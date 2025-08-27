



©日本相撲協会

株式会社エンスカイ（本社：埼玉県草加市）は、「第七十五代横綱 大の里～唯一無二～フレーム切手セット」の予約受付期間を、ご好評により 9月30日（火）まで延長することが決定いたしました。

（延長期間でのお申込みは二次受注分となります）

大の里関は、2023年五月場所での幕下付け出しでデビュー以来、2024年5月には7場所目での幕内初優勝を達成。さらに9場所目で大関昇進を果たし、角界を沸かせてきました。そして2025年の五月場所で見事2場所連続優勝を飾り、デビューからわずか13場所という「歴代最速」での横綱昇進を果たしました。これは8年ぶりに誕生した日本出身横綱として、大相撲の歴史に深く刻まれる快挙です。

この横綱昇進を記念したフレーム切手セットは、プレミアムホルダー、ミニ色紙・大型ポストカードに高級感あふれる金色の箔押し加工を施し、歴戦の記録や手形、明治神宮の奉納土俵入り、そして賜杯を抱く大の里関の姿などが収録されています。さらに、取組前の堂々たる姿を鮮やかなマイクロファイバー素材のタオルに収めました。

若き横綱の輝かしい門出を祝う「完全受注生産」の記念商品です。

※商品デザイン及び写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※「フレーム切手」は日本郵便株式会社の登録商標です。

商品イメージ



【フレーム切手セット】サイズ：B５サイズ

【ミニ色紙】サイズ（約）： 縦13.5×横12cm

※金色箔押し加工

【大型ポストカード】サイズ（約）： 縦10×横16.3cm

※金色箔押し加工





【タオル】サイズ（約）： 縦110×横40cm マイクロファイバー素材

【プレミアムホルダー・表紙】※金色箔押し加工





【プレミアムホルダー 展開イメージ・表面】



【プレミアムホルダー 収納イメージ・中面】手形と直筆サイン※印刷



サイズ（約）： 縦29.7×横21cm 展開時（最大）横83.5cm

お申込みについて

◆商品名 第七十五代横綱 大の里 唯一無二 フレーム切手セット

◆商品代金 1個 7.700円(消費税込)＋送料

◆商品内容 ・フレーム切手〔110円切手（シールタイプ）5枚〕×1シート

・プレミアムホルダー×1個

・ミニ色紙×1枚

・大型ポストカード×1枚

・タオル（マイクロファイバー素材）×1枚

※お申込み方法、お申込み期間、商品代金、送料、その他手数料等につきましては各販売サイトをご確認ください。

※7月8日～8月22日期間にて予約申込受付をいたしました商品と、同じものとなります。

お申込み期間・商品のお届け

◆お申込み期間：2025年9月30日（火）まで

※お申込み先により開始日が異なります。

◆商品のお届け：2025年11月15日（土）から2週間以内にお届け

【エンスカイショップでのお申込み】販売者：株式会社エンスカイ

・「エンスカイショップ」でお申込みいただけます。

※8月25日（月）より予約開始

https://sports.ensky.co.jp/onosato/









【郵便局でのお申込み】販売者：株式会社郵便局物販サービス

・郵便局の窓口と「郵便局のネットショップ」でお申込みいただけます。

※「郵便局のネットショップ」は8月23日（土）より予約開始

https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress73050/

【ローソンLoppi/HMVでのお申込み】販売者：株式会社株式会社ローソンエンタテインメント

・ローソン店舗内に設置しているLoppi端末でお申込みいただけます。

https://www.lawson.co.jp/campaign/lop_onosato_stamp25/

・HMV&BOOKS onlineでお申込みいただけます。

※8月26日（火）より予約開始

https://www.hmv.co.jp/news/article/250702115/