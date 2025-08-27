新作の「ドアマン・スヌーピー トートバッグ」が登場！

新作「ドアマン・スヌーピー トートバッグ」

（左）水色：取り外し可能なストラップ付きのコンパクトなサイズ

（右）グレー：大きく開いて取り出しやすい大容量のサイズ

【販売開始日】2025年10月1日（水）10：00～

【販売場所】ホテルショップ

帝国ホテル 大阪は、開業当初のドアマンの制服を着た「ドアマン・スヌーピー」のイラストを刺繍し、環境に優しいリサイクルコットンを使用した「ドアマン・スヌーピー トートバッグ」を、2025年10月1日（水）よりホテルショップ（地下1階）にて販売します。

また、「ドアマン・スヌーピー」をあしらったベッドやタオル、バスローブなどをご用意したお部屋にご宿泊いただく人気宿泊プランの内容をリニューアルした「SNOOPY!SNOOPY!SNOOPY!エシカルプラン」を10月1日（水）から販売します。ご利用のお客様にはプラン特典として、環境に優しい素材で作られたオリジナルグッズ「バンブータンブラー、バンブーボウル、フェアトレードのコットンを使用した巾着のセット（非売品）」をプレゼントします。

ホテルショップで販売する「ドアマン・スヌーピー トートバッグ」は、縫製工場で不要になった裁断くずや生地でできた、環境に優しいリサイクルコットンを使用しています。使いやすいように、内側にポケットとボトルホルダー、外側には「ドアマン・スヌーピー」の刺繍を施したポケットを付けました。大きく開いて取り出しやすい大容量のサイズと、取り外し可能なストラップ付きのコンパクトなサイズの2サイズをご用意しました。

宿泊プラン「SNOOPY!SNOOPY!SNOOPY!エシカルプラン」は、スヌーピーと一緒に楽しいひとときをお過ごしいただける当ホテルオリジナルの宿泊プランです。朝食はプラン限定のスヌーピー仕様でご用意します。

プラン利用者特典のオリジナルグッズは毎年リニューアルしており、今年は環境に優しい素材を使用したバンブータンブラー、バンブーボウル、フェアトレードのコットンを使用した巾着のセットをご用意します。また、プラン特典の一つである「ドリンク引換券」とタンブラーを館内のブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」（1階）へお持ちいただくと、ソフトドリンクをタンブラーに入れてお渡しします。

また、緑豊かな環境に位置するホテルとして、今回販売する宿泊プランの売上の一部を「大阪府みどりの基金」に寄付し、大阪府の緑化推進や自然環境保全に役立てていただきます。

帝国ホテル 大阪の「ドアマン・スヌーピー」商品の概要は次の通りです。

＜帝国ホテル 大阪の「ドアマン・スヌーピー」商品 概要＞



■「ドアマン・スヌーピー トートバッグ」

縫製工場で不要になった裁断くずや生地でできた、環境に優しいリサイクルコットンを使用し、シンプルなグレー、鮮やかな水色のトートバッグに「ドアマン・スヌーピー」のイラストを刺繍しました。利用シーンに応じて使い分けできる2サイズをご用意します。

【販売場所】ホテルショップ（地下1階）

【販売時間】10：00～19：00

【価 格】（大）6,050円、（小）4,950円（消費税込）

【サ イ ズ】（大）高さ32.0㎝×横48.0㎝×マチ24.0㎝

（小）高さ27.0㎝×横38.0㎝×マチ24.0㎝

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

＜お問い合わせ先＞

ホテルショップ（地下1階）TEL.(06)6881-4878（直通10:00～19:00）

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

■宿泊プラン「SNOOPY!SNOOPY!SNOOPY!エシカルプラン」

【期間】2025年10月1日（水）～2026年9月30日（水）

【客室／料金】レギュラーフロア スーペリア(40㎡)

1室2名様ご利用 65,900円～

※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別。

【内容】

・「バンブータンブラー・バンブーボウル・フェアトレードのコットンを使用した巾着」（非売品）をお1人様につき1セット

・ブフェ＆ラウンジ「ザ パーク」でのドリンク引換券をお1人様につき1枚

・朝食はルームサービスにて「すぬーパン」付の「スヌーピー・スペシャルブレックファスト」をご用意

・「ドアマン・スヌーピー」カードキー＆カードキーホルダーをお1人様につき1つプレゼント

・カジュアルレストラン「カフェ クベール」（2階）にて「スヌーピー・スペシャルメニュー」を10％割引

・ホテルショップ（地下1階）にてスヌーピーグッズを5％割引

オリジナルグッズ（バンブータンブラー、バンブーボウル、フェアトレードのコットンを使用した巾着） ※巾着の色はご指定いただけません。

スヌーピー・スペシャルブレックファスト

お部屋のカードキー＆キーブックレット（イメージ）

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

＜ご予約・お問い合わせ先＞

客室予約係 TEL.(06)6881-4100（直通 月～土 9:00～18:30 / 日・祝日 9:00～17:30）

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

【ご参考】

『PEANUTS』とは；『PEANUTS』のキャラクターおよび関連する知的財産権は、Peanuts Worldwideが所有し、WildBrainが41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが39%、チャールズM.シュルツ氏のファミリーが20%を保有しています。チャールズM.シュルツ氏が初めて『PEANUTS』の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950年。『PEANUTS』が７つの新聞紙上でデビューを飾った時でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングは、ポップカルチャーに不滅の足跡を残してきました。AppleTV+で親しまれているピーナッツの番組や特番に加えて、世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体からデジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して『PEANUTS』を楽しんでいただいています。さらに2018年、『PEANUTS』は、NASAとスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査とSTEMへの情熱を啓発するよう次世代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan

https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式X アカウント「Snoopy Japan」 https://x.com/snoopyjapan

・日本のスヌーピーNEWS 公式 X アカウント「Snoopy News Japan」 https://x.com/snoopy_jp_info

・日本のスヌーピー公式Instagramアカウント「SNOOPY in Dailylife」 https://www.instagram.com/snoopyindailylife

・日本のスヌーピー公式Tiktokアカウント「ピーナッツ【公式】」 https://www.tiktok.com/@peanuts_jp

ｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ

■掲載に際してのお願い

・当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください。

© 2025 Peanuts Worldwide LLC（ 短縮形 © 2025 Peanuts ）