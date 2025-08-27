【前編】20代の検索行動を徹底解明！「AI検索と従来型検索（Google等）」のリアルな利用実態と信頼性|SEO会社ランクエスト調べ
生成AIの普及により、従来の検索エンジン（GoogleやYahoo!など）とAI検索サービス（ChatGPTやGeminiなど）が検索手段として併存する時代が到来しています。情報を探す手段が多様化するなかで、特にデジタルネイティブである20代は、それらをどう使い分け、どのように信頼し、どんな場面で活用しているのでしょうか。
そこで、SEO対策で検索結果1位（※注）の実績を持つランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、20代男女100名を対象にアンケートを実施。検索手段の選択理由や利用シーン、信頼度、そして項目別の利用傾向について詳細に分析しました。
AI（ChatGPTやGemini 等）と従来型検索（GoogleやYahoo! 等）、それぞれが果たす役割の違いに着目しながら、変化する検索行動の現在地を明らかにします。
目次
◆ 調査1： 従来型検索とAI検索の使い分け実態
1-1．従来型検索エンジンが依然として主流
1-2．AI検索との併用層も一定数存在
1-3．AI検索「のみ」はまだ少数派
◆ 調査2： 情報の信頼性
2-1．信頼性に関する見解の分かれ目
2-2．従来型検索を信頼する層も依然として存在
2-3．信頼性に対する慎重な姿勢
◆ 調査3： AI検索の活用場面
3-1．利用していない人が過半数を占める状況
3-2．利用している層は多様な場面で活用
3-3．利用目的にはばらつきも見られる
◆ 調査4： 従来型検索の活用場面
4-1．日常的な調べ物に強みを発揮
4-2．知識の裏付けや深い理解のための利用
4-3．使われにくい領域と未活用の存在
◆ まとめ： 20代は「調べる」と「考える」をツールで使い分けている
・日常的な情報収集は従来型検索が圧倒
・専門分野の解説では両者が拮抗
・思考支援・個別対応はAI検索がリード
・20代は検索の目的ごとに“最適ツール”を見極めている
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000328241/
（注） 2025年1月9日に東京都新宿区で、PCブラウザーからGoogle検索を行い、その結果を測定しました。検索キーワードは「SEO対策」で、クッキーや履歴を削除した上で計測しています。なお、他の地域やデバイス、検索タイミング、検索エンジンのアルゴリズムの変更などによって、順位が変動する場合があります。
1．情報検索の際に、従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索 （ChatGPTやGemini 等）をどのように使い分けていますか？
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328240&id=bodyimage2】
1-1．従来型検索エンジンが依然として主流
最も多かったのは、「ほぼ従来の検索エンジンのみを使用している」という回答で、全体の49％（49人）を占めており、従来型検索エンジンが依然として主流であることがわかります。
また、「従来型検索エンジンが主で、AI検索は補助的に使う」と回答した人も18％（18人）で、合計で67％（67人）が従来型検索を主に使っている結果となりました。
この傾向は、従来型検索エンジンの信頼性や情報網羅性が依然として高く評価されていることを示しています。
1．情報検索の際に、従来型検索エンジン（GoogleやYahoo! 等）とAI検索 （ChatGPTやGemini 等）をどのように使い分けていますか？
1-1．従来型検索エンジンが依然として主流
最も多かったのは、「ほぼ従来の検索エンジンのみを使用している」という回答で、全体の49％（49人）を占めており、従来型検索エンジンが依然として主流であることがわかります。
また、「従来型検索エンジンが主で、AI検索は補助的に使う」と回答した人も18％（18人）で、合計で67％（67人）が従来型検索を主に使っている結果となりました。
この傾向は、従来型検索エンジンの信頼性や情報網羅性が依然として高く評価されていることを示しています。