フェアリーケーキフェア、ネコクッキー缶の第5弾！ハロウィン限定“神様のいたずら”『Trick Miracle Cat Cookie Tin』9/1(月)新発売。同日より、ピスタチオ生バターサンドも復活

有限会社コンテンポラリープランニングセンター

カップケーキとビスケットの店「フェアリーケーキフェア」は、2025年9月1日（月）より、ハロウィンシーズン限定のネコクッキー缶『Trick Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”トリックネコクッキー缶）』を新発売いたします。

“神様のいたずら”と呼んでいる、ちょっと不思議な模様やユニークな特徴をもつ個性ゆたかなネコたちを主役にした人気のお菓子が、ハロウィンらしい遊び心のある装いで登場します。

◆ ハロウィンの遊び心と、ピスタチオの贅沢。秋だけのたのしみを。

フェアリーケーキフェアと、ミュージシャン・坂本美雨さん、イラストレーター・前田ひさえさんがタッグを組んで誕生した「“神様のいたずら”ネコクッキー缶」に、今年はハロウィン限定バージョンが仲間入り！新色ハロウィンカラーのクッキー缶に、定番のネコクッキー5種と、今だけの三日月クッキーを組み合わせ。さらに、ハロウィンを盛り上げる「フェイスシール」も新登場。秋のイベントをより楽しくする、遊び心とおいしさが詰まった特別限定アイテムが揃います。

また、同日9/1(月)より、多くのお客様から大好評の「ピスタチオ生バターサンド」が秋季限定で復活！発売以来大人気の本商品は、ナッツの女王「ピスタチオ」をたっぷりと堪能できる贅沢バターサンドです。ピスタチオ本来の自然な色味と風味の贅沢な食べ心地をお楽しみいただけます。

今年の秋も、“贈ってうれしい、食べてたのしい”。

フェアリーケーキフェアの季節限定スイーツが続々と登場します。

◆ “Trick or Treat” にぴったり！ハロウィン仕様のネコクッキー缶が新登場

かわいくて、ちょっと不思議。ネコたちのハロウィン夜会へようこそ！

大人気のネコクッキー缶シリーズより、ハロウィン限定「Trick Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”トリックネコクッキー缶）」を新発売いたします。

ハロウィンカラーのパンプキンオレンジに包まれた缶には、かぼちゃ・フランケンシュタイン・オオカミを思わせる表情豊かなネコたちが大集合！イラストは、本シリーズでおなじみのイラストレーター・前田ひさえさんが描き下ろしました。缶の側面には、まるで“ネコたちのハロウィン夜会”をのぞき見するような世界がぐるりと広がり、360度どこから見ても楽しめる仕掛けとネコクッキーがぎっしり。ハロウィンらしい遊び心のあるクッキー缶に仕上がっています。

クッキーは全6種類・15枚入り個包装＆ミニバケツ仕様で、Trick or Treatにもぴったり！■クッキー内容（全6種類・個包装）

発酵バターをたっぷり使用した、食べごたえのある厚焼きクッキーを詰め合わせ。ハロウィンにちなんで、月のかたちのレモンアイシングクッキーをお入れしました。香ばしさ・甘さ・香りのバランスが絶妙な、個性豊かなクッキーたちです。

- レモンアイシングクッキー（三日月型）- 発酵バタークッキー- カカオクッキー- アールグレイクッキー- ほんのりカカオの発酵バタークッキー- ほんのりカカオのアールグレイクッキー

■ミニバケツ缶＆フェイスシールで楽しさ２倍！

ネコクッキーはすべて「個包装」で、トリック・オア・トリート用のお菓子配りにもぴったり！

クッキー缶はそのまま「お菓子をもらうミニバケツ」として活用できるのもポイントです。

さらに、ハロウィンをもっと楽しめる「フェイスシール」とのセットも登場！前田ひさえさんの可愛いミラクルキャットたちを手軽に顔や肌に貼れるデコレーションシールです。お子さまのハロウィン仮装やイベント時にもおすすめ。ペイントよりも気軽で、剥がすのも簡単！ハロウィンシーズンにぴったりの遊び心たっぷりのアイテムです。

～ 売上の一部を動物保護活動へ寄付。保護猫たちの支援につながるネコクッキー缶 ～

「Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”ネコクッキー缶）」シリーズは、売上の一部を動物保護団体へ寄付いたします。寄付金は、身寄りのない動物たちを保護し、保護動物たちのケアや新しい里親を見つけるための支援活動に役立てられます。

【商品概要】

○商品名：Trick Miracle Cat Cookie Tin（“神様のいたずら”トリックネコクッキー缶）

○発売日：2025年9月1日（月）

○価格：2,800円（税込）／フェイスシール付き：3,000円（税込）

○販売期間：～10月31日（金）※なくなり次第終了

○取扱店舗：フェアリーケーキフェア全店（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷 東急フードショー店）、公式オンラインショップ（https://fairycake.jp）

※フェイスシール付きは、ルミネ新宿店とオンラインショップのみ販売となります。

※店舗により商品ラインナップが異なる場合がございます。

◆ ピスタチオ生バターサンド、秋限定で復活！

毎年大好評の「ピスタチオ生バターサンド」が、今年も秋季限定で登場。

イタリア産ピスタチオペーストを贅沢に使った生バタークリームを、香ばしく焼き上げたビスケットでサンド。表面にはミルクチョコをかけ、砕いたピスタチオナッツをトッピング。まろやかな風味とサクッとした食感が織りなす、ピスタチオ尽くしの贅沢スイーツです。

【商品概要】

商品名：フェアリークリームウィッチ ピスタチオ生バターサンド

販売価格：5個入 2,400円（税込）、単品 480円（税込）＊店頭では1個から購入可能

販売期間：2025年9月1日（月）～ 11月中旬（予定）

販売店舗：フェアリーケーキフェア全店舗（グランスタ東京店／ルミネ新宿店／渋谷 東急フードショー店）、公式オンラインショップ（https://fairycake.jp）

◆ Fairycake Fair〈フェアリーケーキフェア〉

カップケーキとビスケットのお店。2007年グランスタ東京開業を記念して誕生。手づくりのおいしさにこだわり、イギリス伝統のカップケーキをおいしくたのしく仕上げたカップケーキを中心に、フレッシュな生バターサンドや、食感が心地よいビスケットを取り揃えています。素材と製造工程にこだわり、季節の恵みで生まれる、思わず笑顔溢れる見ても食べてもたのしいお菓子を一つ一つ手づくりで毎日できたてのおいしさをお届けします。

＜公式サイト（オンラインショップ）・SNS＞

・WEB：https://fairycake.jp/

・Instagram：https://www.instagram.com/fairycake_fair/

・X（旧Twitter）：https://x.com/fairycakefair

・Facebook：https://www.facebook.com/fairycakefair

【店舗情報】

■フェアリーケーキフェア グランスタ東京店

・場所：東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅八重洲地下中央口改札内（JR東京駅構内地下1階グランスタ東京 銀の鈴エリア）

・営業時間：平日・土 8:00～22:00 / 日・祝 8:00～21:00

■フェアリーケーキフェア ルミネ新宿店

・場所：東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 ルミネ1 B2

・営業時間：10:00～21:00

■フェアリーケーキフェア 渋谷 東急フードショー店

・場所：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷 東急フードショー１.（渋谷マークシティ 1階）

・営業時間：10:00～21:00

【会社概要】

会社名：有限会社コンテンポラリープランニングセンター

代表者：杉浦 幸

本社所在地：東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL：https://www.cpcenter.net