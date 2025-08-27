駅スタンプアプリ「エキタグ」JR東日本高崎線の全駅に拡大！上越新幹線、北陸新幹線、湘南新宿ラインの対応駅拡大！「～高崎線全駅エキタグ導入記念～懐かしの新特急エキタグスタンプラリー」開催！

株式会社ジェイアール東日本企画

◎株式会社ジェイアール東日本企画が提供する駅スタンプアプリ「エキタグ」では、2025年9月1日（月）より、JR東日本の高崎線のエキタグ対応駅が全駅に拡大、上越新幹線・北陸新幹線・湘南新宿ラインの対応駅が拡大します。

◎高崎線全駅エキタグ導入を記念して、2025年9月1日（月）より、「～高崎線全駅エキタグ導入記念～懐かしの新特急エキタグスタンプラリー」を開催します。スタンプラリー期間中に、対象駅のエキタグを獲得すると、かつて高崎線で活躍した新特急のヘッドマーク限定オリジナルスタンプをプレゼント！ぜひこの機会に、高崎線で鉄道の旅をお楽しみください！

■デジタル駅スタンプ「エキタグ」の対応路線・対応駅拡大

（１）設置駅とスタンプデザインJR高崎線、JR湘南新宿ラインスタンプ帳ラベル

【追加設置駅：14駅】

宮原駅、上尾駅、北上尾駅、桶川駅、北本駅、鴻巣駅、北鴻巣駅、吹上駅、熊谷駅、籠原駅、

岡部駅、神保原駅、新町駅、倉賀野駅

JR上越新幹線・北陸新幹線スタンプ帳ラベル

【追加設置駅：2駅】

熊谷駅、本庄早稲田駅

（２）スタンプの取得時間・取得場所

デジタルスタンプ設置駅には NFC タグのサインを掲出いたします。設置スタンプの取得時間、取得

場所は、アプリ内スタンプ帳の各駅の「i」マークをタップし、ご確認ください。

■「～高崎線全駅エキタグ導入記念～懐かしの新特急エキタグスタンプラリー」の開催

（１）実施期間 2025年9月1日（月）～2025年12月31日（水）

（２）主 催 東日本旅客鉄道株式会社 高崎支社

（３）実施概要

１.対象箇所

●対象駅（19駅）★：エキタグ新規導入駅

★宮原駅、★上尾駅、★北上尾駅、★桶川駅、★北本駅、★鴻巣駅、★北鴻巣駅、

★吹上駅、行田駅、★熊谷駅、★籠原駅、深谷駅、★岡部駅、本庄駅、★神保原駅、

★新町駅、★倉賀野駅、高崎駅、★本庄早稲田駅

２.達成条件と特典

●5駅達成賞

対象駅のうち5駅のスタンプを集めた方に、新特急「あかぎ」ヘッドマークのオリジナル

限定スタンプをプレゼントします。（※自動付与）

●10駅達成賞

対象駅のうち10駅のスタンプを集めた方に、新特急「草津」ヘッドマークのオリジナル限定

スタンプをプレゼントします。（※自動付与）

●19駅達成賞

対象全19駅のスタンプを集めた方に、新特急「谷川」ヘッドマークのオリジナル限定スタン

プをプレゼントします。（※自動付与）

＜達成スタンプデザイン一覧＞

左から5駅達成賞、10駅達成賞、19駅達成賞

今後も、多くのお客さまに鉄道でのお出かけを楽しんでいただけるよう、鉄道事業者等との連携により対応路線の拡大に取り組んでまいります。

★エキタグの導入状況はこちら：https://www.ekitag.jp/trainmap.html

※「エキタグ」および「デジタル駅スタンプ」は、株式会社ジェイアール東日本企画の登録商標です。

※画像はすべてイメージです。

■デジタル駅スタンプアプリ「エキタグ」

公式HP ：https://www.ekitag.jp/

Instagram ：https://www.instagram.com/ekitag_stamp/

X（旧Twitter）：https://x.com/ekitag_stamp