沖縄初開催！次世代AI飛行カメラ『HOVERAir X1 PROMAX』無料体験会

ドローンおよびAI飛行カメラ分野のリーディングカンパニーZERO ZERO ROBOTICSはは、「HOVERAir X1 PROMAX」を実際に体験できる無料体験会を、沖縄県糸満市の平和創造の森多目的広場にて開催いたします。

本イベントでは、今年5月に発表した8K映像撮影が可能な高性能モデル「HOVERAir X1 PROMAX」と、わずか99gの超軽量化した日本発モデル「HOVERAir X1 Smart」の両モデルを実際に体験いただけます。初心者から上級者まで幅広い方に、次世代スマートドローンの魅力をお試しいただける貴重な機会です。

講師には、沖縄県ドローン普及協会 副理事長の吉元玲雄氏を迎え、HOVERAirの操作やドローン飛行の注意事項などを分かりやすくご紹介します。

イベント概要

日時：2025年9月13日（土）

第1部 13:00～14:00（12:45 受付開始）

第2部 15:00～16:00（14:45 受付開始）

会場：平和創造の森 多目的広場（〒901-0352 沖縄県糸満市山城449）

※雨天時は「豊見城市立中央公民館」にて開催予定

講師：吉元玲雄氏

株式会社BUDDY代表取締役/沖縄県ドローン普及協会副理事長

二等無人航空機操縦士の資格を持ち、テレビや雑誌などのドローン空撮を担当。

主な実績：中村倫也 続きの本『蓑唄（みののうた）』写真集空撮担当。

テレビ東京「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」ドローン空撮担当。





定員：各回先着15名様

参加費：無料

お申し込み：https://forms.gle/2hDYDwEpnDUSLs3B6

HOVERAir X1 PRO/PROMAX

コントローラー不要で飛ばせる X1シリーズの特長を継承しつつ、HOVERAir X1PROおよびPROMAX は、これまでの手軽さはそのままに、より高品質な映像、優れた耐久性、強化された安全機能を備えた最先端のAI飛行アクションカメラが、撮影体験を次のレベルへと引き上げます。簡単に誰でも次世代の飛行カメラ体験がついに実現。

HOVERAir X1 Smart

ポケットサイズのパーソナルAI飛行カメラで、わずか99gの超軽量化した日本発モデルです。航空法上求められる許可・承認が必要なく、誰でも気軽に楽しめる次世代ガジェットです。リモコン不要で手のひらの上で離着陸し、AIを搭載しあらかじめプログラムされている5種類以上の飛行モードを使い、被写体追尾、360°パノラマ撮影、スマート音声操作など、初心者から旅好きまで幅広くご利用いただける高性能な機能を備えています。一人一人の思い出を鮮明に残すことができるあなた専用のカメラマンとしていつでもお使いいただけます。

