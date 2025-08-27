ベトジェット、チケットプロモーションを3日間限定で開催中 ベトナムへの航空券を片道わずか11,690円（税・手数料込）からご提供
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328247&id=bodyimage1】
（東京, 2025年8月27日） - ベトジェットは国内外全路線を対象に、数十万枚もの航空券を破格の運賃で提供するチケットプロモーションを8月30日まで実施しており、旅行者の皆さまにハノイ、ホーチミンなどベトナムへの次の旅行先を予約できる絶好の機会をご提供しています。
2025年8月28日午前02:00から8月31日午前01:00時まで（日本時間）の間、旅行者はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com およびベトジェットエアモバイルアプリにおいて、日本とベトナム間を結ぶエコチケットを片道わずか11,690円（税・手数料込）からご購入いただけます。対象搭乗期間は2025年10月1日から2026年5月27日まで（*）です。
ベトジェットは現在、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を日本とベトナム間で運航しています。ベトジェットの2つの拠点から拡大するフライトネットワークにより、日本人旅行者の皆様はアジア太平洋の他の主要都市へ容易にアクセスすることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328247&id=bodyimage2】
ベトジェットは、2025年8月28日から9月5日までのベトナム建国記念日を祝して、ハノイで開催される「80 Years of Independence - Freedom - Happiness」イベントの展示スペースに来場者を歓迎します。来場者は、ベトジェットがベトナムの航空業界において達成した主要なマイルストーンを体感し、革新的なAI技術やクリエイティブな展示を体験したり、「ベトジェットパスポート」チェックインによる限定特典、ライブパフォーマンスといったアクティビティをお楽しみいただけます。
乗客の皆様はベトジェットの燃費効率の高い最新鋭機の中で、献身的かつプロフェッショナルな客室乗務員によるサービスと、フォーやバインミー、アイスコーヒーといったベトナム料理や世界各国の料理をお楽しみいただけます。さらに、祝祭日には機内での文化パフォーマンスやその他のパーソナライズされたサービスも提供され、離陸から着陸まで、思い出深いフライトをご提供いたします。
（*） 路線によっては対象搭乗期間が異なる場合があります。また、ご利用できない日が設定されている場合があります。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
（東京, 2025年8月27日） - ベトジェットは国内外全路線を対象に、数十万枚もの航空券を破格の運賃で提供するチケットプロモーションを8月30日まで実施しており、旅行者の皆さまにハノイ、ホーチミンなどベトナムへの次の旅行先を予約できる絶好の機会をご提供しています。
2025年8月28日午前02:00から8月31日午前01:00時まで（日本時間）の間、旅行者はベトジェット公式サイト https://www.vietjetair.com およびベトジェットエアモバイルアプリにおいて、日本とベトナム間を結ぶエコチケットを片道わずか11,690円（税・手数料込）からご購入いただけます。対象搭乗期間は2025年10月1日から2026年5月27日まで（*）です。
ベトジェットは現在、東京（成田/羽田）、大阪、名古屋、福岡 - ハノイ/ホーチミン、広島 - ハノイの10路線を日本とベトナム間で運航しています。ベトジェットの2つの拠点から拡大するフライトネットワークにより、日本人旅行者の皆様はアジア太平洋の他の主要都市へ容易にアクセスすることができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328247&id=bodyimage2】
ベトジェットは、2025年8月28日から9月5日までのベトナム建国記念日を祝して、ハノイで開催される「80 Years of Independence - Freedom - Happiness」イベントの展示スペースに来場者を歓迎します。来場者は、ベトジェットがベトナムの航空業界において達成した主要なマイルストーンを体感し、革新的なAI技術やクリエイティブな展示を体験したり、「ベトジェットパスポート」チェックインによる限定特典、ライブパフォーマンスといったアクティビティをお楽しみいただけます。
乗客の皆様はベトジェットの燃費効率の高い最新鋭機の中で、献身的かつプロフェッショナルな客室乗務員によるサービスと、フォーやバインミー、アイスコーヒーといったベトナム料理や世界各国の料理をお楽しみいただけます。さらに、祝祭日には機内での文化パフォーマンスやその他のパーソナライズされたサービスも提供され、離陸から着陸まで、思い出深いフライトをご提供いたします。
（*） 路線によっては対象搭乗期間が異なる場合があります。また、ご利用できない日が設定されている場合があります。
###
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
配信元企業：べトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー
プレスリリース詳細へ