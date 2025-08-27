こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『ブランドを強くする！ファンを味方につける「ファンベースマーケティング」』セミナー開催のお知らせ
デジタル・クライシスおよびサイレントクレーム対策事業を手がけるシエンプレ株式会社 （本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：佐々木 寿郎、以下、「シエンプレ」）は、2025年9月11日（木）13時00分～14時00分に「ブランドを強くする！ファンを味方につける「ファンベースマーケティング」」セミナーを開催します。
▼概要
現代社会において、SNSは企業のマーケティングに不可欠なツールです。しかし、そこには常に「炎上」という大きなリスクが潜んでいます。情報過多の時代に従来の新規顧客獲得型マーケティングの効果が薄れる中、企業が持続的に成長し、信頼を確保するには、顧客との深い絆を築く「ファンベースマーケティング」への転換が不可欠です。
本セミナーでは、なぜ今ファンベースマーケティングが企業にとっての羅針盤となるのか、その本質と重要性を解説します。ブランド価値向上、良質なフィードバック、危機管理時の回復力、新規顧客獲得、従業員のモチベーション向上といった多様なメリットを、具体的な成功事例を交えてご紹介。ファンと企業が築く「絆」が、いかに貴社の未来を切り拓く力となるのか、お伝えします。
▼以下の部門の方におすすめ
・ブランドイメージの毀損や顧客離れに危機感をお持ちの方
・最新のデジタルリスクマネジメントについて学びたい方
・既存顧客との関係性を深め、LTV（顧客生涯価値）向上を目指したい方
・有事の際にファンがブランドを擁護してくれるような、強固な顧客基盤を構築したい方
▼セミナー概要
日時 ：2025年9月11日（木）13時00分～14時00分
申込みURL：https://www.siemple.co.jp/news/seminar/seminar_250911/
会場 ：オンライン
料金 ：無料
※競合他社 / 同業者の方からのお申込みは、主催者の判断によりご参加をお断りする場合があります。
▼会社概要
社名 ：シエンプレ株式会社
代表者 ：代表取締役社長 佐々木 寿郎
設立 ：2008年10月
本社所在地：東京都港区赤坂4-2-19 赤坂SHASTA・EAST8F
事業内容：デジタル・クライシス対策事業、サイレントクレーム対策事業
URL ：https://www.siemple.co.jp/
