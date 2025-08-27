「Ring in大阪・関西万博」開催のご報告
2025年8月15日・16日の2日間、大阪・関西万博、大阪ヘルスケアパビリオンにて「Ring in 大阪・関西万博」を開催し、無事終演いたしました。
多くの方に足を止めていただき、子どもたちのダンスを応援していただけたことに、心より感謝申し上げます。
子どもたちはダンスを通じて自分らしく輝き、仲間と絆を深めながらステージに立ちました。今年の万博テーマ「未来へのつながり」のもと、子どもたちのエネルギーや笑顔を世界に届けられたことを大変嬉しく思います。
リハーサルから本番まで全力で楽しむ子どもたちの姿に、私たちも大きな感動をもらいました。この経験が、彼らのこれからの成長につながっていくことを願っています。
リディアダンスアカデミーは、これからも「子どもたちの成長と笑顔をつくる」という理念のもと、新しい挑戦を続けてまいります。今後とも応援よろしくお願いいたします。
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミーへ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー
ホームページ：https://re-dia.jp/
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
配信元企業：株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
