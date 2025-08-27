映画をみるなら「映画館で」が36％ 映画館ではアニメーションや日本映画が人気
株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「映画館に関する調査（2025年）」を実施しました。最近では長時間の上映作品がヒットしており、映画館に足を運ぶ人もいると思います。今回は、「映画の鑑賞方法」「よく利用する映画館のタイプ」「ちょうど良いと感じる鑑賞時間」「映画館で映画を観ることへの魅力」「映画館で観たいと思う映画のジャンル」 を聴取しました。
■調査結果
映画の鑑賞方法は「テレビ放送で観る」が45.8%で最多。「映画館に観に行く」が36.2％で続く。
「テレビ放送で観る」は年代が上がるほど高まり、特に50～60代は6割に近い。一方、「映画館に観に行く」は若い世代ほど高い。＜図1＞
最もよく利用する映画館は「シネコン系」で81.1%とほとんどで、「単館・ミニシアター系」は7.5％程度。
「単館・ミニシアター系」は20代のみ13.6％と高め。＜図2＞
ちょうど良いと感じる映画の鑑賞時間は、映画館で1.84時間、映画館以外は1.76時間と映画館の方が長い。
映画館や映画館以外の鑑賞時間は、いずれも「1.5時間～2時間未満」がボリュームゾーン。 ＜図3＞
映画館で映画を観ることへの魅力は、「大きなスクリーンで迫力がある」「音響がいい」「映画に集中できて没入感がある」がTOP3。
50～60代は「大きなスクリーン」「音響」の割合が高く、設備の良さを重視する傾向がうかがえた。＜図4＞
映画館で観たい映画は、「アニメーション映画」が28.5％、「日本映画」は26.4％、「映像や音響の迫力がある作品」は25.6％。
20～40代は「アニメーション映画」、50～60代は「日本映画」「話題の最新作」「海外映画」が人気。＜図5＞
■調査項目
□属性設問
□映画の鑑賞方法
□最もよく利用する映画館のタイプ
□ちょうど良いと感じる映画の鑑賞時間（映画館／映画館以外）
□映画館で映画を観ることへの魅力
□映画館で観たいと思う映画のジャンル
◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ
■調査概要
調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）
調査地域 ：全国47都道府県
調査対象 ：20～69歳の男女
調査期間 ：2025年8月22日（金）～24日（日）
有効回答数：本調査1,100サンプル
※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります
