラのシグネチャーであるアーチロゴを再解釈し、大胆なカットを施したイタリアらしい彫刻的なデザインが特徴です。



MORE COLORS, MORE FUN, MORE YOU.


毎日のスタイルをもっと自由に、もっとプレイフルに。



まるでイタリアンジェラートのようなカラフルなカラーパレットに心が躍り、色を選ぶ楽しさをもたらしてくれるフルラ イリデ。その日の気分に合わせてお気に入りのフレーバーを選ぶように、気分にぴったりな色を選んで楽しむことが出来ます。取り外し・長さ調節可能なレザーストラップで様々なスタイルに対応し、ワードローブにカラフルで機能的なアクセントを添えます。


他にもブラック、グレー、ホワイトなどベーシックカラーも揃います。


また、フルラのアイコニックなキャラクターのひとつであるネコのMimi(ミミ)チャームも登場。コインケースとしてもお使いいただけます。



「フルラ イリデ」の発売を記念して、阪急うめだ本店1階コトコトステージ11にて期間限定ポップアップ ストアも開催。


週末にはスタッズのカスタマイズイベントも予定しています。



「フルラ イリデ ポップアップ ストア」　詳細：


■ 会期：2025年9月3日(水)　‐　9月9日(火)


■ 会場：阪急うめだ本店 1階コトコトステージ11


■ 住所：大阪府大阪市北区角田町8番7号


■ お問合せ先：06-6361-1381(大代表)





「フルラ イリデ」フレッシュピーチ


◆フレッシュでジューシー。前向きな気分を後押し。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「フルラ イリデ」 アマレーナチェリー


◆上品でクラシック。いつもより少し背伸びをしたい日に。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「フルラ イリデ」 ミントチョコ


◆甘すぎずクール。 ちょっと挑戦したい日に。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「フルラ イリデ」 ピスタチオ


◆上品な⽢さ。 大人の遊び心を感じて。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm




　

「フルラ イリデ」 フラゴーラ


◆爽やかで甘酸っぱい気分。ロマンティックでフェミニンなあなたに。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「フルラ イリデ」 ソーダ


◆弾けるような爽快感。フレッシュなマインドで挑みたい時に。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「フルラ イリデ」 レモンソルベ


◆爽やかで刺激的。 個性を発揮したいあなたへ。


価格：49,500円（税込）


サイズ：H13 x W24 x D6cm





「MIMI コインケース チャーム」


価格：各色19,800円（税込）*ブラックも展開あり。


サイズ：H11.4 x W11.8cm