【いわきFC】9/20 水戸戦にて「魂の息吹く還暦祝い」を開催

このたび、いわきFCは、9月20日（土）に開催される、2025明治安田J2リーグ 第30節 水戸ホーリーホック戦にて、「魂の息吹く還暦祝い」を開催いたしますので、お知らせします。

【記念品プレゼント】

今年、還暦を迎えられる全ての方に「オリジナル扇子」と「アクリルユニフォーム型キーホルダー 」をプレゼントいたします。

時間：14:30～試合終了後まで

配布場所：Beサポ!ブース

※年齢確認のため、身分証明書をご用意ください

【イベント情報】

◼︎ファンクラブ限定イベント

今年、還暦を迎えられる「LOVE IWAKI」会員限定11名を対象としたエスコートシニアを実施いたします。

参加される方には「いわきFC オリジナルちゃんちゃんこ」を着用いただきます。

※デザインはイメージです

時間：17:20～18:05

お申し込みはこちら :https://form.jleague.jp/members/auth/index/IW/24750_ypkb_440?cid=nmkdbRpFull&mode=default&favopp=IW_20250920_60thbirthdaycelebration

◼︎エール横断幕掲示

今年6月と7月「広野町花ぶさ苑」と「デイサービス人生の里」訪問した際に、入所者の皆さまからいただいたエールや手形をデザインした横断幕を展示。ぜひご覧ください。

場所：Beサポブース

◼︎ハーフタイムショー

ハーフタイムショーには、広野町特別養護老人ホーム 花ぶさ苑 の入所者の皆さまがハワイアンズのフラガールの皆さまとともにピッチで座ったままできるフラダンスを披露！

スタジアムにご来場いただいた皆様も来場プレゼントのフォームフィンガーをつけて、一緒に踊りましょう！

時間：ハーフタイム

協力：いわき市、スパリゾートハワイアンズ、広野町特別養護老人ホーム 花ぶさ苑

◼︎選手に向けてのエールメッセージ

試合前に高齢者施設の入居者の方から、会場全体に向けて選手へのエールを一言いただき、選手入場時に花道シニアをしていただきます。

なお、本企画はJリーグとサントリーウエルネスの取り組む「Be supporters! 」‟人生の先輩からのエール”企画の一環として取り組むものです。

◼︎Be supporters! とは

Be supporters! （略して、Beサポ！）は、日頃支えられる機会の多い、高齢者の方々が地域のJリーグクラブサポーター（支える側）になり、ココロもカラダもワクワクするプロジェクトとして、サントリーウエルネスが推進しています。

詳細はこちら(https://www.suntory-kenko.com/besupporters/)