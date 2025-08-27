くもん出版、東京おもちゃショー2025出展「立体ドット絵メーカー」初公開！

くもん出版「東京おもちゃショー2025」に出展。 日本おもちゃ大賞〈エデュケーショナル部門〉優秀賞を受賞した「立体ドット絵メーカー」も一般初公開！

株式会社くもん出版（本社：東京都品川区、代表取締役社長：泉田義則）は2025年8月28日（木）～８月31日（日）に開催される｢東京おもちゃショー2025｣に出展します（ブース番号：2-02）。「KUMON TOYの広がりと深まりを体感できる」をコンセプトとした展示ブースでは、日本おもちゃ大賞エデュケーショナル部門で優秀賞を受賞した「立体ドット絵メーカー」を中心に各種商品を手に取って体感していただけます。

８月30日、８月31日にはファミリーやお子さま向けのイベントも開催予定です。

■2025年のコンセプトは「KUMON TOYの広がりと深まりを体感できる」

8月30日（土）・31日（日）のパブリックデーでは、来場者の皆さまに「できた！」「楽しかった！」と感じていただける、遊んで学べる2日間をお届けします。

「KUMON TOYの広がりと深まりを体感できるよう、テレビや書籍で活躍中の「数学のお兄さん」こと横山明日希（よこやま・あすき）氏を講師に迎え、KUMON TOYを使った2種類の体験型授業を開催します。また新商品「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」のワークショップや、オリジナルグッズがもらえるプレゼント企画など、盛りだくさんの内容で皆さまをお迎えします。

東京おもちゃショー2025

会期：８月28日（木）～31日（日）

会場：東京ビッグサイト 東京都江東区有明 3-11-1 西１～４ホール

くもん出版ブース番号：2-02

くもん出版ブースで玩具の体験＆くもん出版公式LINEのお友だち登録でオリジナルグッズをゲットしよう！

当社ブースにて玩具の体験し、くもん出版の公式SNSのアカウントをフォロー、もしくはLINEのお友だち登録をしていただいた方に、先着で「カプセルトイ専用コイン」を配布いたします。配布されたコインを使って、ブース内に設置されたガチャコップを回すと、ここでしか手に入らないオリジナルグッズが当たります。

ぜひお気軽に当社ブースへお立ち寄りください。

※ プレゼントはなくなり次第、終了となります。

※ 各種イベントは予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

■くもん出版ブースで体感できる新商品のご紹介！

2025年日本おもちゃ大賞〈エデュケーショナル部門〉優秀賞を受賞！

「立体ドット絵メーカー」

様々な色のスティックを本体の穴に挿し込んでドット絵を完成させる「立体ドット絵メーカー」が、このたび2025年日本おもちゃ大賞〈エデュケーショナル部門〉優秀賞を受賞いたしました。

この「立体ドット絵メーカー」は、長さの異なる2種類のスティックを使い、高低差をつけながら立体的なドット絵を作成する創作玩具です。付属の作例集に掲載されている作品を再現したり、自分だけのオリジナル作品を自由に創作したりすることで、空間認識力や創造力、集中力が自然と育まれます。

こうしたユニークな立体表現の楽しさと、遊びながら学べる点が高く評価され、このたびの受賞となりました。

［商品名］立体ドット絵メーカー

［対象年齢］５歳以上

［希望小売価格］6,930円（税込）

［発売時期］2025年10月下旬

※ 写真は見本を使ったイメージです。実際の商品は仕様が異なる可能性があります。

「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」

リボンや毛糸、レースなどの素材を、専用パレットの穴に「ぷしゅっ」と押し込むだけで、立体的でかわいいリボンアートが完成する「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」。本製品は、付属のリボンやレース素材だけでなく、ご家庭にある布や使い残したリボンなども活用できるのが特長です。素材の組み合わせや色選びによって、作品の表現は無限大。自分だけのアート作品づくりを通して、創造力や発想力を楽しく育むことができます。小さなお子さまでも直感的に楽しめる“簡単さ”と、アレンジ次第で大人も夢中になれる“奥深さ”を兼ね備えた、新しいアート体験です。

［商品名］プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー

［対象年齢］５歳以上

［希望小売価格］4,950円（税込）

［発売時期］2025年６月





「ひつじのテリトリーゲーム」

「柵を立て、ひつじのために陣地を取り合う」という、２人から４人でプレイする、簡単なルールのゲームです。状況を把握し、相手の選択肢を先読みすることで、思考力や判断力が養われます。ご家族やお友だちとの「はじめての対戦型思考力ゲーム」として、お楽しみいただけます。

［商品名］ひつじのテリトリーゲーム

［対象年齢］４歳以上

［希望小売価格］4,180円（税込）

［発売時期］2025年７月

「つみつみスロープ」

ボール転がしのコースをつくり、実際にボールが転がる様子を観察する、低年齢の子どもから楽しむことができるおもちゃです。手の器用さ、集中力を養い、創造する楽しさを味わうことができます。







［商品名］つみつみスロープ

［対象］2歳以上

［希望小売価格］5,830円（税込）

［発売時期］2025年１月

※ おもちゃショーで展示するおもちゃは予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

■パブリックデーではたくさんのイベントを開催！

「数学のお兄さん」横山明日希さんによる特別出張授業！

KUMON TOYで楽しみながら学べる、特別な数学体験イベントを開催いたします。テレビや書籍でもおなじみの「数学のお兄さん」こと、横山明日希（よこやま・あすき）氏を講師に迎え、８月30日（土）・31日（日）の２日間にわたり２種類の体験型授業を行います。

・

・実施概要

日程： 8月30日（土）、31日（日）

開催時間：①13:00～ ②14:30～ 各回約40分

場所：くもん出版ブース内（ブース番号：2-02）

講師： 横山明日希氏（数学のお兄さん）

対象年齢：５歳～小学校６年生

定員：各回12名

参加費：無料

・実施プログラム（各日開催）

①「数学のお兄さんと立体を観察しよう！」

使用玩具：「立体たんぐらむ」

立体ってどうなっているの？ 手を動かしながら、かたちの不思議を楽しく解き明かそう！ 立体のかたちや構造を、実際に「立体たんぐらむ」を使いながら観察。図形の面白さや奥深さを体感できます。

②「数学のお兄さんと『あみだくじ』をつくろう！」

使用玩具：「ロジカルルートパズル」

「ロジカルルートパズル」の特性を利用して、自分だけのあみだくじを作ってみよう！ パズルを組み替えてルートの動きを観察。思考力と創造力を楽しく育てます。

※ 参加をご希望の方に、各回開始30分前から、くもん出版ブースにて整理券を配布します。満席になり次第、受付を終了します。

■横山明日希さん

株式会社math channel代表。公益財団法人日本数学検定協会認定幼児さんすうシニアインストラクター。日本お笑い数学協会副会長。才教学園小学校・中学校STEAM教育アドバイザー。老若男女問わず幅広く数学・算数の楽しさを伝える「数学のお兄さん」として活動。

2017年、科学技術振興機構主催のサイエンスアゴラ賞を受賞。著書に『文系もハマる数学』（青春出版）、『10歳からのおもしろ！フェルミ推定』（くもん出版）、『10歳からの確率やってみた!！おもしろいほどキミの直感を裏切る！』（くもん出版）など。テレビ出演歴としてNHK Eテレ「3か月でマスターする数学」など。早稲田大学大学院数学応用数理専攻修了。

「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」ワークショップでオリジナルのリボンアートを作ろう！

8月30日（土）・31日（日）の2日間、「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」を実際に体験できるワークショップを開催いたします。色とりどりのリボンやひもを専用パレットの穴に「プッシュ」してデザインする、新しい知育玩具です。ワークショップでは、実際に手を動かしながら、リボンアートの魅力を体感していただけます。完成した作品はそのままお持ち帰りいただけます。

実施概要

【「プッシュでつくろう！ リボンアートデザイナー」体験】

日程：

８月30日（土） ①10:00～ ②11:30～ ③16:00～

８月31日（日） ①10:00～ ②11:30～ 各回約40分

場所：くもん出版ブース内（ブース番号：2-02）

対象年齢：５歳～

定員：各回12名

参加費：無料

※ 参加をご希望の方に、各回開始30分前から、くもん出版ブースにて整理券を配布します。満席になり次第、受付を終了します。

くもん出版コーポレートサイト KUMON TOYページ