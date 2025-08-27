ABEMA番組「For JAPAN －日本を経営せよ－」9月期に地域新聞社代表 細谷 佳津年が出演
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、毎週金曜日21:30～22:00に放送されるABEMA番組「For JAPAN －日本を経営せよ－」の9月期テーマ「地方をスタートアップせよ！！」に、代表取締役社長の細谷 佳津年が4週連続で出演することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328189&id=bodyimage1】
右から古舘伊知郎氏、福岡市長・高島宗一郎氏、細谷、谷本 有香氏、平井 理央氏
１. 放送概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328189&id=bodyimage2】
・番組名：「For JAPAN －日本を経営せよ－」
・放送日時：毎週金曜日21：30～
・放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル
・番組URL：https://abema.tv/video/title/221-273
・9月期テーマ：「地方をスタートアップせよ！！」
・出演日時：
#21：9月5日（金） 21:30～22:00
#22：9月12日（金） 21:30～22:00
#23：9月19日（金） 21:30～22:00
#24：9月26日（金） 21:30～22:00
・番組MC：古舘伊知郎氏
・番組アシスタントMC：平井理央氏
・ゲスト：福岡市長・高島宗一郎氏
・コメンテーター：谷本 有香氏（Forbes JAPAN Web編集長）
２. ABEMA番組「For JAPAN －日本を経営せよ－」について
ABEMA番組「For JAPAN」は、「経営力」をキーワードに、30年以上にわたり経済が成長していない日本の課題に迫るトーク番組です。番組には、実際に現場に立つ経営者たちが登場。日本の問題点を語り合い、具体的な改善策を提示するほか、自分たちの会社ではどのような経営をしているのかもお話しします。ファシリテーターを務めるのは、古舘伊知郎さん。経営者たちによる未来への提言を通して学びや気づきを与え、これからの日本を成長させることを目的としています。
毎月一つのテーマが設定されており、９月期は「地方をスタートアップせよ！！」ということで、新ビジネスモデル「地域共創プラットフォーム」（※）などを通して地域創生に取り組む当社にお声がけをいただきました。9月5日（金） 21:30～22:00より4週連続にて放送されます。
※地域共創プラットフォームとは、「株式交付」（100％の場合は「株式交換」）という手法を活用し、非上場の地元優良企業と当社がグループ会社として協調・共存するという仕組みです。これにより、従来の枠組みにとらわれない発想で、後継者問題や相続問題を解決することを目指しています。
・For JAPAN公式ホームページ：https://forjapan-project.com/
・For JAPAN公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@forjapan_project
※見逃し配信はYouTubeチャンネルにて毎週金曜日22時に配信
３. 代表取締役 細谷 佳津年プロフィール
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328189&id=bodyimage3】
筑波大学卒業後、国際興業（株）に入社し、ハワイ駐在の後、（株）ギャガ・コミュニケーションズ（現ギャガ（株））に転進。その後、生駒シービー・リチャードエリス（株）（現シービーアールイー（株））を経て、2009年に（株）エー・ディー・ワークスに入社。常務取締役CFOとして経営戦略を立案遂行し、同社の時価総額10倍超えに貢献。（株）ADワークスグループの専務取締役 CFO、岡三デジタル証券準備（株）の取締役などを歴任し、2022年にコーポレート・ベンチャー・キャピタル事業を主軸とする（株）エンジェル・トーチの代表取締役を兼任。一橋大学School of Business Administration「HFLP」（Hitotsubashi Financial Leadership Program A course）第７期生。2024年に（株）地域新聞社の代表取締役社長に就任し、時価総額を１年半で約４倍まで引き上げる。
