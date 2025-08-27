【飛騨高山・岐阜県高山市】不老長寿の伝説をもつ幻の桃「蟠桃（ばんとう）」収穫始まる

高山市丸く平たい形が特徴の幻の桃『蟠桃』。甘く濃厚な香りが漂います

岐阜県高山市江名子町の樋口果樹園では、今年も希少な平たい桃「蟠桃（ばんとう）」の収穫が始まりました。

蟠桃は、中国原産で丸く平たい形が特徴。濃厚な甘みと強い香りをもち、中国の物語『西遊記』では孫悟空が食べて不老長寿になったとされる伝説の果実です。世界三大美人の一人、楊貴妃も愛したとも伝わる“幻の桃”です。

しかし、病害虫に弱く栽培が難しいため、日本国内で生産する農家はごくわずか。市場にほとんど出回らない希少な果実となっています。

40年以上の研究を重ね、丹精込めて育てられた高山市・樋口果樹園の蟠桃

樋口果樹園の樋口義孝さんは40年以上にわたり栽培研究を続け、現在は20本あまりの木で丹念に育てています。今年は春先の遅霜の影響で小ぶりながら、平均糖度18度と十分な甘さに仕上がりました。収穫は9月中旬まで続く予定です。

蟠桃は、高山市内の陣屋前朝市などで不定期に販売されるほか、電話注文も可能です。例年すぐに完売してしまうため、購入を希望される方はお早めにお問い合わせください。

【販売・お問い合わせ先】

樋口果樹園（岐阜県高山市江名子町）

TEL：0577-32-3386

https://www.instagram.com/higuchi.fruit_farm/

【本件に関するお問い合わせ】

高山市役所広報公聴課

住所：〒506-8555 岐阜県高山市花岡町2丁目18番地

電話：0577-35-3134