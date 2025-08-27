「勝利至上主義」から「ウェルネス」へ、新たな才能を育む

株式会社Wellt

株式会社Wellt（東京都目黒区、代表取締役：内田直生）は、この度、エンターテインメント業界で活躍を目指す若者たちを対象とした「Welltメンタルヘルスケアプログラム」の提供を開始いたします。公認心理師や精神科専門医などを含む専門家チームが、心身のケアと健康教育を包括的にサポートし、次世代を担う才能の持続的な成長を支えます。

発表内容の概要

エンターテインメント業界は、時代を牽引する素晴らしい才能を生み出してきました。その背景には、高い目標を掲げ、ひたむきに努力する「勝利至上主義」とも言える文化が深く根付いています。私たちはこの文化を尊重しつつ、その「先」にある課題と向き合いたいと考えています。

パフォーマンスを最大化するためには、身体だけでなく心の健康も欠かせません。しかし、若年層が抱える精神的な不調は、過酷な競争環境の中で見過ごされがちです。株式会社Welltは、この課題を解決するため、専門家による「Welltメンタルヘルスケアプログラム」を開発しました。

本プログラムは、パフォーマンス向上に加えて、若者たちが生涯にわたって健康的でいられることを目指します。予防的なグループセッションから個別カウンセリング、データの収集・分析まで、多角的なサポートを提供することで、才能ある若者の心と身体を守り、より長く、より豊かに活躍できる未来を創造します。

「Welltメンタルヘルスケアプログラム」詳細

1. サービスの特徴と提供価値

本プログラムは、単なる「治療」ではなく、心身の健康を育む「ウェルネス」に焦点を当てています。公認心理師や精神科専門医などの専門家チームが、以下のサービスを提供します。

- メンタル予防グループセッション：仲間とともに、ストレスとの向き合い方や自己肯定感を高める方法を学びます。これにより、互いを高め合う健全なコミュニティの形成を促します。- 個別カウンセリング：一人ひとりの個性や悩みに寄り添い、パーソナライズされたサポートを提供します。専門家によるサポートで、メンタル不調の兆候を早期に発見し、回復を促します。- データの収集・分析：匿名化されたメンタルヘルスに関するデータを定期的に収集し、組織全体の心身の状況を客観的に把握します。組織の課題に合わせたメンタルヘルスケアをご提案いたします。2. 開発背景：時代に寄り添うウェルネスの視点

これまで、エンターテインメント業界は卓越したパフォーマンスを追求し、多くのスターを輩出してきました。しかし、その裏側で、心身の負担を抱える若者が多くいることも事実です。

株式会社Welltは、「勝利至上主義」がもたらす高いモチベーションや努力を否定するのではなく、その土台に「ウェルネス」という視点を加えることが、これからの業界の発展に不可欠だと考えています。心身ともに健康な状態でこそ、才能は花開き、持続的な活躍へと繋がっていくからです。

私たちは、子ども本人だけでなく、その活躍を支える保護者やコーチとも連携し、チーム全体で若者をサポートする「共創」の思想を大切にしています。これは、エンターテインメント業界全体の「ウェルビーイング」向上に貢献したいという強い想いから生まれたものです。

3. 活用事例：「avex Youth studio TOKYO」での取り組み

本プログラムは、エイベックス・エンタテインメント株式会社が運営する、日本から世界へ羽ばたくアーティストを生み出す育成拠点「avex Youth studio TOKYO」で導入されています。

avex Youthと呼ばれる練習生を対象に、公認心理師・保健師・精神科専門医・理学療法士などの国家資格をもつWelltのトレーナーによるメンタルセッションを実施しています。マインドフルネスやヨガのレッスン、個別カウンセリングを通じてオーディションの緊張や不安への対策、選ばれなかった時のモチベーションの保ち方など、“折れないこころ”ではなく“しなやかに回復するこころ”を育みます。第三者相談機関の体制も準備し、安心安全な場で気持ちや考えを整理できるようにしています。

この事例の詳細は、以下のプレスリリースをご参照ください。 詳細はこちら(https://avex.com/jp/ja/news/detail/?id=419)

株式会社Welltについて

会社名: 株式会社Wellt

所在地: 東京都目黒区碑文谷3-1-10

設立年: 2024年

事業内容: トレーナー事業、ウェルネスプロデュース事業、コミュニティ事業

関連URL:

- サービスサイト: https://wellt-corporate.studio.site/

本件に関するお問い合わせ先

担当者: 内田直生

メール: uchida@wellt.net

電話: 090-4713-2018



