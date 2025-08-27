ユニオンシンク、AI検索機能を文書管理システム「文書デザイナー」に搭載

株式会社ユニオンシンク

幅広い業界へ自社開発ソフトウェア「デザイナーシリーズ」を展開する株式会社ユニオンシンク（本社：大阪市中央区、代表：西谷 洋志、以下当社）は、当社が提供する文書管理システム「文書デザイナー for GxP」および「文書デザイナー」に、AI検索機能を新たに搭載しました。

電子化した文書を探す際に、単語の完全一致だけではなく、AIを使ったあいまい検索にも対応可能となりました。

■搭載の背景

近年AIは急速に進化しており、さまざまな業界、日常の生活に浸透しています。特に生成AIやエージェント型AIの登場によって、人間の仕事の一部を肩代わりできることが現実になり、「時代の求める技術」として多方面での活用が急速に進んでいます。ITやソフトウェア開発の分野でも顕著であり、ソフトウェアにAIを搭載することは単なる付加価値ではなく、必然的な機能強化といえます。

こうした時代の趨勢に鑑みながら、さらなる製品の機能強化と価値創出を目指し、商品企画部にAIチームが発足しました。「デザイナーシリーズ」におけるAIの活用について企画および実装に取り組んでおり、最初の実装機能として「AI検索機能」のリリースに至りました。



※AIエンジンの開発はしておりません

■AI検索機能の概要

今回の「文書デザイナー for GxP」「文書デザイナー」のバージョンアップでは、従来の「全文検索」（完全一致）に加えて「AI検索機能」をオプションとして追加しました。

意味が同じで違う表現（略称表記など）や送り仮名の表記揺れがあっても1回の検索結果として提示します。

- 完全一致する検索ワードが思い出せない- 送り仮名の表記揺れで検索に手間が発生している

といった悩みを、AIの利用によって解決します。

■リリース日

2025年8月22日

会社概要

株式会社ユニオンシンクは自社開発ソフトウェアである「デザイナーシリーズ」の提案や各種システムの受託開発を中心に、業務の全体最適を見据えたトータルソリューションの提案から、導入・運用・保守サポート・教育に至るまで、ワンストップで実施しています。

お客様にとって唯一無二のパートナーとなり、共に新たな価値を創造していきたいという思いから、バリュープロポジションマインド（VPM）を理念として掲げ、私たちと私たちに関わるすべての人をITで豊かにし社会に貢献し続ける企業を目指します。

所在地（大阪本社）：〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 4-11-28 JPR心斎橋ウエスト5F

代表者名 ：西谷 洋志

資本金 ：1億円

事業内容 ：パッケージソフト開発・販売・導入・保守サポート、システム受託開発

自社サイト ：https://www.utc-net.co.jp/