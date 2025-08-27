中村彼方プロデュース7人組アイドルグループ「RealRomantic」2nd Single「ice cream LOVE」本日発売！
少女時代「Gee(Japanese Ver.) 」やPRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」、TVアニメ「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」全楽曲作詞など数多くのアイドルや作品の作詞を手掛け、ヒット曲を世に送り出してきた作詞家・中村彼方をプロデューサーに迎えた7人組アイドルグループ「RealRomantic（リアルロマンティック）」は、RealRomantic 2nd Single「ice cream LOVE (アイスクリームラブ)」を本日リリース。
恋心をアイスクリームになぞらえた、ポップでキュートなサマーチューン「ice cream LOVE」と、
幻想的な夏の終わりの切なさをまとった「SUMMER MAZE」の対照的な2曲の楽曲を収録。
初回生産分には、フォトカード A/Bver.１枚(各7種)が封入される。
RealRomanticの多面的な魅力が詰まった、夏にぴったりの1枚をお聴き逃しなく！
■2nd Single「ice cream LOVE」商品情報
RealRomantic 2nd Single「ice cream LOVE」
発売日：2025年8月27日(水)
価格：1,100円(税込)
商品詳細：https://realromantic-official.com/discography/rr_icl/
＜収録内容＞
1. ice cream LOVE
2. SUMMER MAZE
＜初回生産分限定封入特典＞
TYPE-A：フォトカード Aver.１枚(全7種)
TYPE-B：フォトカード Bver.１枚(全7種)
音楽配信はこちら：https://bmu.lnk.to/RealRomantic_2ndSGpr
■RealRomantic「ice cream LOVE」ミュージックビデオ公開中！
https://youtu.be/q5DfFdqYKbk
Producer：Kanata Nakamura
Director：Misato Kato
Movie Producer：IYO (VIXI inc.)
Production：VIXI inc.
ミュージックビデオはデビュー曲「BLOOMING」に引き続き、数々のアーティストの映像作品を手掛ける、かとうみさと氏が監督を担当。真夏のプールサイドを舞台に繰り広げられる恋模様をRealRomanticのメンバーたちが“恋のキューピッド”となって応援するという、青春感溢れるキュートなストーリーに仕上がっている。
■RealRomantic 2nd LIVE "Heart's Two Sides" 開催決定！
RealRomantic の2nd LIVE "Heart's Two Sides"の開催が決定！
現在プレイガイド先行実施中！
＜公演概要＞
【公演名】RealRomantic 2nd LIVE “Heart’s Two Sides”
【日時】2025年12月5日（金）
開場：18:15 開演：19:00 (予定)
【会場】飛行船シアター
【出演】RealRomantic
＜プレイガイド先行抽選申込＞
受付期間：～ 9月22日（月）23:59まで
公演詳細：https://realromantic-official.com/schedule/2nd_hts/
■RealRomantic Profile
いつか誰かが夢に描いたもの
そして誰かが実現したもの
空想の地続きに現実はあって
その先にまた空想がある
私たちは実在する
夢で終わらせない
RealRomantic
Member:
KARIN（田邊果凜）2003年1月23日生まれ
RIKKI（秋本里綺）2003年9月30日生まれ
YUI （北原釉衣）2005年2月17日生まれ
HINA （高橋妃那）2008年1月16日生まれ
RIN （内山 凜） 2008年2月3日生まれ
NANA (泉 なな) 2008年7月20日生まれ
SORA (鈴木空来) 2008年10月16日生まれ
