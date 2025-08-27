中森明菜サスペンスドラマ「悪女」シリーズ2作を8/31(日)再放送！CSホームドラマチャンネル

CSホームドラマチャンネルで8月31日(日)午後7:30から２作連続放送！

「悪女A・B」 8月31日(日)午後7:30～

中森明菜が挑んだ、衝撃の二役！全く違うタイプの悪女を演じる！

放送から30年以上…今なお色褪せない幻の作品！

中森明菜が、全く異なる二つの悪女像を鮮烈に演じ分けた衝撃のドラマ。結婚による保険金殺人を繰り返す女と、男二人を操り宝石強盗を企てる女――。放送当時、その過激な内容と中森明菜の妖艶かつ凄みのある演技で大きな話題を呼んだ。

「悪女A」で演じるのは、若さと美貌を武器に富裕な男たちを次々と手玉に取り、保険金を騙し取るカスミ。結婚後わずか3ヶ月の夫を事故に見せかけ殺害した後、次のターゲットである商社重役に近づく。さらには事件の真相を追う保険調査員さえも色仕掛けで翻弄する、その大胆不敵な悪女ぶりはまさに圧巻だ。

一方「悪女B」では、年上の男と若い男を巧みに操り、宝石店強盗をやってのける新子を演じる。発煙筒を使い宝石を強奪、仲間さえも出し抜き、宝石を独り占めしようとする冷酷で狡猾な悪女ぶりが見ものだ。

清純な顔の裏に隠された悪意、欲望のために男たちを翻弄する妖しさ、そして目的のためには手段を選ばない冷酷さ。中森明菜が演じる二人の悪女をご堪能あれ。

「悪女A」/1991年

[脚本] 中園ミホ [演出] 若松節朗

[出演] 中森明菜、岡田真澄、古尾谷雅人、山田辰男

「悪女B」/1991年

[脚本] 塩田千種 [演出] 若松節朗

[出演] 中森明菜、坂上忍、阿藤海、藤田タカシ

「悪女II サンテミリオン殺人事件」 8月31日(日)午後9:15～

「悪女II サンテミリオン殺人事件」(C)共同テレビジョン

大きな反響を呼んだ中森明菜主演「悪女」シリーズ第2弾！

美しいフランスを舞台に、愛憎と陰謀が交錯する。

フランス・サンテミリオンを舞台に、愛と欲望が渦巻く人間関係、そして絡み合う殺人事件の謎が展開する。中森明菜が演じるのは、前作とは一線を画す新たな悪女・伶子。父に溺愛されて育った娘が愛に目覚めたとき、次々と血なまぐさい殺人事件が起き始める。伶子の美しさと妖艶さが、ドラマのミステリアスな雰囲気をさらに際立たせる。

1993年

[脚本] 金谷裕子 [演出] 若松節朗

[出演] 中森明菜、保阪尚希、古尾谷雅人、細川俊之、川谷拓三

