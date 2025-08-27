琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社

琉球アスティーダスポーツ株式会社（所在地：沖縄県中頭郡中城村、代表取締役会長 兼 社長：早川周作）は、自社が運営する経営者コミュニティ「アスティーダエグゼクティブサロン」を基盤とし、「経営に関わるすべての課題」をテーマとした政策提言活動を開始いたします。

代表の早川周作は、約３万社を超える経営者とつながり、 さらに自社で運営するエグゼクティブサロンを通じて日々多くの声を直接収集してきました。こうして集約された経営課題や現場の意見を、政策に届ける仕組みづくりを始めます。

■背景

琉球アスティーダは、卓球Tリーグ参戦を軸に、スポーツビジネスだけでなく、経営者コミュニティ運営や地方創生プロジェクトを展開してきました。アスティーダサロンには累計3000社以上の経営者が参加し、上場企業1000社以上を含む幅広い業種のネットワークがあります。この多様な経営者コミュニティを基盤に、民間発の視点で政策提言を行い、中小企業から上場企業までを含めた「経営者の声」を社会に届けることを目指します。

■今後の展望

■代表取締役会長 兼 社長 早川周作よりコメント

- アスティーダサロン内での政策課題共有・勉強会を実施- 政府・各省・地方自治体への政策提言活動- 会員企業同士の事業連携による地域経済の活性化- 経営者ネットワークから社会を変える新たな仕組み創り

「これまで３万社を超える経営者の声を直接伺ってきました。人・モノ・カネ・情報のすべてが経営課題につながっており、これらを解決するためには、現場の声を政策に反映させる必要があります。琉球アスティーダは、経営者コミュニティの力を結集し、日本経済の底上げを目指します。

＜会社概要＞

■琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社 https://ryukyuasteeda.jp/(https://ryukyuasteeda.jp/)

代表者：代表取締役会長 兼 社長 早川 周作

所在地：沖縄県中頭郡中城村南上原1112-1 オーシャンビュー松山IIB1階

設立：2018年2月23日

証券コード：東証7364

事業内容：琉球アスティーダスポーツクラブは、Tリーグでトップクラスのチームとして活動し、多くの

有力選手が所属しています。同時に、総合型地域スポーツクラブとして「沖縄× スポーツ×〇〇」をテーマに掲げ、中小企業のマーケティングを支援。地域の魅力を 活かしたブランド力向上や地域貢献にも取り組んでいます。 また、スポーツとビジネスを融合させた多角的なサービスを提供し、沖縄の経済活 性化に寄与。さらに、350社以上のベンチャー・スタートアップ企業とのネットワークを 活用し、独自のノウハウで会員サロンを運営することで、企業間の交流を促進し、新たなビジネスチャンスを創出しています。