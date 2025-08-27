ライフカードと大阪観光局がオフィシャルパートナー（ゴールド）を締結！キャッシュレス決済で大阪を盛り上げる！

ライフカード株式会社

ライフカード株式会社（代表取締役社長：増井 啓司、以下「ライフカード」）は、2025年6月1日に公益財団法人大阪観光局とオフィシャルパートナー（ゴールド）契約を締結いたしました。





今回は、このオフィシャルパートナーの締結に至る背景や今後の取り組みについてご紹介します。







キャッシュレス決済ニーズに応える「Vプリカ」

ライフカードが発行するVisaプリペイドカード「Vプリカ」は年齢制限がなく、クレジットカードを持たない若い世代の方々でもご利用が可能です。

近年、大阪府においては観光や日常生活でのキャッシュレス決済のニーズが高まっており、誰もがシームレスに決済できる手段を必要とされています。ライフカードではそのようなニーズに応えるため、キャッシュレス決済手段として有用なＶプリカによる安心安全なキャッシュレス決済の利用促進を目指して、公益財団法人大阪観光局とパートナーシップを締結しました。











チャージ式のVisaプリペイドカード「Vプリカ」

「Vプリカ」は、アカウント登録だけですぐに発行できるチャージ式のVisaプリペイドカードです。

審査も不要で、スマートフォンアプリからアカウント登録が行えます。

アプリでは、ホーム画面にVプリカが表示され、コンビニで購入したチャージコードやクレジットカードなど、お好みの方法でチャージして利用することができます。















さらに、チャージした金額の範囲内であれば、クレジットカードと同様に世界中のVisa加盟店で利用が可能になります。またリアルカードを発行することで、ネットショッピングだけでなく実店舗での支払いも利用できます。















安心安全なキャッシュレス決済で、体験をシームレスに。

今回のパートナーシップ締結を踏まえ、ライフカードは大阪府民および国内外からの来訪者の方々にとって、より快適で安心な決済を体験いただけるよう貢献してまいります。

さらに、キャッシュレス化のさらなる推進とともに、キャッシュレス決済に関するリテラシー向上にも努めてまいります。

チャージ式で上限管理ができる「Vプリカ」は、特に教育や修学旅行等で訪れる学生の皆さまに便利なサービスです。さまざまな方にご活用いただくことにより、観光地でのスムーズかつ安心安全な決済を提供します。





記者会見でPR

今回のリリースを発表した7月29日、大阪観光局主催の定例記者会見が実施され、ライフカードを代表して咄下専務が登壇しました。











大阪観光局・溝畑理事長（右）とライフカード・咄下専務（左）





会見にはテレビや新聞社など多くのメディアが集まるなか、大阪観光局・溝畑理事長は「観光客のシームレスかつ安心安全な決済において、大変意義のあるサービス。今後のライフカード様に期待しております」とメッセージ。





溝畑理事長のお言葉を受けて、咄下専務は「Vプリカを通じて、大阪府民の皆さまの生活利便性向上と大阪を訪れる国内外の多くの観光客の方々が快適に観光できるよう、これからも尽力していきたい」と述べました。



















大阪観光局とライフカード、パートナーシップをより深めながら、より快適な決済サービスの提供に向けて今後も注力していきます！









