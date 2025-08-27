³ë¾þ¶èºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦Ê¿¾¾¿ÆóÀèÀ¸¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½·¼È¯¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤²¼¤í¤·
³ë¾þ¶è¤Ï¡¢¼¡¡¹¤È¸½¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤Ë¤è¤ëÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¶èÆâºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦Ê¿¾¾¿ÆóÀèÀ¸¡Ê¡Ö¥Éー¥Ù¥ë¥Þ¥ó·º»ö¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥º¡×¤Ê¤É½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜºîÉÊ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡¿¤Ò¤é¤Þ¤Ä¡¦¤·¤ó¤¸/70ºÐ/1955Ç¯8·î22Æü¡Ë¤Ë°ÍÍê¤·¡¢¥Ý¥¹¥¿ー¤È¥Á¥é¥·¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¾¾ÀèÀ¸¤Î¶¨ÎÏ¤Ï2019Ç¯¤«¤é·ÑÂ³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤ä¥µ¥Ýー¥Èº¾µ½¤Ê¤É¡¢¹ªÌ¯²½¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÁ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ø·Ù»¡´±¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¡Ù
·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ê¡Ö¸ýºÂ¤¬ÈÈºá¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¶âÁ¬¤ò¿¶¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢¥Ó¥Ç¥ªÄÌÏÃ¤Ë¤è¤êµ¶¤Î·Ù»¡¼êÄ¢¤äÂáÊá¾õ¤ò¸«¤»¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë¤Ï¡¢¡È·Ù»¡´±¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¾ìÌÌ¡É¤¬ÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Î¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ä¡¢ÎÏ¶¯¤¤¼ê½ñ¤¤ÎÉ®Ê¸»ú¤Ë¤è¤ê¡¢Ãí°Õ´µ¯À¤Î¹â¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¾¾ÀèÀ¸¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÆÃ¼ìº¾µ½¤ÏÇ¯¡¹¼ê¸ý¤¬¹ªÌ¯²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¼å¤¤¹âÎð¼Ô¤ÏÆÃ¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤âº¾µ½¤«È½ÊÌ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ÏºÊ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»¡´±¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¹²¤Æ¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¿È¶á¤Ê¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
·Ç½Ð¡¦ÇÛÉÛÍ½Äê
¥Ý¥¹¥¿ー¡§Ìó4,000Ëç
¡¦¶èÆâ¹Êó·Ç¼¨ÈÄ¡¡9·î1Æü～30Æü¡Ê300Ëç¡Ë
¡¦¼«¼£Ä®²ñ·Ç¼¨ÈÄ¡¡10·î1Æü～31Æü¡ÊÌó3,200Ëç¡Ë
¡¦·Ù»¡½ð¤Û¤«¸ø¶¦»ÜÀß¤Ç·Ç¼¨Í½Äê
¥Á¥é¥·¡§Ìó11,000Ëç
¡¡¡¦·Ù»¡¡¢¶¨ÄêÄù·ë»ö¶È¼Ô¡¢¶è¤òÄÌ¤¸¤Æ¶èÌ±¤ØÇÛÉÛ