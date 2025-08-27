ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール ローズ スター誕生

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

クチュールと香水の密接な繋がりを表現するディオールの最もラグジュアリーなフレグランス コレクション「ラ コレクシオン プリヴェ」。クリスチャン・ディオールが生涯創作した22のシルエットに呼応した、 22種類の香りのラインナップに2025年9月5日（金）、深みのある、ジェンダーレスなローズ フレグランス「ローズ スター」が加わります。ディオール メゾンの創設を運命づけた「星」が幸運を呼ぶ香りです。《2025年9月3日（水）よりディオール 公式オンラインにて先行発売予定》

1946年4月18日。クリスチャン・ディオールはパリを散歩しているときに金属製のスターにつまずきました。彼はそれを、自分の名前でクチュール メゾンを開く運命の兆しと受け取りました。そんな迷信深いクリスチャン・ディオールの世界には、幸運のお守りや愛される花々が詩的に散りばめられています。その世界観がディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンに新たなインスピレーションを与え、ラ コレクシオン プリヴェの最新作「ローズ スター」が誕生しました。この香りは、彼をメゾンの創設へと導いた星と、クリスチャン・ディオールが生涯を通じて愛し、育てた花、ローズが交差する様子を思い起こさせます。

星の5つの頂点をたどるシトラス、フルーティー、スパイシー、ムスクやハニーといったバラの5つの多彩なファセットが広がり、ディオール スター シルエットを描きます。

「ローズ スターでは、2つのメゾンの象徴が同じコインの両面のように纏まります。星の5つの頂点は、このフレグランスで見事に表現されたバラの5つの側面を反映しています。まず、レモンの皮に近いシトラスの側面が舞い上がります。次にフルーティーな側面が現れ、ライチからラズベリー、そして洋梨へと軽快に飛び交います。

同時に、ペッパーがそのリッチな感触でスパイシーな側面を高めます。ベルベットのように柔らかな花びらを包み込むムスクの表情、最後に、センシュアルなハニーの側面が感じられ、花の香りを長く持続させる深い余韻でその存在感を示します」

ディオール パフューム クリエイション ディレクター

フランシス・クルジャン

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール

ローズ スター オードゥ パルファン

50mL 23,000円（本体価格） ／ 25,300円（税込価格）

100mL 41,000円（本体価格） ／ 45,100円（税込価格）

200mL 57,400円（本体価格） ／ 63,140円（税込価格）

2025年9月5（金） 発売予定

2025年9月3日（水）よりディオール 公式オンラインにて先行発売予定

ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオール 取り扱い店舗

ハウス オブ ディオール ビューティー 銀座 ／ ハウス オブ ディオール ビューティー 表参道 ／ ディオール ビューティー シブヤ ／ 伊勢丹新宿 ／高島屋 日本橋店 ／ そごう横浜店 ／ 藤崎百貨店 ／ ジェイアール京都伊勢丹 ／ ディオール ビューティー うめだ阪急 ／ 大丸心斎橋店／ 高島屋 大阪店 ／ 神戸阪急 ／ ディオールビューティー そごう広島店 ／ ディオール ビューティー 西武池袋本店

※下記クリスチャン・ディオール・クチュール ブティック内にて、一部製品のお取り扱いとなります。詳細は各店舗にお問い合わせください。

ハウス オブ ディオール ギンザ ／ ディオール ジェイアール名古屋タカシマヤ ／ ディオール 新宿高島屋 ／ ディオール 心斎橋

