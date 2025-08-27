香りで“匂わせる”新感覚ショートドラマ。ニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」がおくる、香水を軸に紡ぐオリジナルストーリー『香水ドラマ｜物語は鼻から』が8/28（木）より配信

NOSE SHOP株式会社

“香水砂漠”と呼ばれる日本の香水市場に一石を投じ、「他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店。」というコンセプトで、2017年の8月にスタートした日本初のニッチフレグランス専門店「NOSE SHOP（ノーズショップ）」は、“香り”が主役のTikTokショートドラマ『香水ガチャの奇跡』の配信を2025年8月28日（木）よりスタートいたします。

本プロジェクトでは、“香水”が物語のきっかけや象徴となるオリジナルストーリーを展開。1分前後のショートドラマ形式で、「香水×ドラマ」という新しい体験を提供します。また、ニッチフレグランスのストーリー性や、香りが記憶や感情と密接に結びついている魅力を、ショートドラマという映像表現を通して視覚化し、より多くの人に香りの奥深さ・面白さを届けることを目指しています。

香水を「嗜好品」や「ファッションアイテム」としてだけでなく、「物語をつなぐメディア＝感性のインターフェイス」として再定義し、新しい香りの世界を広げていくために。これまでにない“香り”が主役のエンターテイメント作品をぜひお楽しみください。

香りで“匂わせる”、ドラマのかたち。「香水ドラマ｜物語は鼻から」とは？

『香水ドラマ｜物語は鼻から』は、NOSE SHOPが展開する“香り”と“物語”を組み合わせたショートドラマシリーズです。香りは、記憶や感情に深く残る--そんな特性に着目し、「香水×ドラマ」という新たな物語の体験を提案します。

今後も、NOSE SHOPが企画や香水のセレクトを手がけるオリジナルドラマをシリーズ形式で展開予定。仕事や友情、家族との記憶など、香りが人の心を揺らす瞬間を切り取った作品づくりを目指します。約1分間で紡いでいく“香水ショートドラマ”に、ぜひご期待ください。

TikTok アカウント情報

表示名：香水ドラマ｜物語は鼻から

ユーザー名：@noseshop_dorama

プロフィール文：香りで匂わせる -- NOSE SHOPがおくる“匂わせ系”香水ショートドラマ

第1弾は、「香水ガチャの奇跡」。NOSE SHOP名物企画「香水ガチャ(R)︎」を軸に紡ぐラブストーリー

第1弾のショートドラマのタイトルは『香水ガチャの奇跡』。

もしあの時つけていた香水が違っていたら、運命も変わっていたのかもしれない。香水ガチャ(R)︎で偶然出会った香りに導かれて、待っていた未来とは --。「香水ガチャ(R)︎」を軸に、2人の視点から描かれるオリジナルラブストーリーです。

登場人物の心情やストーリーと香りの個性がリンクするよう演出され、NOSE SHOPの人気香水が多数登場しながら、これまでにない新たな香りのコンテンツをお届けします。

あらすじ

彩乃と海斗はすれ違いから半年前に別れている。

想いを残すふたりは「香水ガチャ(R)︎」を通して偶然出会った香りに導かれ、運命が動き出し、

NOSE SHOPで偶然再会。

お互い同じ香りを選んでいたことがきっかけで、ふたりは復縁する!?のかも、しれない。

全8話のうち、前半（1～4話）は彩乃の視点から物語が展開され、後半（5～8話）からは海斗の視点でコミカルにストーリーが描かれます。

配信開始日｜2025年8月28日（木） 18:00～ 毎週木曜日 1話ずつ配信予定

配信形式：TikTokアカウント（@noseshop_dorama）にて公開

エピソード｜全8話

脚本・監督｜尾形竜太

制作｜TORIHADA

出演｜篠崎彩奈、中尾暢樹、松田賢二、藤田怜、山川空海 ほか

ショートドラマの先駆者 × 話題作を手掛ける映像ディレクターのタッグ

今回ディレクションを担当したのは、SNSマーケティングを包括的に提供し、所属・提携しているクリエイターは2,000組以上、総フォロワー数は5.4億人を突破している業界の先駆者「TORIHADA」。そして、数々の話題作を手掛ける映像ディレクター 尾形竜太氏が脚本・監督を担当しました。

デバイスを通して伝えることが難しい“香り”をモチーフに業界のプロフェッショナルがタッグを組み、NOSE SHOPが大切にする遊び心やユーモアを交えたオリジナルのエンターテイメント作品となっています。

今回、イベント会社で働く主人公のOL 彩乃役を篠崎彩奈氏、彩乃の元恋人で同じ会社に勤める営業マン 海斗役を中尾暢樹氏、NOSE SHOPのアイコン的存在である香水の妖精 ノーズさん役を松田賢二氏がそれぞれ演じ、その他にも物語に色を添える個性豊かなキャストが登場します。

制作スタッフ

TORIHADA

TORIHADA （制作・ディレクション）

この度は、制作パートナーとしてご一緒できたことを光栄に思います。「香水ガチャ(R)︎」の持つユニークな魅力を最大限に引き出すため、TikTokをはじめとするSNSで高い効果が期待できるショートドラマを企画・制作しました。

企画立案からキャスティング、撮影サポートまで、当社のSNSマーケティングの知見をフル活用し、NOSE SHOP様のブランドイメージとユーザーの興味を惹くコンテンツの融合を図りました。

この施策を通じて、より多くの方に「香水ガチャ(R)︎」の楽しさが届くことを願っています。

＜プロフィール＞

株式会社TORIHADAは、クリエイターエコノミーを推進する企業です。クリエイターとファンをつなぐプラットフォーム「FANME」の運営や、独自のクリエイターデータベース「Pythagoras」を活用したショートムービーマーケティング事業を展開しています。子会社のPPP STUDIO株式会社では、2,000組以上、総フォロワー数5.4億人超のクリエイターのマネジメントや活動支援を行っています。

尾形竜太

尾形竜太（脚本・監督）

最初は「香り」という、映像では伝わらないテーマに悩みました。「もしあの時つけていた香水が違っていたら、運命も変わっていたのかもしれない」――そんな想いを込めて、今回のシナリオを書きました。「香水ガチャ(R)︎」によって未来が変わるかもしれない、そんな体験を観てくださる皆さんにも味わっていただけたら嬉しいです。

そして、自由に作品をつくらせて頂けた「NOSE SHOP様」と「TORIHADA様」に、心より感謝申し上げます。

＜プロフィール＞

フリーランスの映像制作者。（株式会社FILMと業務提携中）

1970年、東京都生まれ。美大卒業後、テレビや映画のオブジェや絵画を手掛ける美術スタッフとして活動。2000年、映像制作に転身し、助監督経験のないまま初ドキュメンタリー番組で、カメラ、撮影、編集を自ら務めた。

その後、ドラマや映画のタイトルバック（テーマ曲・クレジット部分）の演出を得意とし、2010年からは物語演出、つまり「ドラマの監督」として活動。漫画や小説原作の映画やドラマが多い中、オリジナル企画にこだわり、原案から脚本、監督、編集まで可能な限り自ら手掛けることを志している。映像制作のジャンルは問わず、フィクションドラマから企業PR、CM、TikTok縦型ショートドラマまで幅広く対応している。

「ロケットエンヂン」とは、“打ち上げる源になりたい”という思いから、映像制作を始めた2000年に屋号とした。

キャスト紹介

篠崎彩奈

篠崎彩奈（彩乃役）

1996年1月8日生まれ。埼玉県出身。

AKB48の13期研究生としてデビュー。2024年に卒業し、女優業を中心に活動の幅を広げている。

最近の出演作に、映画「春の香り」「嘆きの河」がある。

中尾暢樹

中尾暢樹（海斗役）

1996年11月27日生まれ、埼玉県出身。『動物戦隊ジュウオウジャー』で注目を集め、ドラマや映画、舞台など幅広く活躍中。最近の出演作に、舞台『No.9 -不滅の旋律-』、舞台『クレイジーレイン』、TOKYO MX『黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛』などがある。

松田賢二

松田賢二（ノーズさん役）

1971年9月23日生まれ、大阪府出身。B型。1995年に蜷川幸雄演出・舞台『近松心中物語』に出演し、2001年に映画『VERSUS』で映画デビュー。テレビ朝日系ドラマ『仮面ライダー響鬼』でザンキ役を務め、注目を集める。映画・ドラマの他、舞台にも出演するなど、多方面で活躍。

藤田怜

藤田怜（ユキ役）

2015年男装ユニット『風男塾』に藤守怜生として加入。 同年8月 発売のシングル「NOIR~ノワール」でCDデビュー。 精力的に活動する。2019年11月「SUNNY」の発売をもって 風男塾を卒業。 以降、俳優・タレント・ナレーター・モデル・数秘術鑑定師・ 易者として幅広く活動。 また、2024年には特技であったバレエを生かし、銀座「笑座 こんぱる」にてダンサーデビュー。 趣味は茶道・読書・旅行・寝ること。

山川空海

山川空海（智司役）

お笑い芸人を経て俳優となる。

2023年より同名義で画家活動を開始。

主な出演作

ドラマ『アンラッキーガール!』（日本テレビ系列）

映画『あさひなぐ』

映画『空母いぶき』

映画『映像研には手を出すな!』

ショートドラマ配信記念！香水ガチャ(R)︎が全店舗で稼働＆オンラインストアでは特別ラインアップで登場！

香水ガチャ(R)︎

TikTokショートドラマ「香水ガチャの奇跡」の配信にあわせて、香水ガチャ(R)︎がNOSE SHOP全店舗で稼働。さらに、オンラインストアでは、全8話のショートドラマで登場する香水だけをセレクトしたオリジナルラインアップの香水ガチャ(R)︎が限定登場。1回 900円でミニサイズ（1.5ml～2ml）の香水がランダムに当たります。

ショートドラマの軸となる「香水ガチャ(R)︎」を実際に体験しながら、新たな香りと出会える特別な機会をぜひお試しください。

TikTokショートドラマ「香水ガチャの奇跡」配信記念 香水ガチャ(R)︎

取扱店舗｜NOSE SHOP 全店（新宿、渋谷、池袋、麻布台、有楽町、銀座、横浜、名古屋、大阪、神戸、札幌、福岡、ONE FUKUOKA）、オンラインストア

発売期間｜

オンラインストア：2025年8月29日（金）～ 数量限定、なくなり次第終了

店舗：2025年9月1日（月）～10月31日（金）

価格｜1回 900円（税込）

NOSE SHOP

NOSE SHOP

かつて“香水砂漠”と呼ばれた日本に、先陣を切って新しい香りの風を吹き込んだNOSE SHOP（ノーズショップ）。日本初のニッチフレグランス専門店として、2017年8月にスタート。大きな鼻のオブジェや、鼻を色とりどりに塗られた石膏像を目印に、現在、東京、大阪、名古屋など、主要都市を中心に13店舗を展開しています。高級ブランドのイメージや、専門知識が必要というイメージを払拭し、香水初心者から愛好家まで、誰もが自由で気軽に楽しめる空間を提供。世界中の新進気鋭なフレグランスブランドを、独自の視点でセレクトし、最上級の香りと共に暮らす喜びや楽しさを届けることを目指しています。名物企画として、ミニ香水がランダムに当たるコンテンツ「香水ガチャ(R)︎」を展開。その他、デイリーフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」のプロデュースも手掛けるなど、香りのイベント、香りのメディアとしての情報発信やリアルなワークショップなどを開催し、常に新しい香りの体験を提供しています。

