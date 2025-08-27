ファイン フレグランス ハウス d’Annam（ダンナム）が満を持して、 2025年9月12日（金）に遂に！日本初上陸！！！

To delight people with fragrances that celebrate Asian cultures.

アジアの文化を称える香りで人々を喜ばせること。

株式会社 Red, Gold & Green

香りづてに文化探訪するダンナムのフレグランスは、チャプターごとにリリースを行なっています。

第1章：ベトナム（9種類）

第2章：日本（9種類）

全18種類の香りが、今秋、2025年9月12日（金）日本に初上陸いたします。

CHAPTER 1 : Enchanting Vietnam

ダンナム 創業者 ニック ホアンの生まれ故郷であるベトナムへのラブレター

オード パルファム（50mL）

全9種類 各 28,930円（税込）

ベトナムの田舎で育った子供時代、私は風景を彩る香りの交響曲に魅了されました。

静かな湖を彩る蓮の花、緑豊かな田んぼに朝露の爽やかな香り、祖母の庭のライム葉の苦味--

それぞれの香りは、私の記憶のタペストリーを織り成す糸でした。

ベトナムを離れて旅するなかで、香りの世界は広大で多様であることに気づきましたが、

その中心に欠けていたのは、故郷の香りでした。

これが、私たちの最初のコレクションのアイディアのきっかけとなりました。

第1章は、ベトナムへの愛のメッセージです。

それぞれ9つの香りは、私たちの遺産を現代的な解釈で表現したもので、

地元の調香師によって手作業で作り上げられ、私たちの土地のメロディを反映しています。

これは夢の具現化であり、ベトナムの感覚的な回想録です。

ここから、私たちの旅が始まります。

d’Annam 創業者 ニック ホアン

CHAPTER 1 : White Rice1. White Rice

ベトナムの暮らしの象徴であるジャスミン米へのオマージュ。食卓にほぼ必ず登場するほのかな甘さを放つ香り米（ジャスミン米）の香気を味わうことで、ベトナム文化の真髄に触れてみてください。まるで 肌のように柔らかい香りに驚愕することでしょう。パンダン、ジャスミン、そして、ホワイトムスクといったクリーミーでフローラルなノートが溶け込んだ香り米（ジャスミン米）に、オリスとナッツのような香ばしさを持つ、ウッディなトーンをほんのり加えることで、米粒の構造を美しく強調しました。

NOTE

ライス、パンダン、オリス、ジャスミン、トンカビーン、ホワイトムスク

CHAPTER 1 : Monsoon Tea2. Monsoon Tea

緑茶を味わうモンスーンのあとの静かなひとときを捉えました。ベトナムの伝統的な緑茶の淹れ方は独特で、摘んだ若い茶葉から素早く淹れることで透明感のある爽やかな香りに仕上げます。乾燥茶葉によるティーフレグランスの多くと異なるダンナムのティーフレグランスは、茶葉、茎、そして、水の香りなどベトナム茶道本来のエッセンスを余すところなく閉じ込めています。嗜むたびに新たな活力が湧くようです。香りの持続時間は必然的に短くなりますがあえてミニマリスト的なアプローチにしました。

NOTE

緑茶、ベルガモット、プチグレン、スズラン、ムスク

CHAPTER 1 : In The Garden3. In The Garden

仏教のシンボル菩提樹のアロマ、優美なジャスミン、祖母の庭で咲き誇るベトナムの花々に包まれながら遊んだ幼少期の日々。創業者 ニック ホアンが生まれ故郷へのノスタルジアに着想を得たイン ザ ガーデンは祖母の愛へと繋ぐパーソナルなオマージュ。ココナッツとラングーンクリーパーでバランスをとったジャスミン、花の美しさや生命力を際立たせるプチグレンとネロリ。ホワイトフローラルの透明感を踏襲した色香溢れる香りで、纏う人を艶めかしいベトナム庭園へと誘います。

NOTE

ジャスミン、ネロリ、洋ナシ、ココナッツ、サンダルウッド

CHAPTER 1 : Harvest Season4. Harvest Season

伝統的な村々の風景が広がるベトナム田園地帯のハーベスト（稲刈り）シーズンの魅惑的な雰囲気を体現しています。稲わらを基調としたフレグランスです。太陽の光を浴びて黄金色に染まる敷きわらのどこか懐かしい、心安らぐ、乾いた稲わらの香りが私たちの五感を満たします。農家の人々が浸る陽光の恵みのような柑橘類とペッパーの生き生きとした香り。徐々に稲わらとベチバーの香りを際立たせながらほのかにフローラルの香りを添えて、肌の上に忘れがたい余韻を残します。

NOTE

稲わら、グレープフルーツ、ピンクペッパー、

ローズ、バイオレット、ベチバー

CHAPTER 1 : Phu Quoc5. Phu Quoc

ベトナムの南西部、タイ湾に浮かぶフーコック島の神秘的な自然と豊かな生態系を尊ぶフレグランスです。マリンノートとグリーンペッパーコーンの斬新さに、ネイティブの樹木がもつローカルテイストを織り交ぜてベトナム最後の秘境、フーコック島ならではの香りを表現しました。太陽と海に祝福された弾けるようなシトラスはシーソルトを帯びて、自生するアーシーなエッセンスなど、多様なアイデンティティを演出します。

NOTE

オーシャン、グリーンペッパーコーン、スズラン、オレンジフラワー、ベチバー

CHAPTER 1 : Da Lat6. Da Lat

ベトナム中部のロマンスと静寂の楽園、花の都ダラットは常に穏やかな気候に恵まれ、心の平安を求める人々を魅了しています。ワイン造りに適したベトナム唯一の高原地帯でもある、ダラットの赤ワインを伝統的なローズを再解釈したこのモダンなフレグランスに注ぐことで、独特の温かみを生み出しました。ダラットの美しい自然から生まれた赤ワインは葡萄に桑の実を加えたさっぱりとした辛口の味わいが特徴。ローズとパインを組み合わせた、型破りでありながらも魅力的な香りです。

NOTE

ローズ、ジュニパーベリー、赤ワイン、マグノリアシャクヤク、シダーウッド

CHAPTER 1 : Pho Breakfast7. Pho Breakfast

ベトナムの国民食である牛肉入りフォーを堪能する体験。スパイスの温かさに、織りなすバジルやコリアンダーといったフレッシュハーブのほのかな香り。文字通りフォーの主役である食材を映し出した味覚のシンフォニーへと誘います。しかし、フォーの調味料を再現したわけではなく、フォーのエッセンスを凝縮した軽やかなグルマン風味の香りに仕立てました。溢れるフレッシュなハーブに現れるスパイシーなアンダートーン。旨味の豊かさはパチョリをデリケートに効かせました。

NOTE

フレッシュバジル、スターアニス、焦がし生姜、コリアンダー、マンダリン

CHAPTER 1 : Through The Forest8. Through The Forest

貴重な沈香を求めて森の奥深くへと足を踏み入れるベトナムの男たちの物語。彼らは探検の前に必ず、祖先の祭壇にお香を焚き、安全を祈ります。この香りは自然の懐に秘められた宝物（ウード）への頌歌です。この静謐でありながら持続性のあるウッディ香は瞑想のために開発されました。幾重にも重なるウッド、沈香、インセンスの香りが複雑に絡み合っています。人々を魅了するための香りではなく内省を促す香りです。時間が経つにつれて纏う人に心地よく癒し効果をもたらします。

NOTE

ウード、インセンス、スパイス、エレミ、サンダルウッド、ブラックペッパー

CHAPTER 1 : Vietnamese Coffee9. Vietnamese Coffee

ベトナムの美味しいコーヒーを嗜むオードパルファムです。深煎りのロブスタ豆をフィンで抽出した、キャラメルチョコレートのような独特のコクが特徴。大胆なローストコーヒーが広がると、醸し出した苦味にわずかなコンデンスミルクが見事に調和。アンバーとトンカビーンのアコードでコーヒー本来の豊かさをさらに高めながら、口あたりの柔らかいクリーミーなウッディ香に。氷を入れて、『カフェ スア ダー』として知られる多くのベトナム人にとって定番のドリンクへ。一日のはじまりに最適な方法です。

NOTE

ローストコーヒー、コンデンスミルク、ダークチョコレートトンカビーン、アンバー

CHAPTER 2 : Memories of Japan

日本が誇るべきヘリテージへのダンナムから愛情あふれるトリビュート

松尾芭蕉、小林一茶、種田山頭火、杉田久女とともに巡る9つの香りに、日本の素晴らしさを凝縮したチャプター。

オード パルファム（50mL）

全8種類 各 28,930円（税込）

オード パルファム ＜Japanese Whisky＞

（150mL）1種類 69,850円（税込）

第2章は、和の記憶。

このコレクションのそれぞれの香りは、日本の豊かな文化遺産への愛を込めたオマージュです。

日本の素晴らしさをたった9つの香りに凝縮することは挑戦であり、

私たちはその限界を謙虚に認めざるを得ません。

しかし、あなたが日本との繋がりを持つ方法がどうであれ--

生涯を過ごした地元の人、インスパイアされた旅人、または遠くから憧れる人--

これらの香りに、あなた自身の記憶を見つけていただければ幸いです。

いつものように、私たちの旅が始まります。

CHAPTER 2 : Moonlight Samurai - 月光サムライ -1. Moonlight Samurai - 月光サムライ -

困難に立ち向かう勇気、仲間との絆、誇りをもって生きる姿勢は今でも日本人の心を揺さぶります。侍の精神は私たちの精神文化のなかに生き続ける存在です。武士を的確に表現するスモーキーなレザーを基調とした男性的な香水です。芳醇な日本酒の吟醸香がいっぱいに広がると、シダーウッドと気高い野の花の香りが詩的に調和。レザーは繊細で、ドライな側面を露わにしながら揺るぎない侍の精神を体現します。武士道の徳を重んじた侍の革鎧のように、日本人の心に息づく“サムライ” 精神を纏いましょう。

NOTE ＜Inspiration 松尾芭蕉＞

日本酒、刀剣、革鎧、野の花、シダーウッド

CHAPTER 2 : Tokyo Nights - TOKYOナイト -2. Tokyo Nights - TOKYOナイト -

東京の雨の降る夜に傘を差し合うといった静かな行為に秘められた詩情を捉えました。芳醇な香りの梅酒が華やかさをもたらすと、瞬く間にタバコと金木犀の官能的なミドルノートへ。溶け合うアンバーの香調は愛と親密さの抱擁を奏でます。思い出横丁のメランコリックな夜を想起させる香りです。抑えられた感情、欲望、そして雨の中でぼやける東京のネオンを描いた川柳。（愛は細部に宿る真実、つまり言葉や大きな行動だけではなく普段の細やかな気遣いや行動の中に現れるもの。)

NOTE＜Inspiration 川柳＞

梅酒、タバコ、金木犀、ソフトスモーク、

アンバー

CHAPTER 2 : Sakura Snow - 桜吹雪 -3. Sakura Snow - 桜吹雪 -

日本文化において重要な役割を担う桜の鮮やかな色彩と優雅な姿は俳句のミニマリズムにふさわしい題材であると同時に、強烈に心を掴む香りの情景でもあります。満開になった桜の花びらがまるで吹雪のように潔く一斉に舞い散る、心に響く様子を表現した日本画のような香りです。雪のような麝香の上で温かみのある陽光が透明感のあるミュゲとジュニパーの香りをアクセントに、無垢で優しい桜の香りを際立たせます。瞑想に誘うような、耽溺するほど引き込まれる美しさです。

NOTE ＜Inspiration 種田山頭火＞

桜、雪、ソーラーノート、ジュニパーベリー、ミュゲ、ホワイトムスク

CHAPTER 2 : Matcha Soft Serve - 抹茶ソフト -4. Matcha Soft Serve - 抹茶ソフト -

抹茶がもつ独特のほろ苦い風味とクリーミーなミルクが絶妙に調和した驚くほどリアルな香り。深みのあるグリーンとほのかに青々しさも感じる茶道における濃茶のような、本物さながらに香り立つ抹茶。肌に馴染むと、トーストしたバニラワッフルコーンの控えめな香ばしさと繊細なフローラルの香りが広がります。ベトナムの人気急成長ブランドが生み出した、まさに期待通りの素晴らしいグルマン作品です。エレガントで、いつまでも愛せるフレグランスが誕生しました。

NOTE ＜Inspiration 松尾芭蕉＞

抹茶、ミルク、ワッフルコーン、バニラ

CHAPTER 2 : Strawberry Mochi - いちご大福 －5. Strawberry Mochi - いちご大福 －

ダンナムはまたしても独創的で心を奪われるグルマン香水を届けてくれました。美しく表現されたもち米の香りの中にイチゴの香気成分をわずかに添えて、黒砂糖をまぶした餡の本物の風味を閉じ込めました。餅に含まれるデンプン質のもちもちとした遊び心のある食感とクリーミーな甘さ、日本の小豆のナッツのような独特の風味を巧みに表現しています。絶妙なバランス感覚で、五感を刺激するさまは実にユニーク。他に類を見ないグルマン香水に、心を奪われることでしょう。

NOTE ＜Inspiration 小林一茶＞

イチゴ、もち米、あんこ、黒砂糖、バニラ

CHAPTER 2 : Kimono - 着物 －6. Kimono - 着物 －

優雅さと快適さ、華やかさと格式を兼ね備えた日本の伝統衣装である着物。エーテルな香りで丁寧にバランスをとった、日本の美意識を身に纏うオードパルファムです。煌めく絹糸で織られた豪華なマグノリアをメインノートに、米粉、潔い口紅のパウダリーな香りで垢抜けたフェミニンさ。活気に満ちたそれぞれのノートが際立ち、それらが重なる瞬間、時代を超えた装いの優雅さを鮮やかに描き出します。日本のエレガンスを探求した比類ないフレグランス です。

NOTE ＜Inspiration 杉田久女＞

CHAPTER 2 : Arashiyama - 嵐山 －7. Arashiyama - 嵐山 －

京都嵐山の竹林は訪れる人々を静謐な美しさで包み込みます。竹林の小径は神秘的な雰囲気を醸し出して、風がそよぐ音は心に平穏をもたらします。雨上がりの竹林を彷彿させる凛としたグリーンノートと相まって、柔らかなフローラルの可憐さが幻想的に全体を際立たせます。自然と人間の調和を感じさせる香りで、心身をリフレッシュさせます。

NOTE ＜Inspiration 種田山頭火＞

竹の葉、雨、フレッシュグラス、スミレ、竹材

CHAPTER 2 : Hinoki Meditation - ヒノキ浴 －8. Hinoki Meditation - ヒノキ浴 －

日本の自然は美しい景観と同時に過酷な自然現象にも直面しています。自然の脅威から驚くべき適応力がいくつも生まれました。例えば高い耐久性をもったヒノキです。日本人の暮らしに深く関わってきたこの奇跡の樹種の力強さを感じる、レモンのアクセントを効かせた清々しくアロマティックなヒノキの芳香に、スパイスと穏やかな香煙を添えた、自然派オードパルファム。時間が経つにつれて杉と白檀が層状に広がります。

NOTE ＜Inspiration 匿名＞

ヒノキ、フォレストリーヴズ、お香、スパイス、杉、白檀

CHAPTER 2 : Japanese Whisky - ジャパニーズ ウィスキー －9. Japanese Whisky - ジャパニーズ ウィスキー －

世界中の人々を魅了するクラフトマンシップと

100 年以上の伝統を誇るジャパニーズ ウイスキーに敬意を表して、一際目を引くデカンタ風の特大ボトルの香水を発表しました。自然と匠の技が奏る国産ウイスキーの個性を受け継ぐ香調はミズナラの熟成香、麦芽の甘さ、チェストナッツで巧みに特徴づけた味わいです。肌への汎用性も兼ね備えた、毎日使える完璧な香水でありながらシングルモルトの洗練されバランスの取れた、華やかで香り高い傑作！

NOTE ＜Inspiration 大伴旅人＞

ウイスキー、ミズナラ、麦芽、クラリセージ、サンダルウッド、チェストナッツ

Celebrating Asia

シンガポールでインターナショナル フレーバー & フレグランス（IFF）に所属するベトナム出身の調香師 Anh Ngoの職人技を駆使した香水の卓越性に、風景、伝統、文化を融合。現代的に解釈したエッセンスをシームレスに織り交ぜています。

各コレクションでは、地域のアーティストやパートナーと協力し、本物の形で文化を称えることを目指しています。

Craftsmanship

ダンナムのヴィーガンフレグランスは社会的、環境的、倫理的な基準を持続する優れた調達を可視化するため、アジアのサプライヤーから最高品質の天然素材を厳選して少量生産、丁寧に手作業で製造されています。

時代を超えて、アジア圏の食文化の中心にある卵に着想を得たガラス製の香水瓶。

情熱的な調香師たちと協力し、私たちはそれぞれのボトルを芸術作品として扱い、香りに込められた感情の物語を表現しています。

Environmental Impact

ダンナムは厳格なスタンダードを遵守しながら、細心の注意を払って製品の純度を保証します。すべての香りにおいて動物由来の原料はもちろん、人体や環境に危害を与える成分で構成されることはありません。環境コンシャスな姿勢を一貫して崩さずにパッケージのレベルでも妥協なく、環境への影響を最小限に抑えながら生産しています。リサイクル素材を積極的に採用しながら、包装工程ではプラスチックフリーを実現。ダンナムのカートンは100%リサイクル可能です。

また、ベトナムで発生した廃棄ガラスをアップサイクルした香水瓶からラベルをなくすことで、過剰な印刷と紙の無駄を削減して粘着剤の乱用を排除しました。 剥離タイプのバイオマスインクを使用しています。エネルギーの消費を抑えた地球温暖化対策に責任ある品質、つまりダンナムが定義する私たちのラグジュアリー。

環境に配慮できる持続可能な企業であり続けるためにその取り組みは揺るぎません。

動物実験を断固として禁止しながら生産や製品が動物に害をもたらさないことも保証します。アレルギーテストを実施することで意識の高い消費者に幅広く対応。

サステイナビリティを追求した製品はニュートラルに纏うことができます。

Social Impact

ブランドを設立した2023 年12月以来、ベトナムの子どもたちの生活向上を慈善活動の中心に据えてきました。

親の保護を受けていない、あるいは危険にさらされている、子どもたちを支援する世界最大の国際NGO団体 SOS Children‘s Villages（SOS子どもの村）へ事業の売り上げの5%を支援しています。

ダンナムは小児がん研究・治療の支援団体としてもベトナムで小児がんと闘う何千人にもおよぶ子どもたちの治療と生活支援をしています。いよいよ、2025年から、ベトナム全土、そして、日本の慈善団体や孤児院の支援へと慈善活動を拡大していきます。

INFORMATION

2025年9月12日（金）

日本全国の取扱店舗及び、オンラインストアにて販売を開始いたします。

詳しくは、オフィシャル ウェブサイト(https://zenninetyone.jp)をご覧ください。

Official Website :https://zenninetyone.jp