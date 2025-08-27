ミドリク、Google for Startups “Founders at Campus“ 日本第1期に選定

ミドリクNbS株式会社

2025年7月1日、AIによる都市・自然空間のデジタルツイン化とロボットの自動制御・AI技術を活用した課題解決を手がけるスタートアップ、ミドリクNbSは、Google for Startups が運営する「Founders at Campus（第1期）」に採択されました。

本プログラムは、Google社が選定する成長が期待される日本のスタートアップが国内外の垣根を超えて、社会課題解決に取り組めるよう、Google 社がサポートを提供するものです。

■Google for Startups「Founders at Campus」について

「Founders at Campus」は、Google for Startups Campus Tokyo が主催する、選抜制のスタートアップ支援プログラムです。Google 社員や業界専門家による メンタリング、起業家コミュニティとの ネットワーキング、そしてセミナーやイベントを通じた成長支援を提供します。

Google for Startup Campus Tokyoワークスペース

「Founders at Campus」採択により得られる支援は以下の通りです：

・専用ワークスペースの利用：創造的なチーム活動や共同開発に最適な環境を提供

・Google ネットワークによるメンタリング：技術・ビジネス両面での高度アドバイスや戦略支援

・起業家コミュニティとの交流：同じ志を持つ他スタートアップとの連携や共創の機会

■ミドリクNbSについて

当社は、AIによる都市・自然空間のデジタルツイン化とロボットの自動制御・AI技術を核に、人と人との繋がりを尊重しつつ、テクノロジーによって「人間らしさ」と「幸福」を最大化する社会インフラの構築を使命としています。 臨場感のあるデジタルツインで可視化・共有・意思決定を効率化し、ロボットやドローンの自律制御技術によって、人命に関わる危険な作業や単調で過重な業務・得意としない業務から人を解放します。人は創造性と共感力といった本来の価値を発揮し、テクノロジーはそれを支える新たな役割分担の仕組みを社会に実装することが、私たちの存在意義です。

■会社概要

社名：ミドリクNbS株式会社（MiDriq NbS, Inc.）

代表者：代表取締役 関 隆史

本社：東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

設立：2024年2月

事業内容：レーザー/ドローン/衛星による測量・リモートセンシング、3Dデジタルツイン化による業務効率化・価値向上、ロボット自動制御・AI技術の社会実装、グリーンインフラのデジタルツイン化

URL：https://midriq.com/

■各種お問合せ先

下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://midriq.com/#contact