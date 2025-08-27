毎日の食卓に笑顔をプラスする漆器セット「アニマル柄お食事セット 茜」
毎日の食卓を楽しく演出する「アニマル柄お食事セット 茜」
本商品は、温かみのある茜色を基調としたデザインに、愛らしいアニマル柄をあしらった漆器のお椀と箸のセットです。動物たちの表情豊かなモチーフが、食事の時間に自然と笑顔をもたらします。漆器ならではの軽さと口当たりの良さ、そして耐久性を兼ね備えており、普段使いはもちろん、お子さまの初めての漆器としてもおすすめです。
また、専用箱入りで贈り物にも最適。誕生日や季節の行事、内祝いなど、大切な方へのギフトとしても喜ばれるアイテムです。
「アニマル柄お食事セット 茜」 は、伝統の技と現代の遊び心が融合した、毎日の食卓に彩りを添える逸品です。
アニマル柄お食事セット 茜 ～木製 漆塗り
https://naire-shop.com/naire-isuke-001/
名入れショップ堪能や
https://naire-shop.com/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328235&id=bodyimage1】
配信元企業：株式会社堪能や
