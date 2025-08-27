荷主のための2025年下期 物流時流 完全攻略5点セットを公開｜船井総研ロジ

船井総研ロジ株式会社

日本最大級の物流コンサルティングファーム 船井総研ロジ株式会社（本社：東京都中央区、代表：橋本直行、以下「船井総研ロジ」）は、荷主企業の物流戦略・2025年下期に取り組むべき内容に焦点を当てた資料「荷主のための2025年下期 物流時流 完全攻略5点セット」を公開しました。

2026年4月からは改正物流総合効率化法により、一定規模以上の「特定荷主」に物流の効率化が義務付けられる（いわゆる2026年問題）など、法改正の動きは今後も活発化し、抜本的な対策を講じなければ淘汰される、待ったなしの状況です。

資料をダウンロードする（無料） :https://logiiiii.f-logi.com/documents/know-how/logistics-flow2025/

本資料では、2025年下期に荷主企業が取り組むべきテーマを徹底解説。CLOや法改正への具体的な対応策はもちろん、コスト高騰や人手不足といった喫緊の課題に対し、網羅的に整理しています。

漠然とした不安を解消し、最適な「次の一手」を見つけ2026年に向けて取り組みましょう。

会社紹介

船井総研ロジ株式会社は、物流戦略の策定から倉庫の現場改善、物流コストの抑制など、高度な物流体制の構築を実現する日本最大級の総合物流コンサルティング会社です。また、荷主企業（製造業・卸売業・小売業）の物流責任者が集う情報交換コミュニティ「ロジスティクス・リーダーシップ・サロン」を運営しています。

物流コンサルティングについて ≫ https://www.f-logi.com/ninushi/(https://www.f-logi.com/ninushi/)

ロジスティクス・リーダーシップ・サロンについて ≫ https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/(https://lp.f-logi.com/ninushi/lls/)

会社概要

会社名：船井総研ロジ株式会社

東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号

東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階

大阪本社：〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜四丁目4番10号 船井総研大阪本社ビル

代表者：代表取締役社長 橋本 直行

設立：2000年5月10日

資本金：9,800万円

ＴＥＬ：03-4223-3163

ＭＡＩＬ：marketing@f-logi.com

ＷＥＢ：https://www.f-logi.com(https://www.f-logi.com)

