AirX、NOT A HOTELが展開する「NOT A GARAGE」において、「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」の運航オペレーションを担当

株式会社AirX

株式会社AirX（東京都千代田区、代表取締役：手塚 究、以下「AirX」）は、NOT A HOTEL株式会社（東京都中央区、代表取締役 CEO：濱渦伸次）が展開するモビリティを必要な分だけ所有できる新サービス「NOT A GARAGE」において、ヘリコプター「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」の運航オペレーションを担当することをお知らせします。

AirXは、運航会社との情報連携、運航予約手配、機体の運用、そして当日のフライトオペレーションまで、運航にかかる全ての業務を一括して担い、安心安全を第一とした快適な空の移動体験を提供します。

AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition について

「AIRBUS ACH130 Aston Martin Edition」は、イギリスの高級車ブランドが監修し、世界的航空機メーカーであるエアバスが製造した、特別仕様のヘリコプターです。操縦の爽快感と高級スポーツカーの走りの楽しさを好むヘリコプター・オーナーを魅了しています。

「NOT A GARAGE」とは

「NOT A GARAGE」は、NOT A HOTELと同様に、 ジェットやヘリコプター、クルーザーなど多彩なモビリティを使いたい分だけ所有するシェア購入モデルを採用しています。これにより、NOT A HOTELの世界観を体現した、唯一無二のデザインを施したモビリティをより手の届きやすい形で所有できるようになり、購入・維持にかかるコストのハードルを大きく下げています。面倒な管理や運航手配は一切不要。拠点までの移動時間自体も、特別な体験へと変わります。

NOT A GARAGE：https://notagarage.co.jp

※掲載画像はすべて完成予想図であり、仕様は変更となる場合があります。

NOT A HOTEL株式会社について

NOT A HOTEL は、「世界中にあなたの家を」をコンセプトに、世界的な建築家やクリエイターが手がけるデザイン性と、IoT などのテクノロジーによる快適性を両立した、ハイエンドな別荘を提供しています。また、自分が購入したハウスだけでなく、全てのNOT A HOTEL を相互に利用できるネットワーク性が特徴です。自宅や別荘のように資産として保有でき、相互利用可能な物件を毎年10泊単位からシェア購入できます。

AirXについて

「空の移動革命」前夜。AirXは、ヘリコプターやプライベートジェット、空飛ぶクルマ（eVTOL）の、仕入れから販売・運用、ポート設置・運営、交通プラットフォーム開発までを一貫して担う、次世代航空モビリティ企業です。

ヘリコプター遊覧予約サイト「AIROS Skyview（エアロススカイビュー）」やチャーター見積もりサイト「AIROS（エアロス）」を運営し、自社機材を拡充することでヘリの即時予約と運賃の低価格化を実現しました。

「空飛ぶクルマ」など、次世代航空機の登場によるエアモビリティ市場の急速な拡大を見据え、現在はヘリコプター運航やポートの開拓を推進し、空の移動をより身近なライフスタイルへと進化させております。

株式会社AirX 会社概要

会社名：株式会社AirX

住所：〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6-2 番町麹町ビルディング5F WeWork麹町

設立：2015年2月23日

代表取締役：手塚 究

事業内容：旅行業、航空運送代理店業

会社URL：https://airx.co.jp

サービスURL：

[AIROS] https://airos.jp

[AIROS Skyview] https://skyview.airos.jp

採用関連ページ：https://career.airx.co.jp

公式Twitter：https://twitter.com/airos_skyview

公式Instagram：https://www.instagram.com/airos_skyview