「AI社長」導入のお知らせ

株式会社センチュリー２１・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：高坂勇介、以下「当社」）は、株式会社THA（本社：東京都新宿区、代表取締役：西山朝子、以下「THA」）が開発した専用AIツール「AI社長」を導入したことをお知らせいたします。

〈「AI社長」とは〉

「AI社長」は、THAが開発した“自走する組織づくり”を支援するAIツールであり、経営者の思考と会社が持つナレッジをAIに組み込む企業オリジナルAI構築サービスです。24時間いつでも相談できるAIが社員の質問に即答し、経営理念の浸透や業務効率化を促進します。

〈特徴〉

当社のイントラネット内に分散している情報をAIに学習させた「AI社長」を導入することにより、フランチャイズ加盟店からの提携商品群に関する質問に対し、24時間365日即時で対応できる体制を実現し対応スピードの最大化を図ります。また、フランチャイズ本部に蓄積された各種マニュアルや社内資料をAIに学習させることにより、ナレッジを一元化し、加盟店が抱える課題に対し、必要な情報を24時間いつでも瞬時に正確に提供できる環境を構築します。

〈当社代表者コメント〉

加盟店の皆様がいつでも相談できる環境を整えることが、フランチャイズ本部としての責務だと考えています。AI 社長の導入により、より迅速で正確な情報提供が可能となり、提携商品・サービスが使いやすく業務効率の向上につながることを期待しています。

株式会社THA 会社概要

・本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-7 新宿内野ビルII 7F

・設立：1978年12月

・代表者：代表取締役 西山 朝子

・資本金：500万円

株式会社センチュリー21・ジャパン 会社概要

・本社所在地：東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル7F

・設立：1983年10月

・代表者：代表取締役社長 高坂 勇介

・資本金： 5億1,775万円

・事業内容 :【不動産仲介業のフランチャイズ本部】

1. フランチャイズ加盟店の募集

2. フランチャイズ加盟店の経営者、

管理者並びに営業スタッフに対する教育・研修

3. 各種情報システムの提供

4. マスメディア並びにウェブによる共同広告の実施

5. 加盟店及び加盟店の顧客に対する金融・保険サービスの斡旋

6. 加盟店をバックアップするための各種サービス業務の実施

