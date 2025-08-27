イラストレーター・瑠川ねぎ氏のオリジナルキャラクター「ルカワチャン」のぬいぐるみが登場！【2025年8月22日受注開始】
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、イラストレーター・瑠川ねぎ氏のオリジナルキャラクター「ルカワチャン」のぬいぐるみの受注を開始いたします。
ルカワチャン ぬいぐるみ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327597&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000327597&id=bodyimage2】
「ルカワチャン」のぬいぐるみが登場！
イラストレーター：瑠川ねぎ氏のオリジナルキャラクター「ルカワチャン」のぬいぐるみが登場！
ちょこんと置いておけるくらいのサイズ感でお部屋に飾ったりしてお楽しみいただけます！
もちろん、推し活のお供として色々な場所に連れて行ったりもできます。
ルカワチャンと一緒に新しい景色を探しに行きましょう！
◆商品情報◆
●商品名／
・ルカワチャン ぬいぐるみ 通常Ver.
・ルカワチャン ぬいぐるみ ネコカフェ店員Ver.
●価格／各6,600円（税込）
●発送予定／2026年1月
●素材／ポリエステル等
●サイズ／
・通常：全高 約17.5cm
・ネコカフェ店員：全高 約20cm
●発売元／ホビージャパン
●JAN／
・通常：4981932524825
・ネコカフェ店員：4981932524832
●販売／あみあみ、メロンブックス
※画像はサンプルとなります。実際の商品とは異なる場合がございます。
◆権利表記◆
（C）瑠川ねぎ
◆関連リンク◆
●瑠川ねぎ氏 公式Xアカウント／https://x.com/negi_musya
●あみあみ／https://www.amiami.jp/
●メロンブックス／https://www.melonbooks.co.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
プレスリリース詳細へ