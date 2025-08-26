”ありのままの個性に寄り添う”　ヘアスタイリングブランド「LUVCA(ラブカ)」がリニューアル

ホーユー株式会社

ホーユー株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役 社長執行役員：佐々木 義広、以下ホーユー）は、スタイリングブランド「LUVCA(ラブカ)」を、ブランドイメージを刷新して大幅にリニューアル。変わりゆくヘアトレンドの中で「誰もが満足に個性を表現できる」ことを目指し、処方とデザインの両軸でサロン品質を日常へ届けます。2025年8月末より順次販売を開始します。

ブランドについて

Concept「YOUR STYLE , YOUR ESSENCE」

ファッション、ライフスタイル、生き方。スタイルを決めるのは自分自身。

LUVCAは価値観が多様化する中で、自然体で生きる人の毎日に寄り添い、ありのままにヘアスタイルを形づくるブランドとして、個性の表現をサポートします。

商品について

Quality／処方

化粧品・スキンケア分野で用いられる潤い成分でアプローチすることで、以下を実現。

１. しなやかな柔軟性：セットしているけど、作りすぎない質感づくり

２. 艶やかな髪：髪本来のツヤを導き、品のある上質なツヤ髪へ

３. 持続性：軽さと柔らかさ、ツヤが長時間続く仕上がり

４. 操作性：製剤の伸びがよく、べたつきにくさや手残りへも配慮

Ingredients／成分

潤いを持続させるエモリエント成分、髪の潤いを補給する保湿成分、髪に自然なツヤを付与する成分など、6種の潤い成分をブランド共通成分として配合しました。

Design BY YAR

東京をベースとしたクリエイティブスタジオ「YAR」がアートディレクション全般を担当。