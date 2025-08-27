シンガーソングライター・ 砂月凜々香、松隈ケンタプロデュースの新曲「START DASH★」リリース

アソビシステム株式会社

福岡県出身のシンガーソングライター・砂月凜々香が、4thシングル「START DASH★」を8月27日（水）に配信リリースした。

2017年よりアーティスト活動開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞。2019年には「恋する週末ホームステイ」（ABEMA）をはじめ、数々の番組に出演し、高い歌唱力でも話題を呼んだ砂月凜々香。また、YouTubeの優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得するなど、ネクストブレイク候補として注目を浴びている。

今作は、同郷である福岡県出身の松隈ケンタ氏が楽曲提供・プロデュースを務めており、砂月が音楽活動の中で感じる「焦燥」や「葛藤」、そしてそれを乗り越えていく「希望」を、唯一無二の歌声で表現。シンプルかつ勢いのあるロックサウンドに、砂月の突き抜けるような歌声が聞く者の心を掴む。これまでSNSやライブシーンで積み重ねてきたファン層と、より広い音楽ファン層を繋ぐ架け橋となる、新たなステージを切り開く一曲に仕上がっている。

なお、楽曲は8月24日（日）に開催された1stワンマンライブで披露されており、エネルギー溢れる歌声とメロディで会場中のファンが大いに盛り上がった。8年間の活動の想いを詰め込んだ、砂月凜々香の“新たなスタート”となるこの楽曲を聞き逃しなく！

左：砂月凜々香 右：松隈ケンタ氏

■砂月凜々香 コメント

この楽曲は、松隈ケンタさんに楽曲提供・プロデュースしていただきました。

アーティスト人生初のワンマンライブを迎えるにあたり、「ここから私の物語が始まる！」という想いをテーマに、ロックなサウンドに青春のエネルギーを込めて歌詞を書きました。

夢はひとりで叶えられるものではなく、応援してくれるみなさんがいるからこそ形になる。私の夢も、みんなの夢も、これからずっと続いていく。アーティストとして活動してきた8年間の想いをぎゅっと詰め込んだ一曲なので、ぜひ歌詞にも、メロディにも注目しながら聴いていただけたら嬉しいです。

■作家・松隈ケンタ氏 コメント

今回の楽曲は彼女の持つポジティブで元気いっぱいなイメージと、突き抜けるような歌声を意識して制作しました。

RECでは、彼女が持っているエネルギーをそのまま、細かいテクニックよりも“勢い”を大事にしました。テイクを重ねるごとにどんどん表情が出てきて、“これが彼女のスタートだな”と感じられる瞬間がありました。

サウンド面では、シンプルだけどしっかりロックに、ギターのザラつきやドラムの突き抜け感を意識しました。派手さというより、彼女の声が真ん中で光るための土台を作ったイメージです。ライブで鳴らしたときに一体感が生まれるような一曲になりました！

＜リリース概要＞

砂月凜々香 4th Digital Single「START DASH★」

配信日：2025年8月27日（水）

配信URL：https://lnk.to/START_DASH

主要音楽配信サイト、定額制音楽ストリーミングサービスにて配信

＜砂月凜々香 Profile＞

2000年8月17日生まれ、福岡県出身の25歳。

2017年よりアーティスト活動を開始し、地元福岡でのオーディションでは数々の賞を受賞し、路上ライブなど精力的に活動。

2019年にはAbemaTV「恋する週末ホームステイ」に出演し話題を呼んだ。

その後、日本テレビ「ものまねグランプリ」や「熱唱!ミリオンシンガー」に出演し高い歌唱力で注目を集める。

昨年、優里ちゃんねるにて開催された「天歌一武道会」にてグランプリを獲得し、さらなる活躍に向け日々躍進中。

天然泣きハスキーボイスで、そっとあなたの心に突き刺さる。

YouTube：https://www.youtube.com/@satsuki_ririka

X：https://twitter.com/satsuki_ririka

Instagram：https://www.instagram.com/satsuki_ririka_/

TikTok：https://www.tiktok.com/@satsuki_ririka