ＷＨＤＣアクロディア、ゴルフ場向け表示技術に関する特許を取得のお知らせ～スポーツ×IT領域における知的財産強化で持続的な成長を加速～

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社

THE WHY HOW DO COMPANY株式会社（本社：東京都新宿区、執行役員社長CEO：亀田信吾、以下「当社」）は、100％子会社であるWHDCアクロディア株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：窪田圭一、以下「WHDCアクロディア」）が、ゴルフ場向けの新たな情報提供システムに関する技術について、日本国特許庁より特許を取得したことをお知らせいたします。

【特許の特徴】

本特許（特願2023-118319／特開2025-15140）は、ユーザー端末でゴルフ場グリーンの地面画像を撮影し、その傾斜状況を明瞭に表示することで、プレイヤーがボールの転がり方向を容易に予測できる革新的な技術です。

さらに、AR技術を活用することで以下の機能を実現

仮想ゴルフボールやカップの位置を重畳表示

パッティング軌道の可視化

プレーアドバイス情報の提示

この技術により、スポーツ領域におけるデジタル体験の高度化を実現し、ゴルフ産業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進に大きく貢献いたします。

【特許概要】

特許出願番号：特願2023-118319（P2023-118319）

公開番号：特開2025-15140（P2025-15140A）

発明の名称：端末装置、表示方法、コンピュータプログラムおよび情報提供システム

出願日：2023年7月20日

公開日：2025年1月30日

登録日：2025年8月15日

出願人：ＷＨＤＣアクロディア株式会社

【今後の展望】

本特許技術を活用した新世代ゴルフパターナビゲーションアプリ『PATANAVI（パタナビ）』は、2023年10月19日のリリース以降、多くのユーザー様からご好評をいただいております。

サービスURL：https://patanavi.com

当社グループは、本特許を起点にスポーツテック領域での知的財産ポートフォリオを強化し、持続的な競争優位性を確立してまいります。

具体的な展開計画

- ゴルフ場・練習場向け新サービスの実装- スポーツ観戦やプレー体験の拡張（AR/VR連携）- 知財のライセンス展開による収益モデルの拡大

【WHDC アクロディア株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町22 第３山田ビル

設立：2023 年6 月30 日

代表者：代表取締役社長 窪田 圭一

事業内容：スマートフォン向けのサービス・ソリューションの提供、その他

URL: https://acrodea.co.jp

【THE WHY HOW DO COMPANY 株式会社】

所在地：東京都新宿区愛住町 22 第 3 山田ビル

設立：2004年 7 月 上場：2006年 10月 東証スタンダード（3823）

代表者：執行役員社長 CEO 亀田 信吾

事業内容：売ることを前提にしない事業承継、子会社への経営指導

URL:：https://twhdc.co.jp