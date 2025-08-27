有限会社夢工房ワリタの全株式取得（子会社化）に関するお知らせ

株式会社MySauna（左）MySauna代表取締役社長 小原と 夢工房ワリタ 代表取締役 割田氏

株式会社MySauna（東京都千代田区 以下、「MySauna」）は、2025年8月27日をもって、

有限会社夢工房ワリタ（群馬県吾妻郡 以下、「夢工房ワリタ」）の全株式を取得いたしました。

夢工房ワリタは、MySaunaの「完全子会社」となります。

両社が積み上げてきた「日本の職人の技術」駆使して、さらに高品質な製品をお届けして参ります。

◇「夢工房ワリタ」会社概要

企業名 ：有限会社夢工房ワリタ

代表者 ：代表取締役：割田 祐治

※8月27日より、代表取締役は小原が就任致します。

本社 ： 群馬県吾妻郡中之条町大字横尾994

電話番号 ：0279-75-2218

ホームページ ： https://yume-k.jp/

創業 ：1996年11月

免許許可登録 ：建築士事務所 登録 第4012号 建築業許可 知事(般-3) 第11992号

事業内容 ：木造骨太住宅／自然素材健康住宅／リフォーム全般／スーパーウォール工法子育て支援住宅

■買収の意義・目的

MySauna代表の小原は、創業当初から、「日本の職人の技術」の市場価値を最大化し、未来へ継承していきたい、という強い理念と想いがございます。

小原は前職のM&Aコンサル時代より、様々な技術を強みに持つ企業や職人たちとお会いし、後継者がいなければ、途絶えてしまう「貴重な日本の職人の技術」が世の中に多くあることと、それを若者に承継していく受け皿が整っていないことに強い危機感を感じています。

これまでもMySaunaでは「高品質な自宅用・事業用サウナを製造する日本の職人の技術」を未来へ継承していくべく、マーケティングDXや新製品開発・事業提携など、積極的な事業投資・運営を行って参りました。

今回、群馬県吾妻郡で、約50年もの間、顧客満足度を追求し地域に根差した技術・文化をもつ夢工房ワリタをグループ化し、新たな事業シナジーを生み出していくことで、「日本の職人の技術」を、未来へ継承して参ります。

■MySauna×夢工房ワリタのシナジー

MySaunaは、これまで「職人の手作り」で、国産ヒノキを使用した自宅用・事業用サウナを製造して参りました。

夢工房ワリタは、約50年、寒暖の差が激しい群馬県吾妻郡では地域特有の技術が必要であり、お客様に安心・安全・高品質な「木造戸建て住宅」を「職人の手作り」にて提供しております。両社の職人の技術ノウハウを融合することで、世界一の高品質なサウナ・戸建て住宅の提供を目指して参ります。

【想定している事業シナジー】

・技術ノウハウの共有： 両社がこれまで培ってきた「職人の技術」を組み合わせた技術力の向上とさらなる高品質化。

・販売力強化： 両社の既存顧客へのクロスセルによる売上拡大。

・コスト効率化： 高品質な国産木材の調達・購買の一元化によるコスト削減。

・マーケティングDXによる効率化：MySaunaのマーケティングDXノウハウを両社で活かし、マーケティング投資の効率化を図ります。

■夢工房ワリタが届けてきた、「約50年のお客様の信頼」をMySaunaは継承します。

夢工房ワリタは、約50年もの間、「お客様に後悔させないマイホーム」を提供し続けてきました。

割田氏は、「弊社で建ててよかったと思っていただく」ために、

接客・建築プランの提案・アフターフォロー、全ての面でお客様ファーストの事業運営をして参りました。

夢工房ワリタ 割田氏

この「お客様に向き合う姿勢」を、家庭用サウナ製造メーカーとして同じようにお客様に誠実に向き合ってきたMySaunaが継承し、未来へ繋いでいければと思っております。

■今後の展望

MySaunaは、夢工房ワリタの職人の力を活かし、「サウナ建築」「オーダーメイドサウナ施工」の事業も強化して参ります。

また、夢工房ワリタの戸建て住宅にも「自宅用サウナ」を積極的にご提案させていただき、

新築戸建て住宅に、「あなたのためのマイサウナ」をお届けして参ります。

MySaunaのサウナ建築の事例夢工房ワリタが手がけた物件の事例

■MySaunaについて

国産品質にこだわる、自宅・事業用サウナの専門メーカーとして、私たちは旅館、ホテル、温浴施設、マンション、戸建て、別荘など、多様な空間に最高品質のサウナをご提供しております。

近年、心と身体の癒しの場として、サウナはますます重要な存在となっています。

弊社のサウナは、最高温度110℃、セルフロウリュ対応の高性能設計を採用しながらも、家具のようにシンプルかつ洗練されたデザインで、容易に設置が可能です。

確かな品質と快適性を兼ね備えたサウナで、贅沢なリラクゼーション空間をお届けいたします。

【会社概要】

企業名 ：株式会社MySauna

代表者 ：代表取締役 小原 錫満

ショールーム ：東京都千代田区西神田2-3-3 三久ビル１０１号室

電話番号 ：03-6686-4674

ホームページ ：https://my-sauna.jp/

メールアドレス：info@my-sauna.jp

