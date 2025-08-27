ABEMAÈÖÁÈ¡ÖFor JAPAN -ÆüËÜ¤ò·Ð±Ä¤»¤è-¡×9·î´ü¤ËÃÏ°è¿·Ê¹¼ÒÂåÉ½ ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¤¬½Ð±é
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü21:30～22:00¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëABEMAÈÖÁÈ¡ÖFor JAPAN -ÆüËÜ¤ò·Ð±Ä¤»¤è-¡×¤Î9·î´ü¥Æー¥Þ¡ÖÃÏÊý¤ò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤»¤è¡ª¡ª¡×¤Ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¤¬4½µÏ¢Â³¤Ç½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±¦¤«¤é¸Å舘 °ËÃÎÏº»á¡¢Ê¡²¬»ÔÄ¹¡¦¹âÅç½¡°ìÏº»á¡¢ºÙÃ«¡¢Ã«ËÜ Í¹á»á¡¢Ê¿°æ Íý±û»á
£±. ÊüÁ÷³µÍ×
¡¦ÈÖÁÈÌ¾¡§¡ÖFor JAPAN -ÆüËÜ¤ò·Ð±Ä¤»¤è-¡×
¡¦ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ¶âÍËÆü21¡§30～
¡¦ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¡¦ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/221-273
¡¦9·î´ü¥Æー¥Þ¡§¡ÖÃÏÊý¤ò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤»¤è¡ª¡ª¡×
¡¦½Ð±éÆü»þ¡§
#21¡§9·î5Æü¡Ê¶â¡Ë 21:30～22:00
#22¡§9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë 21:30～22:00
#23¡§9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë 21:30～22:00
#24¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë 21:30～22:00
¡¦ÈÖÁÈMC¡§¸Å舘°ËÃÎÏº»á
¡¦ÈÖÁÈ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¡§Ê¿°æÍý±û»á
¡¦¥²¥¹¥È¡§Ê¡²¬»ÔÄ¹¡¦¹âÅç½¡°ìÏº»á
¡¦¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¡§Ã«ËÜ Í¹á»á¡ÊForbes JAPAN WebÊÔ½¸Ä¹¡Ë
£². ABEMAÈÖÁÈ¡ÖFor JAPAN -ÆüËÜ¤ò·Ð±Ä¤»¤è-¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ABEMAÈÖÁÈ¡ÖFor JAPAN¡×¤Ï¡¢¡Ö·Ð±ÄÎÏ¡×¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Î²ÝÂê¤ËÇ÷¤ë¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤ËÎ©¤Ä·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¡£ÆüËÜ¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±ºö¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Å舘°ËÃÎÏº¤µ¤ó¡£·Ð±Ä¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè¤Ø¤ÎÄó¸À¤òÄÌ¤·¤Æ³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ëè·î°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£¹·î´ü¤Ï¡ÖÃÏÊý¤ò¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤»¤è¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×(¢¨)¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤ÆÃÏ°èÁÏÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÅö¼Ò¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£9·î5Æü(¶â) 21:30～22:00¤è¤ê4½µÏ¢Â³¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÏ°è¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°¸òÉÕ¡×(100¡ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö³ô¼°¸ò´¹¡×)¤È¤¤¤¦¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¡¢Èó¾å¾ì¤ÎÃÏ¸µÍ¥ÎÉ´ë¶È¤ÈÅö¼Ò¤¬¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¶¨Ä´¡¦¶¦Â¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤Ç¡¢¸å·Ñ¼ÔÌäÂê¤äÁêÂ³ÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦For JAPAN¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://forjapan-project.com/
¡¦For JAPAN¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://youtube.com/@forjapan_project
¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆËè½µ¶âÍËÆü22»þ¤ËÇÛ¿®
£³. ÂåÉ½¼èÄùÌò ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÃÞÇÈÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹ñºÝ¶½¶È(³ô)¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Ï¥ï¥¤Ãóºß¤Î¸å¡¢(³ô)¥®¥ã¥¬¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¡Ê¸½¥®¥ã¥¬(³ô)¡Ë¤ËÅ¾¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢À¸¶ð¥·ー¥Óー¡¦¥ê¥Á¥ãー¥É¥¨¥ê¥¹(³ô)¡Ê¸½¥·ー¥Óー¥¢ー¥ë¥¤ー(³ô)¡Ë¤ò·Ð¤Æ¡¢2009Ç¯¤Ë(³ô)¥¨ー¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥ïー¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¡£¾ïÌ³¼èÄùÌòCFO¤È¤·¤Æ·Ð±ÄÀïÎ¬¤òÎ©°Æ¿ë¹Ô¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û10ÇÜÄ¶¤¨¤Ë¹×¸¥¡£(³ô)AD¥ïー¥¯¥¹¥°¥ëー¥×¤ÎÀìÌ³¼èÄùÌò CFO¡¢²¬»°¥Ç¥¸¥¿¥ë¾Ú·ô½àÈ÷(³ô)¤Î¼èÄùÌò¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢2022Ç¯¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë»ö¶È¤ò¼ç¼´¤È¤¹¤ë(³ô)¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¥Èー¥Á¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò·óÇ¤¡£°ì¶¶Âç³ØSchool of Business Administration¡ÖHFLP¡×(Hitotsubashi Financial Leadership Program A course)Âè£·´üÀ¸¡£2024Ç¯¤Ë(³ô)ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢»þ²ÁÁí³Û¤ò£±Ç¯È¾¤ÇÌó£´ÇÜ¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤ë¡£
¡ÚSNS¡ÛX(µìTwitter)
https://x.com/chiiki_hosoya
£´. ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡Ê´ë¶È»ñ»º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÀ¸³è¾ðÊó»ï¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô¤ò¼´¤Ë¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂ¥¿Ê¤ÎÁí¹ç»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´ÖÌó7,000¼Ò¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©¤òÃæ¿´¤ËËè½µÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤Ï¡¢ÀìÂ°¤ÎÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ê174ËüÀ¤ÂÓ¤Ø¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè40Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÇÛÉÛ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤9¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¤Î¶å¤Ä¤Î¥¢¥»¥Ã¥È
¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¤òÉôÊ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³èÍÑÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢ÀéÍÕ¸©³°¤«¤é¸©Æâ¤Ø¡¢¤Þ¤¿¸©Æâ¤«¤é¸©³°¤Ø¤È²ÁÃÍ¤ò¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡Ö¥·ー¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¸©Æâ¤Ç²ÁÃÍ½Û´Ä¤ò¿Þ¤ë¡Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïーÀïÎ¬¡×¤Î2¤Ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥»¥Ã¥È¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡ÖStrategicPlan¡×¤Î¾ÜºÙ▶https://ir.chiikinews.co.jp/sr-ir/strategy/
¸ø¼°note▶https://note.com/chiikishinbun(¡Ö»þ²ÁÁí³Û¥Ó¥ê¤«¤é¤Î²¼¹î¾å¡×Ï¢ºÜÃæ)
²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡¡¾Ú·ô¥³ー¥É2164¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©276-0020¡¡ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¾¡ÅÄÂæËÌ1-11-16 VH¾¡ÅÄÂæ¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯
ÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1984Ç¯8·î28Æü
URL¡¡ ¡§ https://chiikinews.co.jp
IR¥µ¥¤¥È¡§https://ir.chiikinews.co.jp/
