KEY TO COMBAT、ビックカメラに正式出店！高スペックゲーミングモニター3機種が実機体験可能に

KTC科技日本株式会社

ゲーミングディスプレイブランド「KEY TO COMBAT」(略称:KTC) はこのたび、家電量販店のビックカメラへの正式出店を発表いたしました。これにより、実際の画質やデザインを店頭で確認できるようになり、より多くのユーザーにプロ仕様のゲーミング環境を身近に体験いただけます。すべての製品にはメーカー保証と充実したアフターサービスが付き、安心してご利用いただけます。

ビックカメラで体験できる注目3モデル

1. 【MiniLED 高コントラスト】M27T6（27型/WQHD/180Hz）

→ https://www.biccamera.com/bc/item/14071927/

「黒が引き立つ、輝くハイライト」

業界最高峰のHDR1400認証を取得したMiniLEDバックライト技術により、Typ. 1400cd/m²（HDR時）という驚異的な輝度と、100万:1（HDR時）の極限コントラスト比を実現。暗部の微細な細節から太陽光のような極限の輝きまで、圧倒的な明暗表現で没入感を最大化。FPSでは影に潜む敵の動きを明瞭に捉え、HDR映像では制作意図を忠実再現。WQHD（2560×1440）解像度と180Hz高リフレッシュレートが組み合わさり、ゲームも映像も“本来の表現”をそのまま届けます。

2. 【バランス性能最適】27GT670（27型/WQHD/180Hz(OC 185Hz)）

→ https://www.biccamera.com/bc/item/14071928/

「ゲームも作業も、これ1台で」

WQHDの精細な画質と185Hz（OC時）の高速応答を実現。sRGB広色域カバーと色校正済みパネルで、eスポーツからクリエイティブワークまで幅広く対応。スリムベゼル設計でマルチディスプレイ環境にも最適。デスク環境や姿勢に合わせて最適な視野角を簡単に設定でき、長時間のゲームプレイや作業でも疲れにくい設計です。

3. 【コンパクト高速モデル】24GR680（24型/FHD/180Hz(OC 190Hz)）

→ https://www.biccamera.com/bc/item/14071926/

「競技プレイに特化した小型機」

24インチのコンパクトサイズながら、190Hz（OC時）の超高リフレッシュレートを実現。1msの応答速度とAdaptive-Sync技術で、高速戦闘でも画面の乱れをゼロに。さらに、高機能な昇降スタンドを標準装備している点も特長です。同じ価格帯の24インチモデルでは省略されることが多い機能で、視野角と高さを自由に調整可能。eスポーツはもちろん、長時間のプレイでも疲れにくい理想的な姿勢を追求できます。

🌟 KEY TO COMBATの強み

メーカー保証：全機種のLCDモニターに3年間の保証をお付けします。万一の不具合にも迅速対応

実機で比較できる：ビックカメラ店頭で実際の画質・デザインを確認可能

グローバル品質：グローバル市場で高い評価と信頼を積み重ねた品質

📍 販売店舗

ビックカメラ各店（在庫状況は店舗またはオンラインストアでご確認ください）

オンライン購入はこちら：

M27T6：https://www.biccamera.com/bc/item/14071927/

27GT670：https://www.biccamera.com/bc/item/14071928/

24GR680：https://www.biccamera.com/bc/item/14071926/

「ゲームの見え方」が変わる――KEY TO COMBATは、ビックカメラ出店を機に、さらに身近な高性能ブランドとして進化を続けます。実際の画面の美しさと滑らかさを、ぜひ店頭で体感してください。

メディア連絡先

会社名: 本社: 深圳KTC科技有限公司/日本事業部: KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4llWMna(https://amzn.to/4llWMna)

担当者：Kitty

Eメール: marketing@ktc.cn

アフターサービスセンター：support@ktcplay.com

SNS

X：https://x.com/ktc_jp_gaming(https://x.com/ktc_jp_gaming)

Instagram：https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/(https://www.instagram.com/ktc_jp_gaming/)

YouTube：https://www.youtube.com/@KTC-Japan(https://www.youtube.com/@KTC-Japan)