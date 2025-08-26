”ありのままの個性に寄り添う” ヘアスタイリングブランド「LUVCA(ラブカ)」がリニューアル
ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、スタイリングブランド「LUVCA(ラブカ)」を、ブランドイメージを刷新して大幅にリニューアル。変わりゆくヘアトレンドの中で「誰もが満足に個性を表現できる」ことを目指し、処方とデザインの両軸でサロン品質を日常へ届けます。2025年8月末より順次販売を開始します。
ブランドについて
Concept
「YOUR STYLE , YOUR ESSENCE」
ファッション、ライフスタイル、生き方。スタイルを決めるのは自分自身。
LUVCAは価値観が多様化する中で、自然体で生きる人の毎日に寄り添い、ありのままにヘアスタイルを形づくるブランドとして、個性の表現をサポートします。
商品について
Quality／処方
化粧品・スキンケア分野で用いられる潤い成分でアプローチすることで、以下を実現。
１. しなやかな柔軟性：セットしているけど、作りすぎない質感づくり
２. 艶やかな髪：髪本来のツヤを導き、品のある上質なツヤ髪へ
３. 持続性：軽さと柔らかさ、ツヤが長時間続く仕上がり
４. 操作性：製剤の伸びがよく、べたつきにくさや手残りへも配慮
Ingredients／成分
潤いを持続させるエモリエント成分、髪の潤いを補給する保湿成分、髪に自然なツヤを付与する成分など、6種の潤い成分をブランド共通成分として配合しました。
Design BY YAR
東京をベースとしたクリエイティブスタジオ「YAR」がアートディレクション全般を担当。
< Nuance Oily Cream>
< Craft Milk Balm>
ラインナップについて
Healthy Smooth Oil
80mL \2,585(tax in)
質感の重さが異なるオイルで、
しっかり潤いながらもベタつかない。
毛先がパラつく軽いヘルシーな質感を実現。
Nuance Oily Cream
60g \2,255(tax in)
ナチュラルなセット力と潤いを与える
クリームにオイルを組み合わせ、
つけていないような自然な仕上がりなのに
ふんわり動きと程よいツヤ感を実現。
Craft Milk Balm
60g \2,255(tax in)
バームとミルクを組み合わせ、
セット力と高い保湿力の両立を実現。
パーマやくせ毛を活かすスタイルに最適。
商品概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/55092/table/166_1_d2ad61d93840ee8653494fcdf8cc18b6.jpg?v=202508270656 ]
ホーユー株式会社について
ホーユーは1905年（明治38年）の創業以来、家庭用およびプロ向けのヘアカラー・頭髪化粧品に関するビジネスを展開しています。市販品ヘアカラー市場において、国内シェアNo.1 ※1 を誇り、長年に渡って、ヘアカラー関連商品の製造・販売ならびに研究・開発をおこなっています。
2023年に会社創立100年を迎え、海外への積極的な事業展開や安全性研究の一歩先を見据えたアレルギー分野への挑戦など、常に新しいものを生み出す姿勢を変えることなく次の100年へ向け歩みを進めています。
※1調査期間：
インテージSRIヘアカラー市場 ： 1996年1月～2017年12月 各年累計販売金額
インテージSRI+ヘアカラー市場 ： 2018年1月～2024年12月 各年累計販売金額
ホーユー株式会社 会社概要
本社：愛知県名古屋市東区徳川一丁目501番地
代表：代表取締役 社長執行役員 佐々木 義広
創業：1905年（明治38年）
創立：1923年（大正12年）
資本金：1億1000万円
従業員数：1,036名 (2024年10月31日時点)
連結売上高：521億円（2024年10月31日決算）
国内生産拠点： 瀬戸工場 （愛知県瀬戸市山の田町106番地の2） 、桜が丘工場（愛知県瀬戸市穴田町985）
事業内容：ヘアカラー・頭髪化粧品の製造・販売
HPアドレス：https://www.hoyu.co.jp/