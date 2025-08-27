中村彼方プロデュース7人組アイドルグループ「RealRomantic」2nd Single「ice cream LOVE」本日発売！

少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」は、RealRomantic 2nd Single「ice cream LOVE (アイスクリームラブ)」を本日リリース。



恋心をアイスクリームになぞらえた、ポップでキュートなサマーチューン「ice cream LOVE」と、


幻想的な夏の終わりの切なさをまとった「SUMMER MAZE」の対照的な2曲の楽曲を収録。


初回生産分には、フォトカード A/Bver.１枚(各7種)が封入される。



RealRomanticの多面的な魅力が詰まった、夏にぴったりの1枚をお聴き逃しなく！



■2nd Single「ice cream LOVE」商品情報


RealRomantic 2nd Single「ice cream LOVE」


発売日：2025年8月27日(水)


価格：1,100円(税込)



商品詳細：https://realromantic-official.com/discography/rr_icl/



＜収録内容＞


1. ice cream LOVE


2. SUMMER MAZE



＜初回生産分限定封入特典＞


TYPE-A：フォトカード Aver.１枚(全7種)




TYPE-B：フォトカード Bver.１枚(全7種)




音楽配信はこちら：https://bmu.lnk.to/RealRomantic_2ndSGpr



■RealRomantic「ice cream LOVE」ミュージックビデオ公開中！





https://youtu.be/q5DfFdqYKbk



Producer：Kanata Nakamura


Director：Misato Kato


Movie Producer：IYO (VIXI inc.)


Production：VIXI inc.



ミュージックビデオはデビュー曲「BLOOMING」に引き続き、数々のアーティストの映像作品を手掛ける、かとうみさと氏が監督を担当。真夏のプールサイドを舞台に繰り広げられる恋模様をRealRomanticのメンバーたちが“恋のキューピッド”となって応援するという、青春感溢れるキュートなストーリーに仕上がっている。



■RealRomantic 2nd LIVE "Heart's Two Sides" 開催決定！




RealRomantic の2nd LIVE "Heart's Two Sides"の開催が決定！


現在プレイガイド先行実施中！



＜公演概要＞


【公演名】RealRomantic 2nd LIVE “Heart’s Two Sides”


【日時】2025年12月5日（金）


　開場：18:15　開演：19:00 (予定)


【会場】飛行船シアター


【出演】RealRomantic



＜プレイガイド先行抽選申込＞


受付期間：～ 9月22日（月）23:59まで



公演詳細：https://realromantic-official.com/schedule/2nd_hts/



■RealRomantic Profile




いつか誰かが夢に描いたもの


そして誰かが実現したもの


空想の地続きに現実はあって


その先にまた空想がある


私たちは実在する


夢で終わらせない


RealRomantic



Member:


KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ


RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ


YUI　（北原釉衣）2005年2月17日生まれ


HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ


RIN　（内山 凜） 2008年2月3日生まれ


NANA　(泉 なな)　2008年7月20日生まれ


SORA　(鈴木空来) 2008年10月16日生まれ



■RealRomantic Official SNS


HP：https://realromantic-official.com/


X：https://x.com/realromantic_x


Instagram：https://www.instagram.com/realromantic_official/


Tik Tok：https://www.tiktok.com/@realromantic_official


YouTube：https://www.youtube.com/@official_RealRomantic


RealRomantic MUSIC PORTAL：https://bio.to/RealRomanticpr



■RealRomantic Contact


https://realromantic-official.com/contact/



