HitPaw Edimakor、参考画像から動画生成機能を新搭載 クリエイティブAIコラ動画制作を効率化
AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」最新版に、新機能「AI参考画像から動画生成」が搭載されました。
本機能により、ユーザーが用意した静止画を基に、AIが自動で動きのある映像を生成することが可能となり、
クリエイターは自らのアイデアをより簡便かつ効率的に映像化できます。
たとえば、「マリオと一緒にゲームを楽しむシーン」や「未来的なSFイラストが動き出す世界」など、
従来は静止画でしか表現できなかったアイデアも、短時間で動画化することが可能です。
Edimakor最新版を無料体験→https://reurl.cc/ZNlKp6
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328216&id=bodyimage1】
「お盆セール-限定割引」
- 年間プラン：6,468円 3000AIクレジット
- 永久プラン：6,374円 10,000AIクレジット ←一番オススメプラン
今すぐ特別価格を見る→https://reurl.cc/2Ql1q6
Part1.「AI参考画像から動画生成」とは
本機能は、ユーザーがアップロードした1枚または複数の画像を解析し、構図や色彩を反映した動的映像を
自動生成するものです。複雑な撮影や編集作業を省略できるため、短時間で自由度の高い映像表現を実現します。
さらに、複数の参考画像とストーリー内容を組み合わせることで、キャラクターの一貫性を保った物語形式の動画も
生成可能です。この機能により、アニメ風の冒険動画や感動的なショートムービーなど、SNSでの物語投稿や
動画シリーズにも活用できる高度な表現が簡単に行えます。
機能ページ→https://reurl.cc/0WaArK
Part2. EdimakorでAIコラ動画作成手順
Step1. プロジェクトの新規作成
Edimakorのホーム画面から「新規プロジェクト」を選択し、「AI動画」内の「参考画像から動画生成」をクリックします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328216&id=bodyimage2】
Step2. 参考画像のアップロード
生成に使用する1枚または複数の画像を読み込みます。画像を「被写体」または「シーン」として設定することで、生成精度を向上させることが可能です。
Step3. 詳細設定の入力
各画像に対してテキストで指示を入力します。具体的な内容を設定するほど、生成される動画の完成度が高まります。
Step4. 動画設定と生成開始
動画の長さや解像度を指定後、「作成する」を選択すると、AIが自動で動画を生成します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328216&id=bodyimage3】
生成後の動画には、EdimakorのAI音楽・効果音生成機能を利用して、映像に最適なBGMや効果音を追加する
ことが可能です。編集後は無損出力に対応しており、高画質のまま保存できます。
活用例
● 旅行の写真を利用した短編動画の制作
● 商品コンセプト画像からのPR動画制作
● イラストを動画化しての提案資料活用
● アイデアを映像化し、SNSや動画プラットフォームで発信
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328216&id=bodyimage4】
まとめ
「AI参考画像から動画」機能は、映像制作のハードルを大幅に低減し、短時間で印象的な動画を作成できる新たな手段です。
AI音楽・効果音生成機能との組み合わせや無損出力対応による高画質保存にも対応しており、趣味の映像制作からプロフェッショナルな現場まで幅広く活用可能です。最新版HitPaw Edimakor 4.2.4で、新しい映像制作スタイルを体験してください。
最新版を無料ダウンロード→https://reurl.cc/ZNlKp6
【Edimakorについて】
HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワンのAI動画制作ソフトです。
テキストからの動画・音楽・効果音の生成、画像や参照映像によるAI動画作成、キーフレームによる演出編集、自動字幕生成やリアルなTTS音声合成、AIアバターの作成など、最新のAI技術を活かした多彩な機能を搭載。
WindowsとMacの両方に対応し、初心者からプロまで誰でも直感的に操作可能です。創る・伝える・魅せるのすべてを、HitPaw Edimakorがサポートします。
公式HP：https://edimakor.hitpaw.jp/
YouTube：https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan
Note：https://note.com/edimakor_japan
X（旧Twitter）：https://x.com/EdimakorJP
配信元企業：HITPAW CO.,LIMITED
