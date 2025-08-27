ラベル＆特製BOXデザインのオリジナルカクテルが販売中！

株式会社コレカティス

株式会社コレカティス(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋大樹、以下：CORECATIS)は、当社が運営するCORECATIS VIRTUAL PROJECT所属の「苺月ろあ」「柊めあり」のオリジナルカクテルが宮下酒造さんから絶賛販売中です！

「苺月ろあ」

・オリジナルカクテル＆ラベル制作権（限定100本制作）

・外箱用オリジナルシール制作権

・池袋駅広告掲載権（掲出面積：大）

・オリジナルマドラー制作権（限定50本制作）

「柊めあり」

・オリジナルカクテル＆ラベル制作権（限定50本制作）

・外箱用オリジナルシール制作権

50セット限定となっておりますので、ご購入はお早目に！

■『宮下酒造』について

『宮下酒造』は日本酒 地ビール 焼酎 梅酒 ジン ウイスキーなど様々な酒類を製造・販売する総合酒類メーカーです。

宮下酒造は100年の歴史があり、日本酒は「極聖」、地ビールは「独歩」が代表銘柄です。

日本酒、地ビール、焼酎、リキュール、ウィスキー、スピリッツ等々取り扱いございますので、ECサイトをご覧ください。

HP・EC：https://www.msb.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/msbcojp/

X：https://x.com/msbcojp

youtube：https://www.youtube.com/@msbcojp/videos

■池袋駅広告掲載

2025年8月25日～8月31日まで池袋駅JR北改札に看板が掲載されておりますので、ぜひ一度お立ち寄りください！

■対象ライバー

「苺月ろあ」

X：https://x.com/Izukiloa_17

17LIVE：https://17.live/s/u/cbe5e57c-4151-4456-8528-cd092781e27f

【一言メッセージ】

「限定パケは今だけ！ろあは、お酒甘いの以外苦手なんだけど…こーれアルコールの味が強すぎず、めっちゃ後味スッキリでとっても飲みやすかった！ろあは氷を入れて飲むのが好きでした！ぜひご賞味ください！」

「柊めあり」



X：https://x.com/Meari_vliver

17LIVE：https://17.live/s/u/08fa8a95-27b2-403b-bee0-b140f804dd70

【一言メッセージ】

「すっきり！さっぱり！夏にぴったりなお酒といえば！ウォッカレモンサワー！香りや酸味が良くて、暑い夏との相性抜群です！みんなもめありと一緒に乾杯しよ？50本限定になっているので、絶対にGETしてね！(ハート)」

■CORECATISとは

“世の中をエンターテイメントへ”をミッションに掲げ、世の中のあらゆるモノゴトをコンテンツ化し、「発見をおもしろさへ」と昇華させるエンターテイメントを発信していく事を目的に Talent、LIVERの育成を行っております。

累計 Talent、LIVER数は1000名を超え、今もなお拡大を続けているライブ配信業界最大手の企業です。

■CORECATIS VIRTUAL PROJECTとは

誰もが理想の自分の姿を思い描いた事はあると思います。

その理想を私たちと一緒に形にしませんか？

業界最大手のLIVE配信事務所が主催する 100人オーディション

あなたのなりたい自分を実現させ 活躍のステージをご用意致します。

年齢、外見、キャリアでの選考は一切考慮せず、純粋な”才能”だけで勝負する オーディション型プロジェクト

新しい自分に生まれ変わり、「なりたい自分」「なりたかった自分」になって夢を叶えましょう

■「CORECATIS VIRTUAL PROJECT」バーチャルライバーオーディション特設サイト

オーディション特設サイト：https://corecatisvirtual-project.com/

お問い合わせ窓口：info@corecatis.com

＊現在は三期生オーディションを開催中で 合格者にはPC/モニター/オーダーメイドアバター(LIVE2D)が無償貸与されます。

■応募条件

・専属契約が可能な方

・ストリーミング配信が可能な方

・満20歳以上の女性

・SNSで積極的に活動が可能な方

■会社概要

・会社名 : 株式会社コレカティス

・オフィス : 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー15階

・代表者 : 高橋大樹