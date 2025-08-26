【ホテルメトロポリタン 川崎】秋を愛でる物語。『アフタヌーンティー』がTerrace and Tableに初登場
ホテルメトロポリタン 川崎（運営／日本ホテル株式会社、総支配人／金田 文典）の直営するオールデイダイニング「Terrace and Table」では、開業5周年を記念して2025年9月1日（月）より、平日限定のアフタヌーンティーの提供を開始いたします。旬の食材も取り入れたシェフこだわりのセイボリーとパティシエによるスイーツを、季節の移ろいとともにご提案いたします。
アフタヌーンティー「五元素で巡る、秋の恵み」（「空」ティースタンド／「風」かぼちゃのポタージュ、マロンのスコーン／「地」トリュフ塩のフライドポテト）※写真は2名さま分イメージです
「水」葡萄のミニパフェ
「火」炎の魔法・ベイクドアラスカ
記念すべき初登場となる9～11月のアフタヌーンティーは「五元素で巡る、秋の恵み」をテーマに、「空」「風」「地」「水」「火」の一皿一皿が秋の情景を視覚や味覚に語りかけます。
セイボリーの「サーモンと秋ナスのマリネ」や「さつまいものドフィーヌ」、スイーツの「渋皮栗のモンブラン」「かぼちゃのポタージュ」などで旬を味わい、さらに霧が立ち込める「葡萄のミニパフェ」、お客さまの目の前で炎が揺らめく「ベイクドアラスカ」がドラマチックに五感を刺激して、心躍るひとときを演出いたします。
「アフタヌーンティー」概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/30117/table/1999_1_9e0302ee71189ab3b6dad6226a21d39c.jpg?v=202508270556 ]
メニュー
空 - 秋空の下で過ごす優雅なひととき
［上段（スイーツ）］
・渋皮栗のモンブラン
・ボンボンショコラ
・ティラミス
・抹茶のマカロン
［下段（セイボリー）］
・クロワッサンのサンドウィッチ
・サーモンと秋茄子のマリネ
・彩りピンチョス
・さつまいものドフィーヌ
風 - 秋風に運ばれる甘く優しい香り
・かぼちゃのポタージュ
・マロンのスコーン
地 - 大地の恵みと温もり
・トリュフ塩のフライドポテト
水 - 秋露のきらめき
・葡萄のミニパフェ ～霧が舞う、透明な甘さの層～
火 - 炎の魔法
・ベイクドアラスカ ～フランベで仕上げる、とろける秋の熱情～
紅茶各種（ティーアース季節のフレーバー）・コーヒー
※お替り自由。紅茶は茶葉の変更も可能です。
店舗情報
オールデイダイニング「Terrace and Table（テラスアンドテーブル）」
住所
神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 ホテルメトロポリタン 川崎2階
（JR川崎駅西口より徒歩2分）
お問合せ・ご予約
044-533-1129（レストラン直通、10:00～20:00）