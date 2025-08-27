映画をみるなら「映画館で」が36％　映画館ではアニメーションや日本映画が人気

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国20歳～69歳の男女を対象に「映画館に関する調査（2025年）」を実施しました。最近では長時間の上映作品がヒットしており、映画館に足を運ぶ人もいると思います。今回は、「映画の鑑賞方法」「よく利用する映画館のタイプ」「ちょうど良いと感じる鑑賞時間」「映画館で映画を観ることへの魅力」「映画館で観たいと思う映画のジャンル」 を聴取しました。





◆調査結果の続きはこちらへhttps://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20250827cinema■調査結果映画の鑑賞方法は「テレビ放送で観る」が45.8%で最多。「映画館に観に行く」が36.2％で続く。「テレビ放送で観る」は年代が上がるほど高まり、特に50～60代は6割に近い。一方、「映画館に観に行く」は若い世代ほど高い。＜図1＞

最もよく利用する映画館は「シネコン系」で81.1%とほとんどで、「単館・ミニシアター系」は7.5％程度。

「単館・ミニシアター系」は20代のみ13.6％と高め。＜図2＞

ちょうど良いと感じる映画の鑑賞時間は、映画館で1.84時間、映画館以外は1.76時間と映画館の方が長い。

映画館や映画館以外の鑑賞時間は、いずれも「1.5時間～2時間未満」がボリュームゾーン。 ＜図3＞

映画館で映画を観ることへの魅力は、「大きなスクリーンで迫力がある」「音響がいい」「映画に集中できて没入感がある」がTOP3。

50～60代は「大きなスクリーン」「音響」の割合が高く、設備の良さを重視する傾向がうかがえた。＜図4＞

映画館で観たい映画は、「アニメーション映画」が28.5％、「日本映画」は26.4％、「映像や音響の迫力がある作品」は25.6％。

20～40代は「アニメーション映画」、50～60代は「日本映画」「話題の最新作」「海外映画」が人気。＜図5＞

■調査項目

□属性設問

□映画の鑑賞方法

□最もよく利用する映画館のタイプ

□ちょうど良いと感じる映画の鑑賞時間（映画館／映画館以外）

□映画館で映画を観ることへの魅力

□映画館で観たいと思う映画のジャンル

◆クロス集計表のダウンロードはこちらへ

https://www.cross-m.co.jp/report/trend-eye/20250827cinema

■調査概要

調査手法 ：インターネットリサーチ（クロス・マーケティング セルフ型アンケートツール「QiQUMO」使用）

調査地域 ：全国47都道府県

調査対象 ：20～69歳の男女

調査期間 ：2025年8月22日（金）～24日（日）

有効回答数：本調査1,100サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

【会社概要】

会社名 ：株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ：2003年4月1日

代表者 ：代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容：マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

◆本件に関する報道関係からのお問い合わせ先◆

広報担当 ： マーケティング部 TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫

本リリースの引用・転載時には、必ず当社クレジットを明記いただけますようお願い申し上げます。

＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」