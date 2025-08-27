第４回フォークリフトオペレーターコンテスト開催 グループ各社の精鋭が技術を競う―女性初の優勝という快挙も
ＳＢＳグループ（代表：鎌田正彦、本社：東京都新宿区）は、８月23日（土）、トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター東京（千葉県市川市）にて「第４回ＳＢＳグループ フォークリフトオペレーターコンテスト」を開催いたしました。本大会は、オペレーターの運転技能および安全意識の向上を目的とし、全国のグループ各社から選抜された選手が集い、熱戦を繰り広げました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328238&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328238&id=bodyimage2】
■開催の目的
本コンテストは、ＳＢＳグループのフォークリフトオペレーターに求められる高度な運転技能や関係法令、車両構造などに関する専門的な知識を競い合う場として開催するものです。オペレーター一人ひとりが自身の業務に対する自覚と誇りを持つことにより、安全意識のさらなる向上を図り、労働災害及び商品事故の未然防止につなげていくことを目的としています。
■競技内容と当日の様子
当日は、全国のグループ各社から選抜されたカウンター式フォークリフトオペレーター10名、リーチ式フォークリフトオペレーター10名の計20名が出場しました。競技は1.5トンバッテリー式フォークリフトを使用し、運転操作・車両点検・学科の３種目で構成。操作技術だけでなく安全意識や基本動作の正確さも重視される中、選手たちは日頃の研鑽の成果を発揮して全力を尽くし、関係者からは温かい声援が送られました。
■結果・勝者コメント
【カウンター部門】
優勝 西田浩和 ＳＢＳロジスター（株） 那須営業所
２位 前島忠 ＳＢＳロジスター（株） 那須営業所
３位 佐藤秀俊 ＳＢＳ三愛ロジスティクス（株） 東北物流課
カウンター部門で優勝した西田選手は、ほぼ全ての種目でトップ級を記録する圧巻の成績で、「普段通りのパフォーマンスを心がけた結果だと思います」と語りました。
【リーチ部門】
優勝 秋月美和 ＳＢＳフレックネット（株） 大分営業所
２位 齋藤葉槻 ＳＢＳ ＮＳＫロジスティクス（株） 流山倉庫
３位 小又麻美 ＳＢＳフレックネット（株） 八戸営業所
リーチ部門で優勝した秋月選手は女性として初めての優勝者で、ドライバーコンテストをはじめとする当社主催の他のコンテストを通じても初の快挙となりました。秋月選手は「大会を通じてフォークリフトについて再度学ぶことができたので、今後に活かしていきます」と述べました。
＜開催概要＞
コンテスト名： 第４回ＳＢＳグループ フォークリフトオペレーターコンテスト
開催日 ： 2025年８月23日（土）
開催場所 ： トヨタＬ＆Ｆカスタマーズセンター東京（千葉県市川市）
競技部門 ： カウンター式フォークリフト部門、リーチ式フォークリフト部門
出場選手 ： 計20名（カウンター10名、リーチ10名）
競技内容 ： 運転操作・車両点検・学科 各100点 / 300点満点
審査 ： トヨタＬ＆Ｆ東京株式会社の審査員
■ご参考
＜ＳＢＳグループ概要＞
持株会社：ＳＢＳホールディングス株式会社（ＳＢＳグループ持株会社）
設立：1987年12月
代表者：代表取締役社長 鎌田 正彦
上場：東京証券取引所プライム市場（証券コード：2384）
本社住所：東京都新宿区西新宿８丁目17番１号 住友不動産新宿グランドタワー25階
資本金：39億円
売上高：4,481億円（連結、2024年12月期）
従業員数：22,562名（うち正社員10,903名、連結）
事業内容：ＳＢＳグループは、1987年の創業以来、物流ならびに物流に付帯するサービスを充実させ、ワンストップの物流サービスをご提供することで、お客様の利益創造に貢献してまいりました。グループ内には、食品から超重量物までさまざまな商品を扱う企業群、路線、区域、即日配送まで多様な配送形態にお応えできる企業群、そして、物流施設開発、環境物流などの専門的な企業群を有しています。
ＵＲＬ：https://www.sbs-group.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
ＳＢＳホールディングス株式会社 ＩＲ・広報部
e-mail：contact11@sbs-group.co.jp
※ 当資料に掲載されている情報は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがございますので、あらかじめご了承ください。
配信元企業：ＳＢＳホールディングス株式会社
