遊園地で“カラダ探し”を追体験！【映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念】映画さながらのスリルに挑む謎解きイベント開催

株式会社オリグレス

「たのしい」を世界中に届けるエンターテインメント・キャピタルの株式会社オリグレス（本社：東京都品川区、代表取締役社長：吉武 優）は、ワーナー ブラザース ジャパン合同会社が配給する映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』の公開を記念し、体験型謎解きイベントを主催・プロデュースいたします。映画と同じく“遊園地”を舞台にした本イベントは、那須ハイランドパーク（栃木県）とルスツリゾート遊園地（北海道）の2施設で開催されます。

作中で描かれる“超刺激的ループ型ホラー”の恐怖とスリルを、謎解きを通して来場者自身が体感できる本イベント。 “映画さながらの恐怖体験”と“謎を解くスリル”を同時に楽しめる、臨場感あふれる内容です。

謎解きの制作でタッグを組んだのは、“大人が本気で楽しめる謎解き”で定評のある大阪発の人気ブランド「時解 TokiToki」。

映画の世界観を忠実に再現しながら、没入感と解きごたえを兼ね備えたハイクオリティな謎解き体験を提供します。

【イベント概要】

イベント名：映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』公開記念イベント

（謎解きタイトル：映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』～終わらない悪夢～）

開催期間：

那須ハイランドパーク：2025年8月29日（金）～2025年10月26日（日）

ルスツリゾート遊園地：2025年8月29日（金）～2025年10月13日（月・祝）

開催施設：

那須ハイランドパーク（https://www.nasuhai.co.jp/）

ルスツリゾート遊園地（https://rusutsu.com/amusement-park/）

参加費：1,200円（税込）

参加特典：

・那須ハイランドパーク：赤い人クリアカード（ランダム3種）

・ルスツリゾート遊園地：赤い人ステッカー（ランダム3種）

【イベントの見どころ】

1.映画の世界観を“そのまま再現”

― 作品の舞台である遊園地で、“午前0時開始、赤い人に見つかると終わり”というルールに基づいた“カラダ探し”を追体験。限りなく本編に近い恐怖と緊張感を提供します。

2.謎解きファンも唸る”本気”の仕掛け

― 映画『カラダ探し』の恐怖を彷彿とさせる仕掛けで、謎解きを通じて世界観を疑似体験できる内容に。作品の緊張感と謎を解くスリルが交錯する、没入感の高い本格体験です。

3.“怖カワイイ”ノベルティでSNS映えも

― 参加特典は、赤い人のイラストをあしらったオリジナルデザイン。那須ハイランドパークではクリアカード、ルスツリゾート遊園地ではステッカーをランダムでプレゼント。ここでしか手に入らない“ホラーなのにキュート”な限定デザインで、両方揃えたくなるアイテムです。

4.映画さながらの舞台設定

― 楽しい遊園地が一転、ホラーの舞台に。映画さながらの緊張感の中で繰り広げられるリアル体験型イベント。映画ファンにも謎解きファンにも、没入感の高い“現実×虚構×ホラー”をお届けします。

【参加方法】

本イベントは、各施設の入園後に専用リーフレット（税込1,200円）をご購入いただくことでご参加いただけます。購入時に参加特典もお渡しいたします。

※入園料は別途必要です。販売場所などの詳細は、各施設の公式サイトをご確認ください。

※謎解きのヒントは、スマートフォンで専用LINEにアクセスするとご覧いただけます。

那須ハイランドパーク：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1201

ルスツリゾート遊園地：https://rusutsu.com/events/karadasagashi/

■ 映画『カラダ探し THE LAST NIGHT』について

2022年邦画ホラー映画No.1の興行成績を残した『カラダ探し』の最新作。

深夜0時。バラバラになった体を見つけ出すまで、同じ日を繰り返す「カラダ探し」。

明日香と高広が「カラダ探し」を終わらせた直後、高広の目の前で明日香がこの世から消えてしまう。

その３年後、陸人たち５人の高校生が目を覚ますと、そこは真夜中の遊園地だった。

すると全身血だらけの少女“赤い人”が現れ、彼らは無惨に殺されてしまう。

しかし目を覚ますとそこは同じ日の朝だった…。「カラダ探し」に選ばれたことに気付く陸人たち。

そんな彼らの前に、かつての面影を失った高広が現れる。高広は３年間、恋心を寄せる明日香を探し続けていた。

６人は“呪いの連鎖”によって消えた明日香を救い出すため、“赤い人”の恐怖と対峙する―。

高広は明日香を助け出すことができるのか？「カラダ探し」に隠された謎が、ついに明かされる--。

劇場公開日：2025年9月5日（金）

【作品情報】

◇出演：橋本環奈 眞栄田郷敦 櫻井海音 安斉星来 鈴木福 本田真凜 吉田剛明 木村佳乃

◇原作（小説）：ウェルザード（エブリスタ）

◇関連書籍（漫画）：ウェルザード(原作)／村瀬克俊(漫画) （集英社／少年ジャンプ＋）

◇監督：羽住英一郎

◇脚本：土城温美、原祐樹

◇音楽：菅野祐悟

◇主題歌：Stray Kids「Parade」(Sony Music Labels Inc.)

◇挿入歌：ヤバイTシャツ屋さん「Searching for Tank-top」（ユニバーサルシグマ/BADASS）

◇制作プロダクション：ROBOT

◇配給：ワーナー・ブラザース映画

◇コピーライト表記：(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

◇公式サイト：karadasagashi.jp ◇公式X：@karadasagashi_m #カラダ探しTLN

◇公式Instagram：@karadasagashi_movie ◇公式TikTok：@karadasagashi_movie

【クレジット】

コピーライト表記：(C)2025「カラダ探し THE LAST NIGHT」製作委員会

主催・プロデュース：株式会社オリグレス

制作：時解 TokiToki

開催場所：那須ハイランドパーク、ルスツリゾート遊園地

■ 株式会社オリグレス

代表取締役社長 吉武優

所在地：東京都品川区西五反田3‐6‐32

資本金：6.5億円

社員数：100名（グループ連結・非正規含む）

事業概要：

「たのしい」を世界中に届ける、唯一無二のエンターテインメント・キャピタル企業。「エンタメ」×「ファイナンス」×「グループ経営」を強みとし、エンタメ分野の事業を360°広域化して戦略展開。

公式サイト：https://origress.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社オリグレス 広報部

TEL：050-1790-8535 MAIL：lejapass_pr@origress.com