約9割が「6回以内で効果を実感した」と回答！医療脱毛の満足度調査【collect.（コレクト）】

調査概要

ディーエムソリューションズ株式会社

調査対象：医療脱毛を受けた女性142名

調査時期：2025年8月

調査方法：インターネット調査

調査会社：クラウドワークス

調査サマリー

- 脱毛後「月1回以下の自己処理で済む」人は7割以上。日常ケア負担軽減が明確に- 「6回以内で効果を実感」が88.7%。短期間での成果に高評価- 「自己処理が楽になった」が8割弱。利便性の向上が最大の効果- 脱毛に「後悔はない」が過半数。全体的な満足度は高水準

脱毛を終えて自己処理の頻度を教えてください

全体の7割以上が「術後に自己処理をほとんどしなくてよい」と回答し、脱毛による負担軽減が明確に示されました。一方で、効果の度合いには個人差があることも分かりました。

何回目から効果を実感しましたか？

「4～6回目（54.9%）」が過半数を占め、「1～3回目（33.8%）」と合わせると、9割近くが6回以内で効果を実感しています。毛質や体質によって効果の出方に個人差があることも示唆されました。

脱毛を終えて恋人や配偶者の反応は？

「そこそこ好印象だった（33.8%）」「超好印象だった（23.2%）」と、肯定的な回答が半数を超えました。脱毛による清潔感や見た目の変化は、身近な人にも好意的に受け止められていることが分かります。

脱毛を終えて一番良かったと思うことは？

「自己処理が楽になった（75.4%）」が最多で、日常生活における手間の削減が最大のメリットとされています。

脱毛で後悔していることは？

過半数を占める「後悔はない」を除くと、「金銭的負担が大きかった（31.0%）」「想像以上の痛みだった（9.2%）」、「肌トラブルがひどかった（2.8%）」と、金銭面や施術の負担が大きな割合を占めました。ネガティブな意見は少数派ですが、トラブルを防ぐためにも自分に合った施術選びが欠かせません。

脱毛の満足度を5点満点で教えてください

総合満足度は、8割以上が高い評価をつけており、脱毛は効果的かつ満足度の高い施術であることが裏付けられました。

Collect.(コレクト)について

Collect.(コレクト)はディーエムソリューションズ株式会社（東証スタンダード上場）が運営するWebメディアで、世の中にあふれる商品やサービスを徹底的に調査・比較し、”本当におすすめしたいもの”を紹介しています。

専門家への取材や監修、商品やサービスの体験などを経て、専門性・信頼性を備えた品質の高いコンテンツを提供しています。

Collect.(コレクト)

https://www.dm-s.co.jp/collect/

データの引用・転載時のお願い

本アンケート結果や画像をご利用いただく際は、引用元として「Collect.(コレクト)URL（https://www.dm-s.co.jp/collect/epilation-list/）」へのリンク設置をお願いいたします。