“走って、ととのう” ホテル。サウナ＆ジム併設、大阪 長居公園パークフロント『R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK』 2025 年秋開業！
R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK
株式会社 R Hotels & Resorts Management（本社：東京都中央区、代表取締役 包 怡萱）は、2025年秋、大阪・長居公園の目の前に都市型ホテル『R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK（アールホテル アールイー オーサカ ナガイ パーク）』を開業いたします。
コンセプトは“走って、ととのう” ホテル。ホテルを一歩出れば長居公園が広がり、ビジネスや観光の合間でもランニングやウォーキングなどで、都心とは思えない自然豊かな公園をいつでもご利用いただけます。
ランニングやウォーキング、各種スポーツで汗を流したあとは、全国でサウナ施設を展開する『SAUNA OOO』プロデュースの『SAUNA & SPA』でリカバリー。
さらに、ヨガやストレッチに最適なスペース『ZEN -Relax & Stretch-』、トレーニング＆コンディショニングに対応するスペース『GYM -Fitness & Training-』をご用意しました。滞在中に日々のコンディショニングを整えていただけます。
館内にはウォーターサーバー、製氷機、コインランドリーを備え、フロントではホテルオリジナルグッズの販売やレンタルシューズの貸し出し、ランニング＆ウォーキングマップの配布も予定しています。
観光や出張はもちろん、近隣のヤンマースタジアム長居で開催されるライブやスポーツイベント後のご滞在にも最適な、リフレッシュステイをお楽しみいただけます。
■LOUNGE
アースカラーで統一した落ち着きのある吹き抜けラウンジは、フロントのチェックイン／チェックアウトに加え、アメニティーバー、オリジナルグッズの販売、ワークスペースを備えた多機能エリア。
トップライトからの自然光と、緑を配したラウンドテーブルやゆったりしたソファで、リモートワークや読書、ご家族、ご友人とのくつろぎタイムまで、思い思いにお過ごしいただけます。
LOUNGEイメージ
■SAUNA & SPA - Produced by SAUNA OOO
SAUNA & SPAエリアは、『コミュニケーションサウナ』を全国に展開する『SAUNA OOO（サウナ オー）』がプロデュース。
SAUNA OOOは「語らう」をキーワードに、東洋の“整う”哲学と現代的な感性を融合させたサウナ体験を提案するブランドで、今回はホテルゲストのための“ととのい”を導くサウナを設計しました。
男女別のSAUNA & SPAエリアでは、内湯・ドライサウナ・水風呂・外気浴テラスをご用意。ワークアウト後のクールダウンはもちろん、サウナ好きゲストの方の出張や旅の疲れをそっとほどく“ととのいの時間”をお楽しみいただけます。
サウナ室には、サウナの本場・フィンランドに本社を置くSAWO社製サウナヒーターを採用。チラー併設の水風呂は、ランニングやウォーキング後のアイシングにも最適です。身体をいたわりながら、心地よいリカバリータイムをご体感ください。
※SAUNA & SPAはご宿泊のお客様のみご利用いただけます。
SAUNAイメージ
SPA(内湯)イメージ
SPA(外気浴テラス&水風呂)イメージ
SPA(脱衣所)イメージ
SPA(脱衣所)イメージ
SPA(内湯)イメージ
■ZEN -Relax & Stretch- / GYM -Fitness & Training-
当ホテルにはヨガ・ストレッチ・瞑想・ボディコンディショニングまで対応する、静と動を切り替えるリフレッシュエリアを用意しています。
『ZEN -Relax & Stretch-』と名付けられたスペースにはヨガマットやフォームローラーなどのストレッチアイテムを常備し、呼吸を整えながらのストレッチやヨガなどで心身をリセットすることができます。
『GYM -Fitness & Training-』スペースにはランニングマシン、ダンベル、トレーニングベンチなどのトレーニング機器を備える予定で、軽い有酸素からワークアウト、コンディショニングまで幅広くサポートします。
長居公園でのアクティビティ後やお仕事の前後、そして旅の合間に。心と体のバランスを整え、次の一歩へエネルギーをチャージする時間をお過ごしいただけます。
※ZEN & GYMはご宿泊のお客様のみご利用いただけます。
ZEN -Relax & Stretch- イメージ
GYM -Fitness & Training- イメージ
◼︎ROOM（客室）
客室は全81室、コンパクトタイプからゆったりタイプまで、シングル・ダブル・ツインに加えてクイーンの客室もそろえました。インテリアは長居公園の豊かな緑を思わせるディープグリーンとアースカラーを基調に、木の質感を活かした温もりあるデザイン。
全室にシモンズ社製ベッドを採用し、ワークデスクや高速Wi-Fi、USBコンセント、冷蔵庫、セキュリティボックスも完備しています。ビジネスにも観光にも快適な機能性で心と体をリフレッシュさせ、旅の疲れをやさしく癒やし、翌日のアクティブな一歩を後押しします。
ツインルームイメージ
ツインルームイメージ
ダブルルームイメージ
シングルルームイメージ
スーペリアツインルームイメージ
■ACCESS長居公園すぐそば--天王寺・なんばへも好アクセス、万博会場や USJ へもスムーズ
当ホテルは、JR阪和線「長居」駅から徒歩約1分、大阪メトロ御堂筋線「長居」駅から徒歩約3分という抜群のロケーション。
目の前には緑豊かな長居公園とヤンマースタジアム長居が広がり、スポーツ観戦やライブ鑑賞をはじめ、長居植物園やチームラボ ボタニカルガーデン大阪など、多彩なアクティビティを満喫できます。
主要エリアへのアクセスも良好で、天王寺へは約10分、なんばへは約20分、新大阪へは約35分、関西国際空港（KIX）へは約60分。2025年大阪・関西万博（夢洲）やユニバーサル・スタジオ・ジャパン(R)にもスムーズにアクセスでき、旅の余韻をそのままに快適な大阪滞在をお楽しみいただけます。
■施設概要
〒558-0003 大阪府大阪市住吉区長居2丁目13番13号
アクセス：JR阪和線「長居」駅より徒歩1分 / 大阪メトロ御堂筋線「長居」駅より徒歩3分
構造：SRC造
階層：地上10階建
用途：ホテル
客室数：客室81室（シングル/ダブル/クイーン/ツイン）
共用施設・設備：大浴場/サウナ/水風呂/外気浴スペース/ジムスペース/ストレッチスペース/コインランドリー/アメニティーバー/自販機/製氷器/ウォーターサーバー/Wi-Fi
開業：2025年秋 開業予定
運営：R Hotels & Resorts株式会社
企画・デザイン・プロデュース：蒼樹株式会社(https://soowood.co.jp/)
基本設計デザイン：株式会社トサケン(http://tosaken-inc.com/)
SAUNA&SPA プロデュース：SAUNA OOO(https://ooo-sauna.com/)
施工：円築株式会社(https://enchiku.com/)
WEB：https://r-hotel.jp/ja/hotel/detail/39
instagram：https://www.instagram.com/rhotelsandresorts/
※掲載の画像はイメージパースです。実際の完成形・設備とは異なる場合がございます。
■R HOTEL RE.について
R HOTEL RE. Logo
「R HOTEL RE.」は、“Refreshing Experience”をコンセプトに、R Hotels & Resortsが新たに展開する新ブランドです。都市滞在の利便性と、アクティブ&リラックスを融合した新しいライフスタイルホテルを提案します。
第一号店「R HOTEL RE. OSAKA NAGAI PARK」では、“走って、ととのう”をテーマに、目の前の長居公園でのラン&ウォーク、SAUNA OOO監修の本格的なSAUNA & SPAでの深いリラクゼーション、さらにGYM & ZENスペースによるトレーニング＆リカバリーを体験できます。
ビジネスでも観光でも、心と体を整えながら過ごせる新しい宿泊体験をお楽しみください。
■R Hotels & Resortsとは
R Hotels & Resorts Logo
R Hotels & Resortsブランドは、「あなたをつなげる場所」をコンセプトに、旅先での新しい発見と人・地域・文化との深いつながりを育むユニークな宿泊施設を全国に展開しています。私たちの宿泊施設は“泊まるだけ”にとどまらず、その土地ならではの文化や伝統に触れる、心に響く体験をお届けします。スタッフ一人ひとりが地域の魅力を深く理解し、ゲストとの対話を通じて、その場でしか味わえないストーリーへご案内します。各施設はエリアごとの個性を随所に映したデザインで、訪れるたびに新たな発見に出会えます。現在、ホテル・旅館・民泊など全国で20施設以上を運営し、これからも“つながり”を広げる拠点を創り続けてまいります。
R HOTELS公式サイト: https://r-hotel.jp/
R Hotels & Resorts