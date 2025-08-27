ryka、ダンスエクササイズモデル【TENACITY】から新色発売！

ゼット株式会社

ゼット株式会社（本社/大阪市天王寺区、代表取締役社長/渡辺裕之）が取り扱う『ryka』（ライカ）ブランドより、ダンスエクササイズモデルで人気の【TENACITY】（テナシティ）から人気のヒョウ柄やペイズリー柄に加えて長らく発売していなかったパイソン柄などの新色5色を2025年8月下旬に発売しました。

リリースページはこちら :https://zett.jp/article_source/data/news/detail/000572.html

- ダンスエクササイズモデル ZUMBA/ラテンエアロ/JAZZERCISE/ダンスエアロ向け。- 軽量EVAを搭載し、踵部分にはI.H.C.プレートを搭載し横の動きの安定感をサポート。- N-GAGE・二重のミッドソール構造により、衝撃を吸収しダンスの動きをサポート。

E1270M-1300E1270M-2077E1270M-3200E1270M-5200E1270M-7455[表: https://prtimes.jp/data/corp/17505/table/505_1_b94952e8e8e04e5d914228bc630c00f9.jpg?v=202508270726 ]

オンラインショップはこちら :https://zettshop.net/itemlists/search?keyword=TENACITY

『ryka』は、35年以上もの間、女性の為のスポーツシューズを提供し続けている世界有数のスポーツシューズブランド。

35年以上にわたり、『ryka』は女性専用のスポーツシューズを革新してきました。

足の形からストライドの角度まで、女性ならではの足のスタイルがあることを意識しながら開発しています。

rykaシューズは、トータルデザインを意識しスタイリッシュかつ高いフィット感でアクティブな女性に最適。

ホールド性を追求した踵設計と広めの前足部により、ホールド性とサポート性を取り入れています。

フィットネスを通して生活を豊かにすることを約束し、rykaの革新的なデザインは最大のパフォーマンスと快適さで、より良いダンスエクササイズに貢献し、スポーツシューズの新鮮で新しいスタイルを提供し続けています。

rykaシューズは、新鮮で革新的なデザインと高い機能性で、インストラクターから一般の方まで、フィットネスを楽しむ幅広い層にご利用いただいています。

【消費者・読者からのお問い合わせ先】

ゼット株式会社 お客様相談センター

フリーダイヤル：0120‐276‐010

お問い合わせフォーム：https://zett.jp/inquiry/

WEB：https://www.ryka.jp/