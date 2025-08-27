70代以上が語る、再配達のリアルな悩みとホンネ～頻度・不便さ・改善要望まで年代別比較～（発送代行マッチングサイト″一括.jp″調べ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328239&id=bodyimage1】
オンラインショッピングの普及により、再配達や配送サービスは今や日常的な生活インフラとなりつつあります。しかし、再配達の依頼や受け取りに関する体験は、年齢層によって利便性の感じ方や不満の内容に差がある可能性があります。サービスを最適化するうえで、こうした世代ごとの“感じ方”に目を向けることが欠かせません。
そこで、発送代行・物流倉庫業者マッチングサイト『一括.jp（https://emeao.jp/ikkatsu-column/shippingagency_recommendation/ ）』は、70代以上の男女100名を対象に「再配達の頻度」「手間の感じ方」「改善してほしいサービス内容」に関するアンケートを実施しました。
本調査では、再配達に対する利用実態とともに、シニア層ならではの課題意識や改善ニーズが明らかになりました。物流・EC業界に携わる企業にとっても、今後のサービス設計やコミュニケーション設計の見直しに役立つヒントとなるはずです。
▼調査項目
調査1 ：過去3か月間における再配達依頼の回数
調査2 ：再配達依頼に対する負担感・手間の程度
調査3 ：配達サービスに求める改善点
まとめ：“高頻度”より“高効率”高齢者層の再配達ニーズとサービス設計
調査結果1：過去3か月で再配達を依頼した回数は？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328239&id=bodyimage2】
最も多かったのは「0回」と回答した人で、52.0％（52人）を占めています。再配達を一度も依頼していない人が過半数を占めており、自宅での受け取り時間の調整や置き配サービスの活用などによって、再配達そのものを回避している人が多いことが推察されます。
次いで「1回」が29.0％（29人）と続いており、全体の8割以上が再配達の経験をほとんどしていないという実態が見えてきます。
一方で、「2～3回」14.0％（14人）、「4～5回」4.0％（4人）、「6～9回」1.0％（1人）と、複数回依頼している人も一定数存在しており、生活リズムや受け取り体制の違いが影響している可能性も考えられます。
調査結果2：再配達依頼の手間をどう感じますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328239&id=bodyimage3】
最も多かったのは「あまり手間ではない」と回答した人で、28.0％（28人）でした。再配達依頼に対して大きな負担感を抱いていない人が一定数いることがわかります。
次いで「やや手間に感じる」27.0％（27人）と「全く手間ではない」18.0％（18人）が続いており、肯定・否定の意見が比較的拮抗している構図となっています。
また、「非常に手間に感じる」10.0％（10人）で、「やや手間に感じる」の27％と合わせると約40％が手間に感じている様子がうかがえます。
一方、「どちらともいえない」17.0％（17人）という中立的な立場の回答も存在しており、再配達に対する感じ方は人によってばらつきがあることがうかがえます。
調査結果3：改善してほしい再配達サービスはありますか？（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328239&id=bodyimage4】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、改善してほしい再配達サービスをより明確に把握できるようにしています。
